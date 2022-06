Nelson Piquet s’excuse auprès de Lewis Hamilton pour ses commentaires mais nie l’intention raciale

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Craig Slater de Sky Sports passe en revue les excuses de Nelson Piquet à Lewis Hamilton et explique comment le paddock de Formule 1 réagira.

Nelson Piquet s’est excusé “de tout cœur” auprès de Lewis Hamilton mais “condamne fermement toute suggestion” selon laquelle il aurait abusé racialement de son collègue champion du monde de Formule 1, affirmant que ses commentaires avaient été mal traduits.

Une interview avec le Brésilien de l’année dernière a fait surface cette semaine, dans laquelle il a utilisé à deux reprises une expression raciste en se référant à Hamilton.

Cela a conduit à une condamnation généralisée de l’ensemble du paddock de F1, Hamilton lui-même appelant à “l’action” et insistant sur le fait que “les mentalités archaïques doivent changer et n’ont pas leur place dans notre sport”.

Mercredi, Piquet a publié sa propre déclaration dans laquelle il a déclaré vouloir “éclaircir les histoires”.

“Ce que j’ai dit était mal pensé et je ne le défends pas”, a déclaré Piquet, triple champion de F1.

“Mais je préciserai que le terme utilisé est celui qui a été largement et historiquement utilisé familièrement en portugais brésilien comme synonyme de” gars “ou” personne “et n’a jamais été destiné à offenser.

“Je n’utiliserais jamais le mot dont on m’a accusé dans certaines traductions. Je condamne fermement toute suggestion selon laquelle ce mot aurait été utilisé par moi dans le but de rabaisser un conducteur en raison de sa couleur de peau.

“Je m’excuse de tout cœur auprès de tous ceux qui ont été touchés, y compris Lewis, qui est un pilote incroyable, mais la traduction dans certains médias qui circulent maintenant sur les réseaux sociaux n’est pas correcte.

“La discrimination n’a pas sa place en F1 ou dans la société et je suis heureux de clarifier ma pensée à cet égard.”

Sky Sports Nouvelles comprend que Piquet ne sera pas autorisé à retourner dans le paddock après ses commentaires, qui ont été faits en novembre dernier lors de la discussion de l’accident entre Hamilton et Max Verstappen lors du GP de Grande-Bretagne 2021.

Le directeur de l'équipe Haas, Guenther Steiner, donne son avis sur l'insulte raciale de Nelson Piquet envers Lewis Hamilton, ainsi que sur l'importance des réunions des directeurs d'équipe au sein de la F1.

En réponse, Hamilton a envoyé une série de tweets. Il a déclaré: “C’est plus que la langue. Ces mentalités archaïques doivent changer et n’ont pas leur place dans notre sport. J’ai été entouré de ces attitudes et ciblé toute ma vie. Il y a eu beaucoup de temps pour apprendre. Le temps est venu pour action.”

Il a également tweeté “Vamos focar em mudar a mentalidade”, qui signifie en portugais “Concentrons-nous sur le changement de mentalité”.

Piquet est le père de la partenaire de Verstappen, Kelly Piquet.

“Piquet n’est pas le bienvenu dans le paddock F1”

Craig Slater de Sky Sports News :

“Je crois comprendre que Nelson Piquet, malgré ces excuses qui ont été présentées, dans un avenir prévisible au moins ne sera pas le bienvenu dans le paddock de Formule 1.

“Je pense que ces remarques qu’il a faites, le langage qu’il a utilisé dans cette interview de novembre de l’année dernière, ont profondément marqué ceux qui occupent des postes de direction dans le sport.

Revivez l'énorme crash de Lewis Hamilton avec son rival en titre Max Verstappen lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de l'année dernière.

“Voyons ce que les pilotes, les chefs d’équipe et les autres en pensent dans les prochaines 24 heures. C’est la journée des médias à Silverstone jeudi et nous aurons l’opinion de tous ceux qui participent à l’événement.

“Piquet a parlé d’expressions familières en brésilien-portugais, ce qui a fait partie des controverses que nous avons eues à ce sujet dans le passé impliquant d’autres sportifs de haut niveau.

“Il a présenté des excuses, mais j’ai cru comprendre que c’était au-delà de la pâleur et que dans un avenir prévisible, il ne sera pas le bienvenu dans le paddock de Formule 1.”

La F1 condamne les commentaires de Piquet, les pilotes montrent leur soutien à Hamilton

Les commentaires de Piquet ont été vivement critiqués par la F1 et l’instance dirigeante de la FIA, tandis que les pilotes et les équipes ont également exprimé leur soutien à Hamilton, le pilote le plus titré du sport et sept fois champion.

Le coéquipier de Hamilton, George Russell, a été le premier à soutenir Hamilton, en publiant sur les réseaux sociaux : “Un immense respect pour LH. Il a fait plus pour le sport que n’importe quel pilote de l’histoire, pas seulement sur la piste mais en dehors.

“Le fait que lui et tant d’autres doivent TOUJOURS faire face à ce comportement est inacceptable. Nous devons tous nous serrer les coudes contre toute forme de discrimination.”

Le pilote Ferrari Charles Leclerc a également critiqué les commentaires de Piquet. Écrivant sur Twitter, il a déclaré: “Connaissant Lewis depuis mon arrivée en Formule 1, il a toujours été gentil et respectueux envers moi et tous ceux qu’il rencontre. Ces valeurs devraient être la norme pour quiconque dans le monde.

“Les commentaires faits à Lewis ne doivent pas être tolérés, et nous devons continuer à faire pression pour un sport plus diversifié et inclusif. Nous devons éliminer les comportements discriminatoires et le langage raciste sous toutes leurs formes, non seulement dans notre sport, mais aussi dans notre société.”

Daniel Ricciardo de McLaren a également montré son soutien à Hamilton, en publiant un message sur Instagram qui disait : “La discrimination et le racisme n’ont pas leur place dans ce sport ou dans notre société. Ceux qui choisissent encore de répandre la haine et d’utiliser ces mots ne sont pas mes amis.

“Je tiens à remercier Lewis et tout le travail qu’il a accompli sur et en dehors de la piste non seulement pour diffuser des messages d’égalité, mais aussi pour combattre cette haine.

“Je n’ai jamais été confronté à des actions à motivation raciale, mais il l’a fait toute sa vie. Pourtant, à chaque fois, sa réponse à la haine est motivée par la maturité, la positivité et l’éducation du monde sur la façon dont nous devrions agir.

“Je suis avec lui et je ferai tout ce que je peux pour le suivre et le soutenir.

Des sentiments similaires ont également été repris par Esteban Ocon d’Alpine, qui s’est également rendu sur Instagram en écrivant: “Tout langage raciste et discriminatoire n’a absolument aucun rôle dans notre sport et notre société. Assez, c’est assez.

“J’ai travaillé et passé du temps avec Lewis au fil des ans et je connais le genre de personne qu’il est. Toujours authentique et respectueux avec tous ceux qui l’entourent.

“Il a tant fait pour la F1, sur et en dehors de la piste, et nous sommes fiers de l’avoir à l’avant-garde de notre combat pour plus de diversité et d’inclusion dans le sport automobile.

“Je soutiens Lewis et ses efforts continus pour faire du sport que nous aimons un meilleur endroit pour tous.”