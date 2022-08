NeNe Leakes abandonne son procès pour discrimination contre Andy Cohen, Bravo

La porte est fermée sur un procès pour discrimination impliquant une icône de télé-réalité “sur liste noire”.

Ancien Les vraies femmes au foyer d’Atlanta Le procès litigieux pour discrimination de la star NeNe Leakes contre Andy Cohen, Bravo, NBCUniversal, True Entertainment et Truly Original est officiellement terminé.

Selon des documents judiciaires obtenus par Le soleilNeNe “rejette cette action et toutes les réclamations affirmées par Leakes sans préjudice” dans l’affaire.

“Toutes les parties consentent et stipulent le licenciement qui précède”, lit-on dans les documents officiels du tribunal. “Aucune partie ne demandera le recouvrement des frais ou des honoraires d’avocat dans toute soumission à la Cour.”

La publication ajoute que la situation est une stipulation conjointe de licenciement sans préjudice entre toutes les parties, ce qui signifie que NeNe peut refaire surface cette affaire sur la route si elle le souhaite. Les documents judiciaires montrent également apparemment qu’aucun dommage ou frais d’avocat n’a été ou ne sera accordé à l’une ou l’autre des parties.

Jusqu’à présent, NeNe n’a pas parlé du rejet de son affaire qui alléguait que les parties facilitaient le racisme et un “environnement de travail hostile” de “The Real Housewives of Atlanta”.

Leakes a également affirmé que les dirigeants du réseau toléraient et “acceptaient” certains des comportements racistes, de Kim Zolciak, en particulier, qui auraient eu lieu sur #RHOA.

Elle a également allégué qu’elle était qualifiée de «femme blanche» en raison de son affinité pour les cheveux blonds et a allégué qu’elle et ses collègues femmes au foyer #RHOA avaient été soumises à des voyages de casting «inférieurs» et à des photos de casting «obsolètes».

NeNe Leakes a tweeté en juillet qu’il était « temps de passer à autre chose »

Comme indiqué précédemment, dans une requête déposée le 24 juin, Bravo, NBCU et Cohen ont fait valoir que les accords contractuels existants de Leakes étaient “déjà soumis à l’arbitrage à New York”, laissant entendre qu’ils souhaitaient résoudre leur différend juridique en dehors du tribunal. Dans la requête, Leakes semblait en désaccord avec le fait de porter le différend en arbitrage, cependant, les deux parties ont convenu qu’elles espéraient régler le problème “dans le but d’éviter le temps et les dépenses d’une requête pour obliger l’arbitrage” par le biais de leur équipe juridique personnelle. .

Juste un jour avant le dépôt de cette requête, NeNe a tweeté à ses 1,9 million de followers ; “Il est juste temps de dépasser cela.”

https://mobile.twitter.com/NeNeLeakes/status/1540153888988430339

Elle a ensuite suivi le 24 juillet et a déclaré qu’elle publierait un livre révélateur…

et a laissé entendre qu’il avait des enregistrements vocaux accablants, apparemment d’Andy Cohen.

https://mobile.twitter.com/NeNeLeakes/status/1557362059892989954

NeNe a récemment fait la une des journaux pour avoir subi un BBL “mini professionnel”.

Que pensez-vous du rejet par NeNe de son procès pour discrimination ?