Nelson Peltz présente ses plans pour la bataille par procuration de Disney

Disney et ses investisseurs vont commencer à entendre beaucoup l’investisseur activiste Nelson Peltz.

Dans les semaines à venir, Trian Fund Management de Peltz prévoit de publier sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et d’ajouter du contenu à son site Web RestoreTheMagic.com, crescendo au lancement d’un livre blanc dense expliquant ses arguments en faveur de l’ajout de Peltz et de l’ancien directeur financier de Disney. Jay Rasulo au conseil d’administration de Disney. Ce document sera publié dans quelques semaines, a déclaré Peltz dans une interview à CNBC après être apparu dans “Squawk on the Street” plus tôt jeudi.

En février, Trian prévoit de rencontrer les avocats mandataires Glass Lewis et ISS, après quoi elle commencera à faire pression sur les actionnaires jusqu’en mars et jusqu’à l’assemblée annuelle prévue des actionnaires de Disney. Trian s’attend à ce que le rassemblement ait lieu en avril. L’année dernière, la réunion annuelle de Disney s’est tenue le 3 avril.

Trian a déposé jeudi une déclaration de procuration préliminaire, qui expose certaines des raisons pour lesquelles Peltz estime que les actionnaires de Disney devraient l’élire lui et Rasulo au conseil d’administration alors qu’ils s’efforcent d’améliorer la performance de ses actions. Il s’agit notamment d’amener les marges bénéficiaires du streaming de Disney à 15 % à 20 % d’ici 2027. L’activité de streaming de Disney perd actuellement de l’argent et n’atteindra le seuil de rentabilité que plus tard cette année, a déclaré le PDG Bob. Iger a dit.

Trian souhaite que Disney soit plus transparent avec ses activités. Disney prévoit de lancer un service ESPN destiné directement aux consommateurs plus tard cette année ou en 2025, à mesure que le modèle traditionnel d’abonnement au câble du réseau sportif s’estompe. Avant ses débuts, Trian souhaite atteindre des objectifs de rentabilité spécifiques à court terme pour garantir la viabilité de son entreprise.

“Ce dont ils ont réellement besoin, c’est de responsabilisation”, a déclaré Peltz.

Après avoir publié ses résultats le 7 février, Disney publiera ses documents de procuration définitifs, qui incluent la date de l’assemblée annuelle.

En règle générale, Trian et Disney présenteront ensuite leurs arguments aux services de conseil en vote Glass Lewis et ISS, suivis d’une sollicitation des actionnaires et de recommandations de la part des sociétés. Ces conseils sont essentiels car ils peuvent influencer les grands investisseurs et les fonds indiciels. Aucune des deux parties ne sait généralement qui gagne quelques jours ou quelques heures avant l’assemblée annuelle, car ces investisseurs massifs votent souvent tard dans le processus.