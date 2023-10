NeNe Leakes et Cynthia Bailey se réunissent après une dispute

Dans l’actualité de la réconciliation #RHOA, deux « grands » ont fait amende honorable après la diffusion des retombées de leur amitié sur Bravo.

NeNe Leakes et Cynthia Bailey semblent laisser le passé derrière eux après avoir mis fin à leur amitié.

Le Les vraies femmes au foyer d’Atlanta une ancienne élève a partagé cette semaine des photos d’un événement où ils ont posé ensemble et ressemblaient à nouveau à des meilleurs amis.

NeNe, 55 ans, a partagé la photo en premier et a plaisanté en disant qu’elle avait « lu » Cynthia, 55 ans, avant de noter qu’ils avaient apprécié quelques « rires du ghetto » sans rancunes antérieures.

« Quand je vous dis que j’ai dû la lire☝🏾 », a déclaré NeNe. « Non non non vraiment, vous savez tous que je ne peux pas garder rancune trop longtemps ! nous avons littéralement rigolé! Je parle d’un rire de ghetto éclatant, chérie 🤣🤣.

Cynthia a ensuite publié son propre message sur les «souvenirs inoubliables» qu’elle et NeNe ont partagés.

« Toujours rien que de l’amour et du rire quand je vois « THE ONE » @neneleakes! » a écrit le modèle. Oui, nous avons traversé des hauts et des bas, mais l’amour a toujours été réel. La vie est précieuse et bien trop courte. « Avancer dans l’amour, la paix et toujours le rire 💐 », a-t-elle ajouté.