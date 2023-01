Nelson Peltz et Trian ne poursuivront pas le rachat de Wendy

Nelson Peltz n’est pas intéressé à acquérir Wendy’s selon un dossier réglementaire déposé vendredi.

Peltz est président non exécutif du conseil d’administration de la chaîne de hamburgers et directeur général de la société activiste Trian Fund Management, qui est son principal actionnaire. En mai, Trian a déclaré qu’il étudiait un accord potentiel avec la société pour “améliorer la valeur actionnariale” qui pourrait inclure une acquisition ou une fusion.

“Trian pense que la société est bien placée pour offrir une valeur à long terme significative aux actionnaires et se réjouit de continuer à travailler avec le conseil d’administration et l’équipe de direction pour y parvenir”, a déclaré Peltz dans un communiqué vendredi.

Les actions de Wendy’s ont augmenté de 5,9% vendredi.

Trian, qui a été fondée par Peltz, a investi pour la première fois dans Wendy’s en 2005, lors de la création initiale du fonds. L’entreprise détient trois sièges au conseil d’administration de la société de restauration rapide, dont celui détenu par Peltz.

Ce résultat était “largement anticipé” par Wall Street, selon une note de recherche de Kalinowski Equity Research. L’absence d’accord libère du temps pour Peltz, qui a rendu public cette semaine son désir de gagner un siège sur Disney par le biais d’une bataille par procuration.

Vendredi également, Wendy’s a annoncé une réorganisation de sa structure d’entreprise et les départs du directeur financier américain Leigh Burnside et du directeur commercial et président américain Kurt Kane. Burnside part pour rejoindre une autre entreprise de restauration sans nom, tandis que le poste de Kane a été éliminé.

Wendy’s a déclaré que l’objectif de la refonte de l’entreprise était de maximiser l’efficacité et de rationaliser la prise de décision. Rival McDonalds a annoncé il y a une semaine qu’elle réorganisait également sa structure d’entreprise pour des raisons similaires.

Dans une annonce préalable de ses résultats du quatrième trimestre, Wendy’s a déclaré que ses ventes à magasins comparables avaient augmenté de 6,4 % au cours des trois mois terminés le 1er janvier. Ses ventes nettes ont grimpé de 13,4 % à 536,5 millions de dollars.

Le conseil d’administration de la société a approuvé le doublement de son dividende à 25 cents et la dépense de 500 millions de dollars en rachats d’actions.