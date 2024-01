Nemesis de Poutine lance une « assurance Donald Trump » de 300 milliards de dollars pour l’Ukraine

Le critique du Kremlin, Bill Browder, a suggéré que la confiscation des avoirs russes gelés constituerait une « assurance » pour l’Ukraine si Donald Trump gagnait l’élection présidentielle américaine de cette année et cessait de financer ce pays déchiré par la guerre.

“Saisir plus de 300 milliards de dollars de réserves de la banque centrale russe pour l’Ukraine serait une “assurance de Donald Trump””, a déclaré Browder, PDG et co-fondateur d’Hermitage Capital Management, le conseiller en investissement du Fonds Hermitage, qui était autrefois le plus grand portefeuille étranger de Russie. investisseur.

“S’il est élu, il coupera le financement de l’Ukraine et cela pourrait faire la différence entre la victoire et la défaite”, a déclaré Browder, qui se décrit comme “l’ennemi n°1” du président russe Vladimir Poutine, dans un message sur X, anciennement Twitter.

Browder faisait référence à des informations selon lesquelles l’administration Biden pourrait être sur le point de saisir plus de 300 milliards de dollars d’actifs de la banque centrale russe cachés dans les pays occidentaux et de les remettre à l’Ukraine pour l’aider dans son effort de guerre.

L’homme d’affaires milliardaire Bill Browder assiste à un rassemblement près de l’ambassade de Russie pour marquer le premier anniversaire de l’invasion russe de l’Ukraine, le 25 février 2023, à Londres, en Angleterre. Browder a suggéré que la confiscation des avoirs russes gelés constituerait une « assurance » pour l’Ukraine si Donald Trump gagnait l’élection présidentielle américaine de cette année.

Carl Court/Getty Images



La semaine dernière, Bloomberg a rapporté que l’administration Biden avait changé de position pour soutenir une législation devant le Congrès qui permettrait, mais non obligerait, le président Joe Biden à confisquer les avoirs russes gelés.

Trump est le principal candidat républicain à la présidentielle et un Semaine d’actualités Une analyse publiée ce mois-ci suggère que Trump est sur la bonne voie pour un deuxième mandat à la Maison Blanche en raison de ses meilleures performances dans les États swing.

L’ancien président a déclaré qu’il pourrait mettre fin à la guerre qui dure depuis près de 23 mois en Ukraine « dans 24 heures » s’il était réélu, et il a refusé de s’engager à continuer d’envoyer de l’aide à Kiev s’il gagne.

Semaine d’actualités a contacté le ministère russe des Affaires étrangères par courrier électronique pour obtenir ses commentaires.

En décembre, Le New York Times a cité de hauts responsables américains et européens non identifiés disant que la Maison Blanche signalait discrètement un nouveau soutien à la confiscation des avoirs souverains russes immobilisés. L’administration Biden, en coordination avec les gouvernements du G7, étudie si elle peut utiliser ses autorités existantes ou si elle doit demander au Congrès d’agir pour utiliser les fonds, rapporte la publication.

Auparavant, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, avait déclaré qu’il ne serait pas légal pour les États-Unis de saisir ces actifs : « Ce n’est pas quelque chose qui est légalement autorisé aux États-Unis ».

Sergueï Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères chargé des relations avec les États-Unis, de la non-prolifération et du contrôle des armements, a déclaré que l’une des lignes rouges possibles à la rupture des relations entre Washington et Moscou pourrait être la confiscation des avoirs russes gelés.

Avez-vous un conseil sur une actualité mondiale qui Semaine d’actualités devrait-il couvrir? Vous avez une question sur la guerre russo-ukrainienne ? Faites-le-nous savoir via [email protected].