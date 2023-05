Nenshi : Comment les conservateurs albertains devraient-ils voter lors de cette élection ?

J’ai récemment reçu un e-mail d’une personne que je ne connais pas sur mon adresse e-mail privée. Il a dû travailler dur pour me trouver, car il était troublé. «Pouvez-vous nous éclairer sur ce qui se passe avec sa fête? Pouvons-nous faire confiance à Danielle Smith à votre avis? il a écrit. « J’ai toujours été conservateur… Mais avec les conneries que j’entends, je ne sais plus qui croire.

C’est un endroit étrange pour les partisans conservateurs de l’Alberta. Pendant des décennies, voter ici était facile. Les progressistes-conservateurs formaient une immense tente et les questions politiques les plus difficiles étaient résolues à huis clos. Mais ils ont généralement raison.

‘TOUT A CHANGÉ’

Et les Albertains ont eu la chance de bénéficier de la prospérité, de faibles impôts et d’une qualité de vie extraordinaire. Bien sûr, il y avait des choses dont il fallait s’inquiéter : comment se fait-il que nous dépensions plus par habitant en soins de santé que toute autre province, mais que le système ne cesse de se détériorer? Avec combien de copinage et de corruption pouvons-nous vivre ? Épargnons-nous pour la prochaine génération et abordons-nous les grands problèmes, y compris le changement climatique, de manière appropriée ?

Mais maintenant, tout a changé. Le Parti conservateur uni semble être assez radical, et nous ne sommes pas sûrs de pouvoir leur faire confiance pour bien faire les choses. Ils blâment tout sur Ottawa et Rachel Notley, mais ils ont également été en charge pendant 47 des 51 dernières années, donc tout ne peut pas être la faute de Justin Trudeau, n’est-ce pas ? Et beaucoup de choses vont bien ici : l’économie est en croissance, les gens déménagent ici et la vie dans les villes reste relativement abordable par rapport à d’autres endroits au Canada.

Et encore …

Les loyers augmentent, ainsi que le prix de l’épicerie et de l’essence. Vous ne pouvez pas croire qu’une ambulance arrivera à temps. Il n’y a pas assez de médecins de famille et les jeunes médecins ne veulent pas se former ici. Les jeunes en général parlent de partir. Et nous ne pouvons pas nous débarrasser du sentiment que notre attachement à notre mode de vie risque de nous laisser à la traîne dans un monde de plus en plus préoccupé par le changement climatique. Ne devrions-nous pas être des leaders dans le monde de l’énergie plutôt que ceux qui luttent contre tous les changements possibles ?

Auparavant, nous pouvions avoir confiance que le premier ministre trouverait la solution. L’ancien premier ministre de l’Alberta, Peter Lougheed, connaissait le score : un conservateur dans les grandes lignes, mais concentré sur l’investissement dans la culture et les arts, dans l’éducation et dans l’épargne pour l’avenir. Il s’est battu avec acharnement non seulement pour l’Alberta qui existait, mais pour l’Alberta à venir.

L’ancien premier ministre Ralph Klein était beaucoup plus rude sur les bords, mais c’était un gars normal qui s’intéressait aux trucs de gars normaux. Il était dur avec le budget en cas de besoin et généreux quand nous avions de l’argent supplémentaire. Il a fait beaucoup d’erreurs, mais il les a reconnues et les électeurs lui ont pardonné parce qu’ils savaient instinctivement qu’il avait leurs meilleurs intérêts à cœur.

L’ancien premier ministre Ed Stelmach était le même : un homme tout à fait décent qui voulait juste faire du bien aux autres. Même lorsque vous n’étiez pas d’accord avec lui, ce n’était jamais à cause de la colère.

Mais la chef de l’UCP, Danielle Smith, est différente. Comme l’ancien premier ministre Jason Kenney avant elle, elle semble écouter tout un tas de voix différentes, là-bas et dans son oreille, pas celles de mon correspondant par courriel ou des gens de sa communauté. Elle s’excuse comme Klein l’a fait, disant qu’elle n’est pas parfaite et qu’elle apprend encore, et que nous devons passer à autre chose qu’elle a dit auparavant, même si c’était il y a quelques jours. Mais cela ne semble pas authentique. Contrairement à Ralph, personne n’est sûr qu’elle ait nos meilleurs intérêts à cœur. Et nous ne savons pas pour qui elle travaille.

J’ai eu une variante de cette conversation avec tant d’amis et de connaissances ces derniers temps. Ils savent que ce n’est pas leur fête, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Il semble qu’ils aient quelques choix devant eux, qui nécessitent tous de se boucher le nez. (Je ne suis pas le seul à avoir cette idée. La politologue intelligente Lisa Young a également écrit à ce sujet, en utilisant le texte classique de science politique sur Exit, Voice, and Loyalty)

LE PREMIER CHOIX

Tout d’abord, bouchez-vous le nez et votez pour Smith, en espérant que les modérés du parti la contrôleront ou, mieux encore, se débarrasseront d’elle. Beaucoup de ses candidats auraient dit ceci aux portes : « Nous sommes coincés avec elle, mais nous nous débarrasserons d’elle après l’élection. » Il y a certainement un peu d’histoire ici. En effet, quatre des cinq derniers dirigeants conservateurs ont été destitués par leur parti après avoir remporté un gouvernement majoritaire.

Mais à mes amis conservateurs, je dis que c’est différent. Au cours des trois dernières années, j’ai régulièrement reçu des appels de députés conservateurs modérés et même de ministres du Cabinet, exprimant leurs profondes appréhensions à propos de Kenney. Mais ils n’agiraient jamais, principalement par peur, parfois par confort. En fin de compte, les modérés ont détesté Kenney mais ils ont laissé le flanc droit dur du parti l’abattre, avec des résultats prévisibles.

Nous avons déjà vu ce film. Regardez simplement vers le sud. Pas seulement à ce qui s’est passé lorsque les républicains modérés ont choisi de ne pas combattre le président américain Donald Trump, mais plus récemment aux résultats des élections de mi-mandat de 2022. Les républicains ont gagné la maison par la majorité la plus étroite et de nombreux candidats de la droite dure soutenus par Trump ont perdu ou ont grincé avec les marges les plus étroites.

Mais plutôt que les modérés apprennent de cette expérience de mort imminente et reprennent le contrôle de leur parti, les éléments les plus durs sont devenus encore plus forts et sont maintenant fermement en contrôle.

C’est probablement ce qui se passera si Smith gagne. En fait, c’est encore pire que ce qui s’est passé avec le président américain Kevin McCarthy. Alors qu’il se contente de laisser la représentante Marjorie Taylor Greene tirer ses ficelles, Danielle Smith EST Marjorie Taylor Greene dans ce scénario.

La composition de son caucus compliquera les choses. Si les sondages tiennent, elle n’aura aucun siège à Edmonton et seulement une petite poignée à Calgary. Le centre du pouvoir sera solidement implanté dans les régions rurales de l’Alberta. Il y aura peu ou pas de modérés : la plupart d’entre eux ont déjà couru vers les collines ou ont du mal à gagner leurs sièges.

Il est donc peu probable que cette première stratégie produise un meilleur gouvernement. Cela renforcera simplement la main de Smith et conduira à beaucoup plus du gouvernement chaotique déséquilibré que nous avons vu au cours des sept derniers mois.

Pour être clair, il y a des électeurs conservateurs qui ne s’en soucient pas. Certains votent directement pour leur portefeuille, pensant que Smith dirigera un gouvernement allégé et maintiendra des impôts bas. En effet, elle a promis une réduction d’impôt généralisée. Cependant, Smith, comme Kenney avant elle, a été prodigue dans ses dépenses, déposant le budget le plus dépensier de l’histoire de l’Alberta et promettant toutes sortes de cadeaux, dont 80 millions de dollars (et plus) pour des médicaments pour enfants hors marque et jusqu’à 20 milliards de dollars. sur un programme pour libérer les pollueurs des puits abandonnés.

Elle a également annulé des décennies de travail visant à réduire la dépendance de l’Alberta aux redevances pétrolières et gazières, et sa réduction d’impôt aggravera la situation. Lorsque la prochaine crise pétrolière arrivera (et elle arrivera), l’Alberta sera mal préparée à affronter la tempête.

LE DEUXIÈME CHOIX

Le deuxième choix des électeurs conservateurs mécontents est de se boucher le nez et de rester à la maison. Pour ceux qui ne peuvent pas se résoudre à voter NPD mais qui ne peuvent pas soutenir un chef qui les a comparés à des partisans d’Hitler, qui a mis trois jours à condamner l’un de ses candidats qui a comparé les enfants trans dans les écoles à faire caca dans un lot de biscuits, qui a été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles d’éthique, et bien plus encore, pourrait tout simplement ne pas voter du tout. (Les tiers ne sont pas vraiment un facteur dans cette élection);

Il existe des preuves anecdotiques de cela : en conduisant cette semaine dans une rue très riche d’un quartier traditionnellement conservateur, j’ai été frappé non pas par le petit nombre de panneaux du NPD sur les pelouses des gens, mais par le manque de panneaux de l’UCP dans ce qui serait normalement un océan de bleu.

LE TROISIÈME CHOIX

Le troisième choix est de se boucher le nez et de voter NPD. C’est un saut difficile pour beaucoup. En Alberta, le vote est dynastique. Les gens votent de la même manière depuis des décennies et des générations. Les gens comme moi, qui votent avec fluidité selon le contexte et les candidats locaux, sont rares. Pour beaucoup, comme mon correspondant par courriel, l’idée de voter pour le NPD est difficile. Certains pensent que s’ils changent de vote lors de cette élection, c’est qu’au fond d’eux-mêmes ils trahissent leurs principes (ou leurs grands-pères). Ils craignent que cela fasse d’eux des partisans du NPD pour toujours.

Mais pour certains conservateurs, c’est exactement ce dont leur parti a besoin. La seule chose qui puisse y remédier, pour eux, c’est un peu de temps dans le bûcher et un peu de temps pour la réflexion critique. Certains, comme l’ancien vice-premier ministre Thomas Lukaszuk, exhortent les autres conservateurs à « prêter » leur vote à Rachel Notley. Ce n’est pas pour toujours, disent-ils, et Notley ne peut pas faire autant de mal en quatre ans. En effet, elle fera moins de mal que Smith à cette époque.

D’autres soutiennent que Smith n’est pas du tout un conservateur. Dans un article récent, le stratège Harper et co-auteur de la tristement célèbre lettre Alberta Firewall, Ken Boessenkool, fait équipe avec le politologue Jared Westey pour défendre cette affaire avec passion. Ils disent:

Danielle Smith montre peu de compréhension ou de respect pour les règles et les normes qui guident notre démocratie.

Ne pas savoir si les premiers ministres canadiens ont les pouvoirs de pardon ou de clémence des présidents et gouverneurs américains est insondable. Présenter le traitement de l’Alberta par Ottawa sur un pied d’égalité avec le traitement des Premières nations par le Canada est inadmissible. Saper sciemment nos institutions démocratiques n’est pas conservateur.

Son soutien anti-scientifique au charlatanisme dans le domaine des soins de santé la place seule parmi les chefs de gouvernement au Canada. Et puis il y a eu ses conseils extrêmement curieux aux puissances occidentales exhortant à la neutralité, puis répétant plus tard des points de discussion étrangement putinesques sur l’invasion de l’Ukraine.

Lors d’une récente comparution devant un panel, mon ancien collègue du conseil municipal, Jeromy Farkas, un conservateur convaincu dont la grand-mère a combattu les communistes en Hongrie, a fait quelque chose que personne d’autre n’a jamais fait : m’a rendu sans voix. Il a expliqué avec éloquence pourquoi les gens qui se disent conservateurs ne peuvent pas soutenir Smith.

Il reste à voir si les gens écouteront Farkas, ou quelle variété de se tenir le nez ils choisiront. Pour moi, cela me rappelle cette chaîne de cafés canadiens très populaire. Ce n’est pas terrible, la nourriture empire et ce n’est pas si bon marché. De plus, il n’appartient plus à des Canadiens depuis des années. Pourtant, nous continuons tous, même s’il existe de meilleures options. Les Albertains essaieront-ils enfin un nouveau café?



L’ancien maire de Calgary, Naheed Nenshi, a écrit cette chronique d’opinion pour CTV News