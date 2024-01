Nem Architectes colore en rose une villa française à flanc de colline pour la parfumerie Lancôme

Nem Architectes, basé à Paris, a rénové une villa à Grasse, en France, la transformant en une destination touristique rose vif nommée Domaine de la Rose pour la société de beauté Lancôme.

La villa comprend des salons et des espaces de réunion pouvant accueillir des ateliers de création de parfum, des événements et des expositions, conçus comme un lieu où les visiteurs peuvent découvrir la marque et la parfumerie Lancôme. Nem Architectes a également ajouté une distillerie de parfum et un entrepôt souterrain.

Entouré de jardins floraux utilisés pour la fabrication du parfum, le Domaine de la Rose est situé sur le domaine Lancôme à Grasse, connue comme la capitale mondiale du parfum.

“Le but de cette conception est de créer un bâtiment fonctionnel, pratique et durable qui peut être à la fois beau, contemporain et exemplaire tout en mettant en valeur le patrimoine et le talent artistique luxueux et exceptionnels de la marque”, a déclaré Nem Architectes à Dezeen.

Le studio a supprimé tous les bâtiments du domaine, à l’exception du Domaine de la Rose, qui a été peint en rose vif et refait avec des tuiles canal vernissées roses fabriquées localement.

La villa est composée de deux ailes de deux étages reliées par un hall d’entrée de plain-pied. Les niveaux supérieurs des deux ailes s’ouvrent sur le toit du hall d’entrée situé en dessous, créant une terrasse avec vue sur les collines environnantes.

Un chemin traverse le centre du bâtiment. Un côté présente une entrée de tunnel circulaire menant au hall, tandis que l’autre entrée est abritée par la terrasse au-dessus, soutenue par une colonne qui ressemble à un empilement de rochers.

Nem Architectes a décrit sa refonte de la villa comme un monolithe, avec un intérieur et un extérieur rose vif qui se détache sur le paysage verdoyant.

“C’est un spectacle audacieux et saisissant, qui donne une forme tangible et unique à la marque Lancôme”, a déclaré Nem Architectes.

“Le domaine peut également être considéré comme une expérience vivante et sensorielle pour les visiteurs et les invités”, poursuit-on. “Leurs sens visuels, olfactifs et acoustiques sont stimulés dans toute la maison et le jardin, comme ils le seraient en utilisant un parfum Lancôme.”

Nem Architectes a choisi de rénover le bâtiment existant plutôt que d’en construire un nouveau pour des raisons de durabilité.

Le studio a ajouté de la lavande et de la paille de riz dans des charpentes en bois à l’extérieur, qui ont été fermées par des panneaux isolants rigides en fibre de bois pour améliorer l’isolation.

“Il a été décidé dès le début que le bâtiment devait être réhabilité plutôt que complètement rasé et remplacé par un nouveau”, a déclaré Nem Architectes.

“Cette décision s’inscrit dans le souci de durabilité de Nem Architectes et Lancôme, car elle permet d’économiser les ressources et l’énergie tout en rendant hommage au patrimoine architectural local.”

Nem Architectes a été fondée en 2008 par Lucie Niney et Thibault Marca.

La photographie est de Cyrille Weiner sauf indication contraire.