Népal : 68 morts et 4 disparus dans le crash d’un avion

Un avion effectuant un vol de 27 minutes vers une ville touristique du Népal s’est écrasé dimanche dans une gorge alors qu’il tentait d’atterrir dans un aéroport récemment ouvert, tuant au moins 68 des 72 personnes. Au moins un témoin a rapporté avoir entendu des appels à l’aide de l’épave enflammée. C’est l’accident d’avion le plus meurtrier du pays depuis trois décennies.

Des heures après la tombée de la nuit, des dizaines de spectateurs se sont rassemblés autour du site de l’accident près de l’aéroport de la station balnéaire de Pokhara alors que les secouristes ratissaient l’épave au bord de la falaise et dans le ravin en contrebas. Les autorités ont suspendu la recherche des quatre personnes disparues du jour au lendemain et ont prévu de reprendre les recherches lundi.

Le résident local Bishnu Tiwari, qui s’est précipité sur le site de l’accident près de la rivière Seti pour aider à la recherche de corps, a déclaré que les efforts de sauvetage avaient été entravés par une épaisse fumée et un incendie qui faisait rage.

« Les flammes étaient si chaudes que nous ne pouvions pas nous approcher de l’épave. J’ai entendu un homme crier à l’aide, mais à cause des flammes et de la fumée, nous n’avons pas pu l’aider », a déclaré Tiwari.

La cause de l’accident n’a pas été immédiatement claire, a déclaré l’Autorité de l’aviation civile du Népal.

Un témoin a déclaré avoir vu l’avion tournoyer violemment dans les airs après avoir commencé à atterrir, en regardant depuis la terrasse de sa maison. Enfin, a déclaré Gaurav Gurung, l’avion est tombé le nez en premier vers sa gauche et s’est écrasé dans la gorge.

L’autorité de l’aviation a déclaré que l’avion avait pris contact pour la dernière fois avec l’aéroport depuis les gorges de Seti à 10h50 avant de s’écraser.

L’avion bimoteur ATR 72, exploité par la compagnie népalaise Yeti Airlines, volait de la capitale, Katmandou, à Pokhara, située à 200 kilomètres (125 miles) à l’ouest. Il transportait 68 passagers dont 15 ressortissants étrangers, ainsi que quatre membres d’équipage, a indiqué l’Autorité de l’aviation civile du Népal dans un communiqué. Les étrangers comprenaient cinq Indiens, quatre Russes, deux Sud-Coréens et un d’Irlande, d’Australie, d’Argentine et de France.

Des images et des vidéos partagées sur Twitter montraient des panaches de fumée s’échappant du site de l’accident, à environ 1,6 kilomètre (près d’un mile) de l’aéroport international de Pokhara. Le fuselage de l’avion était divisé en plusieurs parties dispersées dans la gorge.

Les pompiers ont transporté des corps, certains brûlés au point d’être méconnaissables, dans des hôpitaux où des proches en deuil s’étaient rassemblés. À l’aéroport de Katmandou, les membres de la famille ont semblé désemparés alors qu’ils étaient escortés à l’intérieur et ont parfois échangé des mots passionnés avec les responsables en attendant des informations.

Tek Bahadur KC, un haut responsable administratif du district de Kaski, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les secouristes trouvent plus de corps au fond de la gorge.

Des images et des vidéos partagées sur Twitter montraient des panaches de fumée s’échappant du site de l’accident alors que des secouristes, des soldats népalais et des foules de personnes se rassemblaient autour de l’épave de l’avion pour retrouver des survivants. Le fuselage de l’avion était divisé en plusieurs parties dispersées dans la gorge.

Le Premier ministre Pushpa Kamal Dahal, qui s’est précipité à l’aéroport international de Tribhuvan à Katmandou après l’accident, a mis en place une commission pour enquêter sur l’accident.

“L’incident a été tragique. Toute la force de l’armée népalaise, la police a été déployée pour le sauvetage », a-t-il déclaré.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué qu’il tentait toujours de confirmer le sort de deux passagers sud-coréens et avait envoyé du personnel sur les lieux. L’ambassadeur de Russie au Népal, Alexei Novikov, a confirmé la mort de quatre citoyens russes qui se trouvaient à bord de l’avion.

Pokhara est la porte d’entrée du circuit des Annapurna, un sentier de randonnée populaire dans l’Himalaya. Le nouvel aéroport international de la ville a commencé ses opérations il y a seulement deux semaines.

Le type d’avion en question, l’ATR 72, a été utilisé par des compagnies aériennes du monde entier pour des vols régionaux courts. Introduit à la fin des années 1980 par un partenariat franco-italien, le modèle d’avion a été impliqué dans plusieurs accidents mortels au fil des ans.

À Taïwan, deux accidents antérieurs impliquant des avions ATR 72-500 et ATR 72-600 se sont produits à quelques mois d’intervalle.

En juillet 2014, un vol TransAsia ATR 72-500 s’est écrasé alors qu’il tentait d’atterrir sur l’archipel pittoresque de Penghu entre Taïwan et la Chine, tuant 48 personnes à bord. Un ATR 72-600 exploité par la même compagnie aérienne taïwanaise s’est écrasé peu après le décollage à Taipei en février 2015 après qu’un de ses moteurs soit tombé en panne et que le second ait été arrêté, apparemment par erreur.

L’accident de 2015, capturé dans des images dramatiques montrant l’avion percutant un taxi alors qu’il devenait incontrôlable, a tué 43 personnes et a incité les autorités à immobiliser tous les ATR 72 immatriculés à Taïwan pendant un certain temps. TransAsia a cessé tous les vols en 2016 et a ensuite cessé ses activités.

ATR a identifié l’avion impliqué dans l’accident de dimanche comme un ATR 72-500 dans un tweet. Selon les données de suivi des avions de flightradar24.com, l’avion avait 15 ans et “était équipé d’un vieux transpondeur avec des données peu fiables”. Il était auparavant piloté par Kingfisher Airlines en Inde et Nok Air en Thaïlande avant que Yeti ne le reprenne en 2019, selon les archives d’Airfleets.net.

Yeti Airlines possède une flotte de six avions ATR72-500, a déclaré le porte-parole de la compagnie, Sudarshan Bartaula.

Le Népal, qui abrite huit des 14 plus hautes montagnes du monde, dont le mont Everest, a une histoire d’accidents d’avion. Selon la base de données sur la sécurité aérienne de la Flight Safety Foundation, il y a eu 42 accidents d’avion mortels au Népal depuis 1946.

L’accident de dimanche est le plus meurtrier au Népal depuis 1992, lorsque les 167 personnes à bord d’un avion de Pakistan International Airlines ont été tuées lorsqu’il a percuté une colline alors qu’il tentait d’atterrir à Katmandou.

L’Union européenne a interdit aux compagnies aériennes du Népal de voler dans le bloc des 27 nations depuis 2013, invoquant des normes de sécurité faibles. En 2017, l’Organisation de l’aviation civile internationale a cité des améliorations dans le secteur de l’aviation au Népal, mais l’UE continue d’exiger des réformes administratives.

Saaliq a rapporté de New Delhi. Elise Morton à Londres, Kim Tong-hyung à Séoul, en Corée du Sud, et Adam Schreck à Bangkok ont ​​contribué au reportage.

Upendra Man Singh, Cheikh Saaliq et Anish Bhattarai, The Associated Press

