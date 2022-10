NeNe Leakes s’exprime après que son fils de 23 ans, Brentt, souffre d’insuffisance cardiaque, d’accident vasculaire cérébral: “Très effrayant”

NeNe Leakes, ancienne de “The Real Housewives of Atlanta”, a confirmé que son fils, Brentt, souffrait d’une insuffisance cardiaque et d’un accident vasculaire cérébral le 26 septembre.

La star de la télé-réalité, 54 ans, a profité de son histoire sur Instagram lundi pour remercier les fans de leur soutien après que des informations aient révélé que son fils de 23 ans avait eu une alerte à la santé.

“Nous voulions pouvoir en parler nous-mêmes quand Brentt serait dans un meilleur endroit”, a-t-elle déclaré dans la vidéo. “Alors, je suis là, parce que je préférerais que la bonne chose soit là-bas plutôt que quelque chose qui ne soit pas correct.”

Leakes a poursuivi: “Il y a deux semaines aujourd’hui, Brentt a eu une insuffisance cardiaque congestive et un accident vasculaire cérébral. Il n’a que 23 ans, il est donc très jeune pour que quelque chose comme ça lui arrive.”

‘RHOA’ ALUM NENE LEAKES DIT QUE LE MARI GREGG EST ‘TRANSITIONNÉ DE L’AUTRE CÔTÉ’ AU MILIEU DE LA BATAILLE CONTRE LE CANCER

Au cours de sa longue vidéo, la star de “Real Housewives” a noté que les médecins soupçonnaient que la drogue, l’alcool ou une infection – comme le VIH – auraient pu être à l’origine de la peur de la santé, ce qu’elle a clarifié.

“Brentt ne boit pas et ne se drogue pas. Et évidemment, ils l’ont testé pour toutes ces choses. Ils l’ont également testé pour le VIH. Ils pensaient qu’il avait peut-être attrapé le COVID et qu’il ne savait pas qu’il avait le COVID, ” dit-elle.

Bien que les médecins aient effectué plusieurs tests sur Brentt, la cause de l’AVC n’a pas été identifiée. “C’était très effrayant”, a déclaré Leakes.

“Je ne veux même pas entrer dans les détails. Ce qui s’est passé et comment j’ai découvert et dans quel état il était. De toute évidence, un accident vasculaire cérébral est une chose très grave. Donc, il a du mal à parler, et c’est juste sachez que gardez-nous dans vos prières. Continuez à apporter vos prières », a-t-elle déclaré.

NENE LEAKES QUITTE “LES VRAIES FEMMES AU FOYER D’ATLANTA”

Leakes a partagé qu’elle avait FaceTimed son fils lundi matin et a noté que Brentt semblait être de bonne humeur. Elle réfléchit ensuite à ses propres antécédents médicaux.

“Si vous vous souvenez, il y a quelques années, j’avais des caillots sanguins dans les poumons et nous ne pouvions pas déterminer d’où ils venaient”, a expliqué Leakes. “Donc, ils pensent que Brentt est peut-être né avec une sorte de maladie ou quelque chose avec son cœur depuis qu’il était enfant et cela ne s’est jamais manifesté jusqu’à présent. Comme nous ne le savons pas, c’est juste beaucoup pour nous en ce moment. Et tout est encore très nouveau.

Leakes a partagé que Brentt était “très stressé” pendant le mois de septembre, qui est l’anniversaire de la mort de son père, Gregg Leakes. Il est décédé en 2021 après avoir lutté contre un cancer du côlon. Greg avait 66 ans.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Et je ne sais même pas si cela a quelque chose à voir avec cela”, a noté Leakes. “Je veux dire, j’ai vraiment posé des questions comme ça aux médecins. Et ils semblent penser que ce n’est pas le cas avec Brentt.”

Les problèmes de santé de Gregg ont souvent été mis en évidence dans la populaire émission de télé-réalité. Gregg a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade 3 en 2018, mais il est entré en rémission après le traitement. En juin 2021, cependant, NeNe a confirmé que son cancer était revenu.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ils se sont mariés pour la première fois en 1997, ont divorcé en 2011 et se sont remariés en 2013.