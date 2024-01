NELVANA conclut un accord de développement avec Andrews MCMEEL ENTERTAINMENT pour adapter les livres acclamés de Piégé dans un jeu vidéo en une série de films

Les nouveaux films d’animation CG sont basés sur les livres à succès de Dustin Brady

TORONTO, le 30 janvier 2024 – Nelvanaun producteur, distributeur et concédant de licence international de premier plan mondial de contenu d’animation et d’action en direct pour enfants, collabore avec Andrews McMeel Divertissement développer Piégé dans un jeu vidéo, une série de films basés sur la série de livres bien-aimée. Les histoires, créées et écrites par Dustin Brady, ont déjà captivé les enfants du monde entier et comptent une base de fans qui alimentera le succès des films à venir.

“Les aventures énergiques et palpitantes créées par Dustin Brady s’alignent si bien avec la marque de narration de classe mondiale de Nelvana”, a déclaré Athena Georgaklis, vice-présidente de Nelvana Studios. « Les livres ont le pouvoir de transcender les pages, et lorsque ces histoires sont étendues à de nouvelles plateformes, nous pouvons offrir aux fans une autre façon de découvrir leurs personnages préférés. C’est un plaisir de travailler avec Andrews McMeel Entertainment pour bâtir sur Piégé dans un jeu vidéo fandom.

Alors que le développement du premier film est en cours, Nelvana et Andrews McMeel Entertainment recherchent des partenaires internationaux.

Se laisser entraîner dans un jeu vidéo n’est pas aussi amusant qu’on pourrait le penser. Bien sûr, il existe des jetpacks, des chars volants et des vies infinies, mais que se passe-t-il lorsque le jeu commence à s’en prendre à vous ? Dans cette série de livres à succès, Jesse Rigsby, 12 ans, découvre à quel point les jeux vidéo – et ceux qui les créent – ​​peuvent être dangereux. La série de films offrira de l’action non-stop, d’énormes rebondissements et des tonnes d’humour que les fans connaissent et aiment dans les livres.

“Dustin Brady a captivé les lecteurs avec le premier Piégé dans un jeu vidéo, et les fans ont attendu avec impatience (et ont ensuite été ravis) de chaque livre qui a suivi », a déclaré Matt Sheppo, responsable du développement chez Andrews McMeel Entertainment. « Les aventures vibrantes et imaginatives se prêtent parfaitement aux écrans, et nous sommes convaincus que les téléspectateurs seront tout aussi ravis de chaque film. Nelvana est un partenaire idéal pour donner vie à la série populaire.

Le premier volet de la série de cinq livres est sorti en 2018 et la série complète s’est vendue à près de 2,5 millions d’exemplaires dans le monde. Les livres sont publiés par Andrews McMeel Publishing. Andrews McMeel Entertainment est représenté par Independent Artist Group (IAG).

À propos de Nelvana

Divertissant les enfants depuis plus de 50 ans, Nelvana est un producteur et distributeur international de premier plan mondial de contenu d’animation et d’action réelle pour enfants. Nelvana produit une gamme de marques primées et de renommée mondiale qui se concentrent sur les comédies, les séries préscolaires et d’action, ainsi que les programmes de produits de consommation auxiliaires. Le contenu de Nelvana est diffusé sur les chaînes pour enfants de Corus Entertainment au Canada et dans plus de 180 pays à travers le monde. La bibliothèque Nelvana compte plus de 5 000 épisodes de programmation et a reçu plus de 70 prix de programmes internationaux majeurs, notamment les Emmys® et les Canadian Screen Awards. Visitez le site Web de Nelvana à l’adresse nelvana.com.

À propos de Corus Entertainment Inc.

Corus Entertainment Inc. (TSX : CJR.B) est une société de médias et de contenu de premier plan qui développe et propose des marques et du contenu de haute qualité sur des plateformes destinées à des publics du monde entier. Attirant le public depuis 1999, le portefeuille d’offres multimédias de l’entreprise comprend 33 services de télévision spécialisés, 39 stations de radio, 15 stations de télévision conventionnelles, des plateformes numériques et de diffusion en continu, ainsi que des services technologiques et médiatiques. Corus est un créateur et distributeur de contenu de renommée internationale par l’intermédiaire de Nelvana, un studio d’animation de classe mondiale expert dans tous les formats et de Corus Studios, un producteur mondialement reconnu de contenu scénarisé et non scénarisé à succès. La société possède également l’agence numérique sociale à service complet so.da, la société de divertissement de style de vie Kin Canada et la maison d’édition de livres pour enfants Kids Can Press. La liste des marques haut de gamme de Corus comprend Global Television, W Network, HGTV Canada, Food Network Canada, Magnolia Network Canada, The HISTORY® Channel, Showcase, Adult Swim, National Geographic, Disney Channel Canada, YTV, Global News, Globalnews.ca, Q107, Country 105 et CFOX, ainsi que les plateformes de streaming STACKTV, TELETOON+, l’application Global TV et Curiouscast. Corus est le représentant publicitaire national et un partenaire de contenu original pour Pluto TV, une société Paramount, qui est le principal service gratuit de télévision en streaming financé par la publicité (FAST). Pour plus d’informations, visitez www.corusent.com.

À propos de Andrews McMeel Entertainment

Andrews McMeel Entertainment (AME) est une division d’Andrews McMeel Universal (AMU), une société médiatique mondiale indépendante qui s’associe et soutient une liste de talents créatifs et diversifiés de classe mondiale. Grâce à la publication, à la syndication, au divertissement et aux expériences interactives, AMU connecte le public à des messages universels de vérité, d’humour et d’espoir qui ont le pouvoir de connecter les gens et de changer des vies. Les projets AME récents incluent un long métrage d’animation CGI Marmaduke pour Netflix, la série animée à succès Big Nate pour Nickelodeon et Paramount+, le prochain long métrage Garfield avec Chris Pratt et Rupi Kaur Live, une performance de poésie en direct révolutionnaire spéciale pour Amazon Prime Video. Pour plus d’informations, visitez www.andrewsmcmeel.com .



