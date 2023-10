Nelson Peltz augmente la participation de Disney et relance une potentielle bataille par procuration

Nelson Peltz s’exprimant lors de la conférence Delivering Alpha 2019 à New York le 19 septembre 2019.

Une bataille par procuration entre Nelson Peltz et Disney brasse pour la deuxième fois cette année.

La société activiste de Peltz, Trian Fund Management, a augmenté sa participation dans Disney à environ 30 millions d’actions, évaluées à environ 2,5 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier. Cette participation fait de Trian l’un des principaux actionnaires de Disney.

Cette décision intervient moins d’un an après que Peltz a abandonné sa première bataille par procuration avec Disney, et quelques jours après que les actions de la société ont atteint leur plus bas niveau en 52 semaines.

La société prévoit de faire pression pour obtenir plusieurs sièges au conseil d’administration cette fois-ci, dont un pour Peltz, ont indiqué les sources. Plus tôt cette année, l’entreprise cherchait seulement une place pour Peltz.

La fenêtre de nomination pour les nouveaux membres du conseil d’administration s’ouvre le 5 décembre et se poursuivra jusqu’au 4 janvier, selon dépôts publics. Si Disney rejette la proposition de Trian, la société pourrait nommer des administrateurs pendant la période ouverte pour voter lors de l’assemblée annuelle de la société au printemps 2024.

Un représentant de Disney n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.