NeNe Leakes renverse du thé sur une fausse amitié avec Andy Cohen

NeNe Leakes et Bethenny Frankel diffusent Andy Cohen et révèlent leurs véritables relations avec le femmes au foyer hôte: « Je ne pense pas qu’il m’ait jamais aimé. »

Le De vraies femmes au foyer Les OG l’ont découpé dans le dernier épisode du podcast de Frankel, Juste B avec Bethenny Frankel. Ils ont évoqué leur relation compliquée avec le fondateur de la franchise, âgé de 55 ans.

Les stars de télé-réalité ont une longue histoire avec Andy depuis que NeNe et Bethenny ont rejoint le groupe. De vraies femmes au foyer franchise en 2008. À l’époque, Andy travaillait comme producteur exécutif de Bravo et personnalité montante à l’antenne.

Les deux disent qu’ils semblaient peut-être être « le favori d’Andy » devant la caméra, mais qu’ils n’étaient pas réellement des amis proches.

« Je n’ai pas l’impression que nous étions de bons amis », a déclaré Nene Personnes . «Mes bons amis, je vais chez eux ou je visite leur maison à un moment donné, donc je n’ai jamais visité sa maison. … [We were] probablement un peu plus que [colleagues] parce que je pouvais l’appeler sur son portable », a-t-elle expliqué.

La blonde a déclaré que son amitié avec Cohen était « un vrai jeu » qui Femme au foyer j’ai dû m’attacher.

« Il est au sommet et il fait bouger tout le monde au sein du conseil d’administration », a cosigné Frankel. « Il y a toujours des questions : ‘Qui vous envoie le plus de SMS ?’ À qui envoyez-vous le plus de SMS ? Et le fait est que nous sommes tous dans le jeu. »

«Je me souviens d’un an, j’étais en dehors des Housewives et je suis allé chez lui pour sa fête de Noël et il y avait toutes ces personnes célèbres là-bas et je me sentais spécial. Et puis, vous savez, je suis assis à côté de lui lors de cette réunion et maintenant je me sens spécial. Et ça me rappelle toi avec tes parents… on veut tous son approbation, on veut tous être le favori. Nous voulons pouvoir dire : « C’est moi qui ai le plus participé à cette émission ». C’est comme une carte de visite.

« Il y a une psychologie qui existe dans ce groupe et dans cette série », a ajouté Bethenny. « Il était cadre et producteur, donc il y a ce jeu de pouvoir. … C’est compliqué. »