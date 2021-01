Les grands-parents qui ont reçu le vaccin Covid ne devraient pas encore embrasser leur famille, a averti un professeur, craignant que ceux qui ont reçu le vaccin n’abandonnent les règles de verrouillage.

Le professeur Janet Lord, directeur de l’Institut de l’inflammation et du vieillissement à l’Université de Birmingham, a appelé à une prudence constante alors même que le nombre de personnes vaccinées augmentait.

Lorsqu’on lui a demandé si les personnes qui avaient reçu le vaccin pouvaient embrasser leurs enfants, elle a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Je conseillerais certainement de ne pas le faire pour le moment car, comme vous le savez probablement, avec les vaccins, ils prennent plusieurs semaines avant d’être efficaces au maximum. .

«Il est vraiment important que les gens restent sur leurs gardes même s’ils ont été vaccinés pour la première fois.

« Si les gens relâchent ce qu’ils font, cela réduit les avantages de la vaccination. »

Répondant à une enquête sur le respect par le public de la réglementation sur les coronavirus après avoir reçu une vaccination, le professeur Lord a poursuivi: «C’est la chose inquiétante à propos de l’idée d’un passeport (d’immunité contre les coronavirus).

«Les gens pourraient penser que (c’est un) passeport pour la liberté et même ceux qui n’ont pas été vaccinés verront ceux qui changeront leurs comportements et penseront:« Pourquoi devrais-je m’inquiéter si personne d’autre ne l’est non plus?

« C’est le vrai souci que nous avons en ce moment. »

Cela survient alors que les ministres ont été avertis que des millions de personnes commenceront probablement à ignorer les restrictions de Covid une fois vaccinées.

Selon des articles consultés par Le télégraphe.

Les procès-verbaux des réunions tenues par le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) citent une enquête qui indique que 29% des personnes respecteront moins strictement les restrictions une fois qu’elles auront reçu un vaccin, tandis que 11% « ne suivront probablement plus les règles. « .

Les articles publiés par Sage révèlent des inquiétudes selon lesquelles les changements de comportement de ceux qui reçoivent le vaccin pourraient plus que «compenser» les avantages du programme de vaccination au cours des prochains mois.

Le professeur Janet Lord a déclaré au programme Today qu’elle serait « plus heureuse » avec les soi-disant « passeports vaccinaux » si l’on en savait plus sur les effets de la vaccination sur la transmission du virus, mais a averti qu’il pourrait y avoir d’autres « problèmes pratiques ».

«Qu’en est-il des aspects pratiques, avez-vous une sorte de grand badge sur votre veste qui dit » Je suis vaccinée? « , Dit-elle.

« Ce sont les gens qui vous observent, donc si vous vous promenez, vous ne portez plus de masque, vous étreignez tous ceux que vous avez envie de serrer dans vos bras, alors c’est le message que cela donne psychologiquement et motivationnellement qui pourrait être le risque. »