Nene Leaks annonce un livre révélateur au milieu d’une avalanche de tweets glacés

#RHOA alun NeNe Leakes s’est rendue sur Twitter pour aborder son litige en cours contre Bravo et a annoncé qu’elle avait écrit un livre sur toute l’épreuve.

La femme au foyer prétend toujours qu’elle est fatiguée d’être réduite au silence et a accusé le réseau, NBC Universal, et Andy Cohen de créer un environnement de travail hostile, des pratiques discriminatoires et un bon racisme à la mode. Maintenant, Leakes, 52 ans, dit qu’un révélateur est en route au milieu d’une tempête de tweets et de retweets appelant les “agresseurs”.

Bien qu’il semblait que Nene contre Bravo étaient en pourparlers pour régler à l’amiable, les choses ont pris une tournure désordonnée !

NeNe, dont la biographie sur Twitter indique « LISTE NOIRE POUR AVOIR DIT LA VÉRITÉ ET NE PAS VOULOIR PLUS ÊTRE ABUS ! RECEIPTSS », a pour mission claire d’exposer sa vérité sur ce qui se serait passé à huis clos.

« N’oubliez pas que les agresseurs veulent avoir du pouvoir sur leurs victimes ! Ils veulent te casser ! La plupart des abus ont lieu à huis clos (indice : c’est pourquoi vous ne savez pas ou ne voyez pas tout). En surface, ça a l’air bien”, a-t-elle déclaré dans un tweet le 24 juillet.

Les fans de NeNe Leakes répondent avec soutien

“Ce qui est fou, c’est que ce réseau a des criminels, des escrocs, des ex-criminels, des escrocs et des gens encore à l’antenne qui ont physiquement touché le patron… mais ils veulent que nous croyions que vous êtes le problème”, a tweeté un fan à Nene dans un message qu’elle a ensuite republié sur sa page.

«Il est facile pour les gens de venir sur votre message et de dire que vous devriez passer à autre chose et arrêter de détester quand ils n’ont aucune idée de la situation dans les coulisses. Je prie pour que tout se passe en votre faveur, surtout quand vous avez toute l’histoire. l’utilisateur @TNClarkBanks a ajouté au milieu de NeNe affirmant que le “traitement dure depuis des années”.

Un autre utilisateur @Forced2u a répondu et a encouragé NeNe à “les exposer pour la saleté raciste qu’ils sont”.

NeNe annonce le livre Tell All

“Le livre que j’écris depuis un an va être UN MUST READ ! J’ai juste hâte de le partager”, a déclaré la star de télé-réalité via Twitter.

Dans l’ensemble, Nene a été assez muette sur les infractions réellement présumées du réseau, insinuant mais n’étayant pas encore officiellement ses affirmations. Aucun mot si le livre “exposera les agresseurs” comme elle le suggère dans ses tweets, mais les fans le supposent clairement.

Espérons que les parties pourront régler cela bientôt afin que Linnethia puisse se concentrer sur ses autres litiges en cours.

Comme indiqué précédemment, l’ex-épouse du petit ami de NeNe, Nyonisela Sioh, allègue que la femme au foyer a rencontré son mari alors qu’ils étaient encore ensemble, provoquant une détresse émotionnelle, une angoisse mentale et une perte d’affection. Elle poursuit l’icône de la télé-réalité pour 100 000 $.