FORT WORTH, Texas: RJ Nembhard a récolté 20 points, Jaedon LeDee a converti un jeu de trois points avec 2,2 secondes à jouer et TCU a battu Oklahoma State 81-78 mercredi soir.

Mike Miles a marqué 18 points, Charles O’Bannon en a ajouté 15 et Kevin Samuel 14 pour TCU (10-7, 3-5 Big 12).

Miles a fait un lay-up pour en faire 78 – le tout avec 17 secondes à jouer. Cade Cunningham de l’Oklahoma State, plutôt que de jouer pour le dernier tir, a couru sur le court et a raté un lay-up contesté cinq secondes plus tard. LeDee a fui, a pris un laissez-passer de sortie de Taryn Todd et a été victime d’une faute alors qu’il faisait une mise au volant. Son coup franc a couronné le score.

Le potentiel égalisateur de Cunningham sur le demi-terrain à la fin du temps imparti.

Cunningham, un gardien de première année de 6 pieds 8 pouces qui est probablement le premier choix du repêchage de la NBA 2021, a marqué 15 de ses 19 points dans les 10 dernières minutes pour l’Oklahoma State (11-5, 4-5). Matthew-Alexander Moncrieffe a ajouté 17 points et 10 rebonds. Le recrue de 6 pieds 7 pouces a trois doubles doubles au cours des quatre derniers matchs.

Cunningham, le meilleur buteur de la conférence (18,1) au début du match, a décroché deux fautes précoces et n’a joué que huit minutes sans but en première mi-temps et a fait face aux chants d’Overrated! de la foule limitée.

Après que LeDee ait fait un layup pour donner à TCU une avance de neuf points avec 11 minutes à jouer, OSU a marqué 15 des 21 points suivants, dont huit par Cunningham, pour atteindre 64-64 environ six minutes plus tard.

Il y avait cinq autres égalités et quatre changements de tête à partir de là, dont le dernier est venu sur le gagnant de LeDee.

