NeNe Leaks obtient des gâteaux personnalisés avec un “BBL professionnel”

Linnethia “NeNe” Leakes a donné aux fans une place au premier rang pour sa dernière procédure de modification corporelle et celle-ci est centrée sur elle [already copious] Gâteaux.

Les “Real Housewives of Atlanta” OG, 54 ans, ont récemment publié sur son Instagram une vidéo qui pourrait facilement être confondue avec une publicité pour le Georgia Plastic and Reconstructive Surgery Center à Atlanta, en Géorgie.

Dans celui-ci, il y a un montage de clips vidéo comprenant NeNe arrivant au bureau, se préparant pour une intervention chirurgicale et se faisant aspirer la graisse de son abdomen par liposuccion.

Le site Web de Georgia Plastic décrit le médecin de NeNe, le Dr Okoro, comme « un chirurgien plasticien esthétique de renommée internationale qui propose des procédures personnalisées dans ses cabinets privés à Atlanta et à Marietta. Il possède une vaste expérience en chirurgie esthétique et reconstructrice du sein, du corps et du visage.

Dans le Publier, NeNe a partagé qu’elle recevrait un “BBL professionnel” et dit qu’elle a hâte d’être “arrachée”. La méchante plantureuse de 5’10 ”, suggère alors qu’elle veut que ses abonnés soient également arrachés, à tel point qu’elle s’est associée au bureau de chirurgie élective pour inciter les abonnés à se faire prendre par son fournisseur de chirurgie.

Dans un poste de suivi, une NeNe souriante l’encourage à nouveau à appeler et à réserver leur consultation de chirurgie plastique et l’icône du mème explique comment elle et le chirurgien ont inventé le terme “mini bbl professionnel”. Apparemment, une partie de la graisse de la procédure de liposuccion à 360° de NeNe a été injectée dans ses a$$ets.

NeNe Leakes a déjà avoué être passé sous le couteau

Ce n’est pas la première fois que NeNe passe sous le bistouri. La star de la réalité avoué le Regardez ce qui se passe en direct en 2016 à un deuxième travail de nez parce que son cartilage de nez a grandi et “a fait toucher le bout de sa lèvre”. Elle a également partagé lors d’une apparition en 2019 sur Le spectacle de Wendy Williams qu’elle est ouverte à plus de chirurgie.

“Je referais mes seins”, a déclaré NeNe qui a ajouté qu’elle se tordrait le nez une troisième fois, par La vie hollywoodienne. “Je garderais mes implants et je déplacerais simplement mes tissus.”

Elle a ajouté qu’elle ne ferait pas de lifting et a envisagé une augmentation des fesses, mais a décidé de ne pas le faire.

“J’ai des hanches et j’ai l’impression que je vais ressembler à un camion large”, a-t-elle déclaré.

De toute évidence, elle a changé d’avis.

Bien qu’elle n’ait pas révélé ses dernières améliorations, nous sommes impatients de voir les derniers résultats de NeNe.

Allez-vous appeler le médecin de NeNe Leakes pour obtenir votre réduction sur la chirurgie plastique ?