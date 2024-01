Nemesis raconte l’histoire des années de coalition avec ses propres mots. Certains d’entre eux vous laisseront stupéfait

Barnaby Joyce se tortille sur son siège.

À un moment donné, il serre tellement fort les accoudoirs que je crois qu’il est sur le point de les arracher.

Il est clairement mal à l’aise devant les images que nous lui montrons. Sur l’écran de l’ordinateur portable devant lui se trouve Malcolm Turnbull lors d’une conférence de presse en 2018.

Le Premier ministre de l’époque fustige son adjoint pour sa liaison avec un membre du personnel.

“Barnaby a commis une erreur de jugement choquante en ayant une liaison avec une jeune femme travaillant dans son bureau”, entonne Turnbull à l’écran.

“Ça fait mal”, marmonne Joyce pendant que nos caméras tournent.

“Ce faisant, il a déclenché un monde de malheur pour ces femmes et nous a tous consternés”, poursuit Turnbull à l’écran.

Regardant l’ordinateur portable, Joyce ne peut plus se contenir.

Ce qu’il dit ensuite, faisant référence à Turnbull, me stupéfie. Disons simplement que c’est un mot de quatre lettres, connecté à un autre mot de quatre lettres.

Je regarde le producteur/réalisateur Kyle Taylor, qui a aidé à mettre en place le plan.

Comme moi, il n’arrive pas à croire l’épithète colorée que Barnaby Joyce vient d’employer pour décrire son ancien partenaire politique Malcolm Turnbull.

Dans Nemesis, Barnaby Joyce revient sur les événements entourant la révélation de sa liaison avec un membre du personnel.(ABC Nouvelles : Ryan Sheridan)

Récriminations et remords

Ce n’est pas le seul moment déchaîné des interviewés lors du tournage de Nemesis, la série documentaire politique historique de la chaîne ABC retraçant neuf années de gouvernement de coalition, de 2013 à 2022.

Au fil des mois de tournage et de 60 interviews devant la caméra, les évaluations gratuites des personnages entre anciens collègues de la Coalition se multiplient.

Dans une interview, Turnbull est traité de « crotte » par l’un de ses anciens partisans.

De son côté, l’ancien Premier ministre raconte s’être fait dire de « se faire foutre » par son prédécesseur Tony Abbott.

“Tony était un orateur habile lorsqu’il s’agissait d’utiliser ce mot particulier”, dit Turnbull, pince-sans-rire.

Les interviews de Malcolm Turnbull pour Nemesis ont duré deux jours.(ABC Nouvelles : Harriet Tatham)

Le dernier Premier ministre de la Coalition, Scott Morrison, est qualifié de « suffisant » et de « connard arrogant » lors d’un entretien avec l’un de ses anciens députés d’arrière-ban.

Un autre utilise le mot « mégalomanie » pour caractériser la façon dont le gouvernement Morrison a fonctionné.

Mais au-delà du langage bleu et des invectives, il y a aussi des moments de remords et de regret. Dans une révélation franche, Morrison déplore la désintégration de sa relation avec Turnbull.

“C’était un ami”, dit Morrison. “Peut-être qu’un jour nous le serons à nouveau.”

Ensuite, il y a les compliments détournés. Interrogé sur son collègue de longue date au cabinet Christopher Pyne, Barnaby Joyce sourit.

“Je le trouve incroyablement amusant et incroyablement dangereux”, déclare Joyce. “Faites très très attention à Christopher Pyne.”

De son côté, l’éternel divertissant Pyne ne peut s’en empêcher dans son interview.

L’ancien ministre Christopher Pyne était l’un des dizaines de personnalités de la coalition qui ont été interviewées pour Nemesis.(ABC Nouvelles : Ryan Sheridan)

“Tout cela doit être supprimé ! Cela doit être supprimé !” » rit-il après s’être un peu amusé aux dépens d’un ancien député.

D’autres, comme le libéral victorien Michael Sukkar, étaient plus qu’heureux de voir leurs évaluations cinglantes laissées dans la série.

“De nombreux députés d’arrière-ban paniqués ont accepté l’idée que Malcolm Turnbull était le Messie”, explique Sukkar.

“Malcolm Turnbull considérait le poste de Premier ministre comme l’accomplissement d’un destin prédéterminé : il devait combler une sorte de trou béant dans son âme. Et je suppose qu’une fois arrivé là-bas, il a réalisé que peut-être ce trou béant n’était pas comblé par le poste de Premier ministre.”

Aie.

Entrer dans la pièce

Alors, comment avons-nous convaincu des dizaines de députés libéraux et nationaux de cette époque de participer à la série documentaire ? Et comment les avons-nous fait s’ouvrir ?

En décrivant la série, nous avons expliqué que ce serait dans leurs propres mots. Littéralement.

Contrairement aux précédentes séries documentaires politiques d’ABC, il n’y aurait ni narrateur ni journaliste à l’écran. Mais il constituerait, comme les itérations précédentes – Labor in Power, The Howard Years et The Killing Season – le récit définitif de la période politique.

Comme la série précédente, celle-ci serait réfléchie et honnête.

Nous voulions que nos interviewés nous emmènent dans les salles où les grandes décisions étaient prises. Où se tenaient les débats politiques et où se livraient les batailles personnelles.

Ils ont fait cela, et bien plus encore. Nous nous sommes retrouvés à des dîners arrosés où des coups d’État étaient planifiés. Une fois, nous avons été emmenés dans le bureau du Premier ministre pour un appel téléphonique avec un président américain en colère.

Par souci de continuité, Malcolm Turnbull a été invité à porter la même tenue les deux jours où il a été interviewé.(ABC News: Kyle Taylor)

“Les milliardaires intimidateurs pensent tous qu’ils sont un cadeau de Dieu pour l’humanité”, a déclaré Turnbull à propos de son tristement célèbre appel avec Donald Trump au sujet de l’accord d’échange de réfugiés entre l’Australie et Washington.

Nous avons été emmenés dans la salle du Parti libéral lorsque les premiers ministres ont été renversés.

“Les changements de direction, notamment au sein du gouvernement, sont très profondément traumatisants et laissent de graves cicatrices”, déclare Pyne. “Les amitiés sont brisées… les gens se mentent.”

La libérale du Queensland, Karen Andrews, se souvient de la réunion de la salle du parti de 2015, lorsque Turnbull a fait rouler Abbott pour revendiquer la direction libérale et le poste de Premier ministre.

“Il y avait quelqu’un assis à côté de moi qui avait été Premier ministre, et tout a disparu en un éclair”, explique Andrews.

“C’est à ce moment-là que j’ai vraiment bien compris à quel point la politique est brutale, parce que cette porte s’est fermée, fondamentalement, a été claquée.”

Dans son interview, l’ancienne ministre de l’Intérieur Karen Andrews a emmené Nemesis dans la salle du parti de 2015, lorsque le mandat de Premier ministre de Tony Abbott a été écourté.(ABC Nouvelles : Ryan Sheridan)

Amener les gens à s’ouvrir devant la caméra n’était pas simplement une question de mise en place et de déroulement.

Avant de filmer une seule image, l’équipe et moi avons mené plus de 90 entretiens de recherche. Cela impliquait de s’asseoir avec d’anciens premiers ministres, ministres, députés d’arrière-ban, membres du personnel et chefs de département et de les amener à se remémorer et à réfléchir sur ces neuf années de gouvernement de coalition.

Cela a été crucial pour déterminer les thèmes, événements et épisodes à inclure dans la série en trois parties.

Pour la grande majorité des personnes interrogées dans le cadre de notre recherche, les grands moments se chevauchaient.

Des choses comme le débat sur le mariage homosexuel, Abbott conférant le titre de chevalier au prince Philip, le budget décrié de 2014, les guerres climatiques internes incessantes de la Coalition, Turnbull et Joyce explosant à cause de cette affaire, les tristement célèbres vacances hawaïennes de Morrison, les débats sur le traitement des femmes. , et bien sûr, COVID. Et tout le monde avait son point de vue sur les coups d’État destructeurs et, parfois, il y jouait un rôle clé.

Les entretiens de recherche nous ont également aidés à tirer le meilleur parti de nos personnes interrogées une fois que les caméras ont commencé à tourner.

Un exemple de ceci est la première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk, qui nous a parlé d’un appel téléphonique houleux qu’elle a eu avec le premier ministre Morrison pendant la COVID.

En utilisant ce que nous avons glané lors de l’entretien de recherche de Palaszczuk, nous avons obtenu la version de Morrison de l’histoire.

Tout s’est déroulé devant la caméra, les deux reconstituant presque cet échange téléphonique amer qui s’est terminé par le premier ministre du Queensland qui a raccroché au premier ministre.

Alors pourquoi les gens ont-ils accepté de faire partie de la série ?

“Le documentaire deviendra – j’en suis sûr que vous l’espérez – un témoignage de cette période dans laquelle j’ai été très impliqué”, a déclaré Morrison.

“C’est vraiment pour l’histoire et je suis toujours heureux de coopérer avec ce type de projets.”

Ainsi, pour certains, faire partie de la série revenait à documenter l’histoire australienne ou à protéger un héritage politique.

Pour d’autres, il s’agissait de remettre les pendules à l’heure.

D’autres, même s’ils ne l’ont pas vraiment dit, ont profité de l’occasion pour tenter de régler de vieux comptes.

Mais le refrain le plus courant était qu’ils espéraient que la série aiderait la Coalition à tirer les leçons des erreurs de l’époque.

“Je suis aussi complice que quiconque des inconvénients ou des échecs de ce gouvernement”, a déclaré l’ancien ministre Arthur Sinodinos.

“Nous devons tous réfléchir à ce que nous aurions pu faire mieux. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose de faire une partie de cette réflexion en public.”

Scott Morrison dit qu’il a accepté d’être interviewé pour jouer son rôle dans la documentation de l’histoire.(ABC Nouvelles : Harriet Tatham)

Ce n’étaient pas des interviews faciles à réaliser.

Les entretiens avec Morrison et Turnbull ont duré plus de 8 heures sur deux jours. Nous avons dû demander aux deux anciens Premiers ministres de porter le même costume, chemise et cravate le deuxième jour du tournage.

Il fallait prévoir de nombreuses pauses, y compris pour le déjeuner. Des sushis pour Turnbull. Des sandwichs pour Morrison. Pyne avait envie d’un double expresso.

Il y avait des pauses pour vérifier les notes et les journaux, pour se dégourdir les jambes et faire le plein de caféine.

Quand nous avons récupéré les transcriptions, celle de Turnbull comptait 178 pages, celle de Morrison 187.

Au total, il y avait plus de 2 000 pages de transcriptions d’entretiens.

Le journaliste Mark Willacy et l’équipe du documentaire ont mené plus de 90 entretiens de recherche en préparation du tournage de la série.(ABC Nouvelles : Harriet Tatham)

Même si nous avons obtenu la plupart des chiffres de la Coalition que nous souhaitions pour le documentaire, quelques-uns ont tenu bon.

L’ancien ministre des Finances Mathias Cormann, aujourd’hui à la tête de l’OCDE, a opposé un « non » catégorique.

“Il invoque probablement l’immunité diplomatique”, a plaisanté l’ancien Premier ministre John Howard.

Le chef de l’opposition, Peter Dutton, n’a pas répondu à nos demandes répétées de participation.

L’équipe a essayé une demi-douzaine de fois pour que Julie Bishop fasse partie de la série, mais elle n’a pas réussi.

L’ancien premier ministre Tony Abbott nous a rencontrés à plusieurs reprises avant de refuser poliment une interview.

À ce jour, il n’a pas écrit de mémoire sur son mandat de Premier ministre, ni réalisé d’interview télévisée approfondie sur son renversement.

Peut-être que les blessures sont trop profondes.

Abbott est le premier ancien Premier ministre au cours des trois décennies de ces séries ABC à refuser l’opportunité de comparaître.

La transcription de l’interview de Scott Morrison comptait 187 pages.(ABC News: Kyle Taylor)

D’autres personnalités de la Coalition, telles qu’Eric Abetz, James McGrath et James Paterson – critiques de longue date d’ABC – étaient de fervents participants.

Lors de son entretien de recherche, Abetz…