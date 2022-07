Nelson Piquet appelé à présenter une affaire devant un tribunal fédéral au Brésil après des allégations de langage raciste et homophobe

Un juge brésilien a ordonné lundi l’ouverture d’une enquête sur les allégations selon lesquelles le pilote de Formule 1 à la retraite Nelson Piquet aurait utilisé des insultes racistes et homophobes à l’encontre de Lewis Hamilton.

Les accusations ont été portées par quatre groupes de défense des droits de l’homme, qui veulent que le triple champion du monde Piquet paie 10 millions de réals brésiliens (1,56 million de livres sterling) pour avoir prétendument causé des dommages moraux aux personnes noires et LGBTQ +.

Piquet aura 15 jours pour plaider sa cause devant le juge Felipe Costa da Fonseca Gomes du tribunal fédéral du district. Il n’a pas répondu à une demande de commentaire de l’Associated Press.

Une interview avec le Brésilien de l’année dernière a fait surface, dans laquelle il a utilisé à deux reprises une expression raciste en portugais en se référant à Hamilton.

L’homme de 69 ans discutait de la collision entre Hamilton et Max Verstappen lors du GP de Grande-Bretagne 2021, les commentaires refaisant surface sur les réseaux sociaux avant le premier anniversaire de l’accident.

“La [racist term] mettre sa voiture là pour le frapper exprès », a déclaré Piquet.

Lorsqu’on lui a demandé plus tard s’il pensait que Hamilton ne ferait pas le corner à Copse, Piquet a poursuivi en disant: “Lui? Jamais!

“Il voulait le faire sortir coûte que coûte. Le [racist term] laissé la voiture là pour le frapper.

“C’est parce que vous ne connaissez pas ce virage. C’est un virage très rapide, et deux voitures ne peuvent pas passer. Il n’y a aucun moyen que deux voitures puissent passer côte à côte là-bas. C’était un sale coup !

“Il a juste de la chance que le seul autre gars se soit fait avoir.”

Cela a conduit à une condamnation généralisée de l’ensemble du paddock F1, de la Formule 1 et de la FIA, Hamilton lui-même appelant à “l’action” et insistant sur le fait que “les mentalités archaïques doivent changer et n’ont pas leur place dans notre sport”.

En personne avant le GP de Grande-Bretagne, Hamilton a répondu avec passion et dignité aux commentaires de Piquet.

“J’ai été victime de racisme, de critiques, de négativité, de récits archaïques et de nuances de discrimination pendant très, très longtemps, et il n’y a rien de vraiment nouveau pour moi”, a déclaré le septuple champion de F1. “Il s’agit plus d’avoir une vue d’ensemble.

“Je ne sais pas pourquoi nous continuons à donner une plate-forme à ces voix plus âgées.

Lewis Hamilton répond aux commentaires de Nelson Piquet et pense que les "voix plus âgées" du sport automobile ne devraient pas bénéficier d'une plate-forme car elles ne représentent pas la majorité

“Ils parlent de notre sport et nous cherchons à aller quelque part complètement différent. Si nous cherchons à nous développer aux États-Unis, dans d’autres pays, en Afrique du Sud, nous devons regarder vers l’avenir et donner aux jeunes une plate-forme , qui sont plus représentatives de l’heure d’aujourd’hui.

“Il ne s’agit pas seulement d’un individu, il ne s’agit pas d’une seule utilisation de ce terme, c’est le tableau d’ensemble.”

Lewis Hamilton explique comment il gère les abus et partage ses conseils pour les jeunes qui peuvent vivre des situations similaires

La veille de la prise de parole de Hamilton, Piquet avait publié sa propre déclaration, voulant “éclaircir les histoires”.

Il s’est excusé “de tout cœur” auprès de Hamilton mais “condamne fermement toute suggestion” selon laquelle il aurait abusé racialement de son collègue champion du monde de Formule 1, affirmant que ses commentaires avaient été mal traduits.

“Ce que j’ai dit était mal pensé et je ne le défends pas”, a déclaré Piquet.

“Mais je préciserai que le terme utilisé est celui qui a été largement et historiquement utilisé familièrement en portugais brésilien comme synonyme de” gars “ou” personne “et n’a jamais été destiné à offenser.

“Je n’utiliserais jamais le mot dont on m’a accusé dans certaines traductions. Je condamne fermement toute suggestion selon laquelle ce mot aurait été utilisé par moi dans le but de rabaisser un conducteur en raison de sa couleur de peau.

“Je m’excuse de tout cœur auprès de tous ceux qui ont été touchés, y compris Lewis, qui est un pilote incroyable, mais la traduction dans certains médias qui circulent maintenant sur les réseaux sociaux n’est pas correcte.

“La discrimination n’a pas sa place en F1 ou dans la société et je suis heureux de clarifier ma pensée à cet égard.”

D’autres images ont également émergé de Piquet utilisant une insulte homophobe perçue contre Hamilton, ainsi qu’un langage raciste offensant lorsqu’il parlait sur un podcast de l’année dernière.

S’exprimant sur le podcast, Piquet a déclaré: “Keke (Rosberg) était s ***. Il ne vaut rien. Son fils a remporté un championnat.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il faisait référence à Nico, il a répondu à propos d’Hamilton : “Le [racist term] doit avoir été [perceived homophobic slur] à l’époque. Il était plutôt mauvais.”