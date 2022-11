NeNe Leakes portait une robe audacieuse au mariage de Porsha Williams

Le choix de tenue de cérémonie de mariage d’une femme au foyer emblématique fait sourciller les gens qui pensent qu’elle a essayé de “surclasser” la mariée avec la robe “inappropriée”.

Comme indiqué précédemment, Porsha Williams a épousé Simon Guobadia lors de deux cérémonies distinctes ce week-end. La star de #RHOA s’est mariée pour la première fois avec l’homme d’affaires vendredi lors d’un élégant mariage traditionnel nigérian à l’hôtel Four Seasons d’Atlanta…

avant de se remarier, cette fois lors d’une extravagante célébration américaine au St. Regis.

Et tandis que la majeure partie de l’attention était à juste titre sur M. et Mme Guobodia, un certain nombre de personnes sur les réseaux sociaux ne pouvaient s’empêcher de discuter du look de NeNe Leakes pour les noces.

NeNe a assisté à la deuxième cérémonie de mariage dans une robe scintillante compensée par une coiffure et un maquillage élégants. La robe était transparente et montrait apparemment les mamelons et les sous-vêtements de Leakes.

Bonjour beauté rapporte que Leakes a enfilé une robe à chaîne «rêveuse» de 2 550 $ de Casze associée à des escarpins noirs à bout ouvert tandis que ses mèches blondes étaient façonnées en boucles lâches et une partie latérale.

Les cheveux de Leakes ont été coiffés par le célèbre coiffeur Brian Wilson de @The1029 effect…

et le visage de l’icône de la réalité a été habilement maquillé par Freedom of @2Gifted.Hands.

La beauté a amené son petit ami à la mode Nyonisela Sioh comme rendez-vous aux noces.

NeNe elle-même a également parlé de son look et a sauté dedans FashionBombDaily’s Commentaires Instagram pour féliciter le créateur du vêtement.

“Ce créateur est génial ! M’a branché en 1 jour ! a écrit Leakes. “Issa tue.”

NeNe l’a peut-être mise à nu pour montrer les résultats de sa récente opération. Comme indiqué précédemment, elle a subi une liposuccion à 360 degrés et un “mini BBL professionnel” en août via le Dr Okoro de Georgia Plastic and Reconstruction.

Que pensez-vous du look de mariage Porsha Williams de NeNe ? Les réseaux sociaux ne sont pas trop contents.

Alors que le look de NeNe est un sujet de discussion brûlant, d’autres invités ont assisté au mariage de Porsha dans une tenue beaucoup plus traditionnelle.

Découvrez ci-dessous quelques-unes des plus remarquables.

Les invités du mariage de Porsha Williams l’ont apporté en noir

Cynthia Bailey était bien sûr magnifique lors de la deuxième cérémonie de Porsha Williams et elle a posé pour des photos sur l’escalier de l’hôtel St. Regis.

Tandis que Jennifer Williams servait l’élégance dans une robe moulante avec une traîne.

La jeune mariée Toya Johnson avait également l’air élégante et était aux côtés de son mari Robert “Red” Rushing.

Elle a partagé plusieurs photos du grand jour et a révélé qu’elle avait été coiffée par Jeremy Haynes alias “No IG Jeremy”.

Comme Toya, Kandi a également été stylée par Haynes qui l’a habillée d’une robe et de robes moulantes. Kandi a amené son mari Todd Tucker comme son plus un.

La PDG de Mielle Organics, Monique Rodriguez, a également assisté aux noces avec le style de Jeremy Haynes. Elle et son mari brillaient dans des looks tout noirs complexes avec un bling supplémentaire.

Rodriguez a posé pour des photos avec Toya et le mannequin Chantaille Elise.

L’ami de Porsha / Vraie femme au foyer d’Atlanta Drew Sidora brillait dans une élégante robe noire…

et Vraie femme au foyer du Potomac Candiace Dillard a amené sa mère, Mme Dorothy, comme rendez-vous.

Monyetta Shaw qui joue le rôle d’une “amie” de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta a enfilé une robe personnalisée Matopeda Atelier qui correspondait parfaitement au costume personnalisé de son mari “Heath Bar”.

Comme Monyetta, Jesseca “Judy” Dupart a également enfilé une robe perlée Matopeda Atelier.

Elle a posé pour des photos avec sa femme Da Brat et a montré ses courbes copieuses dans la robe.

Superbe!

Que pensez-vous des looks du mariage de Porsha Williams ?