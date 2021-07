Néo-nazi, 17 ans, qui idolâtrait un tueur de masse et téléchargeait des manuels sur le terrorisme, est en prison épargnée car il « pourrait obtenir un niveau A »

UN ADOLESCENT néo-nazi qui idolâtrait le tueur de masse norvégien Anders Breivik et téléchargeait des manuels sur le terrorisme a été ÉPARGNÉ DE PRISON.

Le juge du tribunal de la jeunesse de Bristol a appris que le jeune de 17 ans pouvait obtenir tous les A de ses niveaux A – et a décidé de ne pas l’enfermer pendant 12 mois.

L’adolescent néo-nazi qui idolâtrait le tueur de masse norvégien Anders Breivik Crédit : EPA

Au lieu de cela, il a reçu une ordonnance de renvoi de 12 mois pour des infractions qu’il a commises contre la loi sur le terrorisme.

Le garçon, qui ne peut être nommé pour des raisons juridiques, a comparu en personne et a été condamné par le juge en chef – juge principal de district Paul Goldspring.

Il a reçu des lettres des deux parents, de son directeur d’école et un rapport de progrès scolaire.

Le juge de district Paul Goldspring a déclaré: «Vous travaillez clairement très dur à l’école et êtes évidemment très, très intelligent.

« Cependant, je ne veux pas que quiconque ait l’impression qu’une personne moins intelligente devrait être moins bien traitée. »

Le tribunal avait déjà appris comment le garçon avait été arrêté par des agents de la police du Gloucestershire et de la police antiterroriste du sud-ouest en décembre 2019.

Le garçon avait 15 ans au moment de toutes les infractions, sauf une lorsqu’il avait eu 16 ans.

Les flics ont découvert un « volume important de matériel terroriste accumulé sur plusieurs mois », y compris des informations sur une guerre raciale prévue et l’effondrement de la société, des pratiques sataniques néo-nazies et certaines contenant des représentations très graphiques de violence sadique.

Le juge du tribunal d’instance de Bristol a épargné la prison pour adolescents Crédit : PA : Association de la presse

Un téléphone portable Samsung Galaxy 8 et une tablette Huawei retrouvés plus tard chez lui contenaient des messages de discussion provenant d’applications de médias sociaux cryptées, notamment Discord et Wire, dans lesquelles le jeune a adopté le nom « Apollo ».

Les appareils contenaient de nombreuses images du garçon faisant des saluts nazis, faisant des pancartes White Power, posant avec des imitations d’armes à feu et des mèmes idolâtrant des tueurs de masse tels qu’Anders Breivik.

Lorsque la police a perquisitionné le domicile familial, ils ont découvert que le bureau de sa chambre avait un certain nombre de symboles gravés sur sa surface, notamment des croix gammées et les lettres DOTR et un nœud coulant, une référence au « jour de la corde » lorsque les extrémistes d’extrême droite prévoient de se lever. et pendre les « traîtres à la race ».

« MATÉRIAU HAINE ET DOMMAGEABLE »

Le chef de la police antiterroriste du Sud-Ouest, le surintendant-détective Craig McWhinnie, a déclaré: «Bien qu’il n’y ait aucun risque pour le comté, des individus comme celui-ci qui promeuvent des opinions et des contenus extrémistes dangereux n’ont pas leur place dans notre société. Nous continuerons à les rechercher et à les poursuivre.

« Les opinions tranchées et la haine affichée par ce jeune, combinées à sa consommation de littérature violente et dérangeante, restent profondément préoccupantes.

« Cette enquête est un autre rappel brutal du matériel haineux et préjudiciable trouvé en ligne qui, pour nous tous, n’est qu’à quelques clics.

« Ce matériel crée un risque très réel pour les jeunes et les personnes vulnérables dans nos communautés, dans nos écoles et en fait, dans nos propres maisons.

«Cela est particulièrement vrai au cours de la pandémie où les jeunes passent plus de temps en ligne, souvent seuls et sans surveillance.

«Nous encourageons ceux qui s’occupent des jeunes à avoir des conversations honnêtes et franches sur l’activité en ligne, à rechercher les signes indiquant un changement potentiel de croyances ou d’attitude et à être intrusifs à l’occasion pour s’assurer qu’ils sont en sécurité en ligne.

« Le site Web Act Early contient une mine d’informations pour toute personne ayant des préoccupations pour les aider à comprendre à quoi ressemble la radicalisation et fournit des conseils sur ce qu’il faut faire en premier lieu.

« Le site – actearly.uk – comprend également des informations sur des organisations extérieures au maintien de l’ordre qui peuvent offrir un soutien. »

Le porte-parole de la police a ajouté : « Chaque année, des milliers de rapports du public aident la police à lutter contre la menace terroriste.

« Si vous voyez ou entendez quelque chose qui ne semble pas correct, faites confiance à votre instinct et AGISSEZ en le signalant à la police en toute confiance sur gov.uk/ACT.

« Le signalement ne ruinera pas des vies, mais cela pourrait les sauver. L’action contre le terrorisme. N’oubliez pas qu’en cas d’urgence, composez toujours le 999. »