N’embrassez pas vos poulets avant qu’ils n’éclosent? Les conseils bizarres du CDC sur la VOLAILLE SNUGGLING soulèvent des sourcils moelleux – RT USA News

Au milieu des directives du CDC de plus en plus étranges pour Covid-19, les bizarreries de l’agence se sont étendues à d’autres conseils sur les maladies, les propriétaires de poulets étant exhortés à ne pas embrasser leurs amis moelleux de peur qu’ils ne tombent morts de salmonelle.

Les poulets de basse-cour sont devenus porteurs d’une nouvelle épidémie de salmonelles, a averti le CDC jeudi dans un communiqué. «Avis d’enquête» sur leur site Web, en alertant les propriétaires de poulets «Volaille de basse-cour» peut être porteur du virus mortel «Même s’ils ont l’air sains et propres.»

Les avertissements du CDC à l’origine du monstre à plumes ressemblaient plus qu’à la copie de Covid-19 que les employés avaient probablement écrit toute l’année, y compris des avertissements à «Lavez-vous immédiatement les mains à l’eau et au savon» après avoir touché pratiquement n’importe quoi près de l’animal affecté. « Utilisez un désinfectant pour les mains si le savon et l’eau ne sont pas facilement disponibles, » le texte a mis en garde.

Peut-être le plus mémorable des avertissements, cependant?

N'embrassez pas et ne blottissez pas les volailles de basse-cour, et ne mangez pas et ne buvez pas autour d'elles.





Pour l’instant, au moins, les conseils n’impliquent pas de demander aux poulets de se masquer ou d’essayer d’interdire les smooches d’oiseaux. Il est conseillé aux propriétaires de faire attention lors de la manipulation des œufs, de surveiller les enfants autour d’eux et de garder leurs zones aussi propres que possible.

Le CDC a rapporté jeudi soir que l’épidémie avait infecté 163 personnes, affirmant que les vrais chiffres étaient « Probablement beaucoup plus élevé » et expliquer que la maladie a commencé à apparaître à la mi-février et a continué à être diagnostiquée le mois dernier.

Le plus grand nombre de poulaillers infectés liés à l’épidémie de salmonelles comprenait des résidents de Caroline du Nord et de l’Iowa, ainsi que de Californie, de Virginie et de Géorgie. Il y a peu d’autres modèles dans les données – les victimes vont de moins d’un an à 87 ans, et 57% des cas sont des femmes.

Aucun décès n’a été lié à l’épidémie de salmonelle, a reconnu le CDC.





