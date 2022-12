Népal : un véhicule dévie d’une route de montagne et fait 12 morts

KATMANDOU, Népal (AP) – Un véhicule transportant des passagers venant d’un mariage a dévié d’une autoroute de montagne au Népal, faisant 12 morts, a annoncé la police mardi. Il n’y a pas eu de survivants.

Le petit camion de passagers était en surcapacité lorsqu’il est sorti de la route de montagne près du village de Chedagad, à environ 400 kilomètres (250 miles) au nord-ouest de la capitale, Katmandou.

La police a déclaré que l’accident s’était produit tard lundi soir et que lorsque les sauveteurs sont arrivés sur les lieux, huit personnes étaient déjà mortes. Trois autres sont décédés sur le chemin de l’hôpital et un est décédé plus tard à l’hôpital.

Après avoir quitté la route, le véhicule a roulé sur environ 200 mètres (650 pieds) sur la pente de la montagne.

Les accidents de la route dans les montagnes du Népal sont souvent attribués à des routes et des véhicules mal entretenus.

The Associated Press