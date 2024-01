NEOM dévoile le nouveau concept de resort Aquellum de LAVA et NAME | Nouvelles

Le dernier développement satellite du projet NEOM de l’Arabie saoudite, une nouvelle destination de villégiature à flanc de montagne appelée Aquellum, a été lancé, ainsi que d’autres initiatives destinées à promouvoir le sport, les loisirs et le tourisme dans la région du golfe d’Aqaba.

Le développement côtier, qui semble présenter le même concept d’« urbanisme zéro gravité » qui définit l’aménagement interne de la mégapole The Line, devrait inclure des commerces de détail de luxe et des équipements hôteliers ainsi que des galeries d’art et une marina engloutie, le tout niché à l’intérieur d’une montagne de 1 480 pieds et à distance de marche de ses autres stations satellites Leyja, Epicon et Siranna à proximité.

Image fournie par NEOM

Les invités arriveront par bateau grâce à une entrée de canal cachée à la base du développement. Un « boulevard expérientiel » central sert d’artère principale à l’espace de cour socialement condensé au centre de l’élément hors sol de 330 pieds de haut. Un espace d’innovation spécial appelé « The Generator » est enfin inclus en tant qu’incubateur de startups et d’autres entreprises de services créatifs et vise à « offrir une plate-forme où l’avenir est réinventé ».

Vidéo avec l’aimable autorisation de NEOM/YouTube

Tobias Wallisser et son collègue Alexander Rieck de l’opération LAVA : Laboratoire d’architecture visionnaire basée en Allemagne et en Australie apparaissent dans contenu promotionnel en tant que concepteurs architecturaux principaux du projet Aquellum. Nathalie Rozencwajg, fondatrice de NAME architecture, basée à Londres, apparaît à côté d’eux, l’appelant « le métaverse que vous pouvez expérimenter physiquement ».

Image fournie par NEOM

Un autre développement récemment dévoilé appelé Norlana a également été ajouté au catalogue NEOM avec le nouvel espace événementiel Utamo le long du golfe d’Aqaba. De plus, le projet a annoncé l’acquisition d’un franchise de football professionnel et la création d’une nouvelle entreprise de production alimentaire appelée Topien au cours des dernières semaines.