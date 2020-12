STORRS, Connecticut: Olivia Nelson-Ododa a récolté 16 points et 14 rebonds pour mener le n ° 4 UConn à une victoire de 75-52 sur le n ° 18 DePaul mardi soir.

La recrue Paige Bueckers a ajouté 18 points pour les Huskies (6-0, 5-0 Big East), qui avaient cinq joueurs marqués à deux chiffres lors de leur premier match cette saison contre un adversaire classé.

Darrione Rogers a récolté 20 points et 10 rebonds pour mener DePaul (5-3, 2-1), qui a obtenu en moyenne plus de 88 points au cours de ses sept premiers matchs.

Les Huskies ont tenu les Blue Demons à 25% de tir (16 sur 64), dont 9 sur 37 (24,3%) à 3 points.

UConn a également dominé en dessous, surpassant DePaul 38-12 dans la peinture. Nelson-Ododa a réussi sept de ses 11 tirs à son troisième double-double de la saison et au 12e de sa carrière.

Christyn Williams a marqué le 1000e point de sa carrière à UConn sur un layup qui a donné à UConn une avance de 4-0, mais les Huskies ne menaient que 20-16 après un quart. Williams a terminé avec 14 points, huit rebonds et cinq passes.

Un pointeur à 3 points par Bueckers dans le coin gauche a donné aux Huskies leur première avance à deux chiffres avec 28-17 et UConn a pris un avantage de 38-27 à l’entracte.

GRANDE IMAGE

DePaul: Les Blue Demons sont tombés à 1-3 cette saison contre des adversaires classés, avec des défaites contre Texas A&M (93-91) et Louisville (116-75) et une victoire sur le Kentucky (86-82). Les Blue Demons n’ont jamais battu les Huskies pendant le mandat de l’entraîneur Geno Auriemma, perdant les 18 de ces matchs. Leur seule victoire contre UConn remonte à 37 ans, le 28 décembre 1983.

UConn: Les Huskies sont entrés dans le jeu en tenant les adversaires à 23% de tir. Ils n’ont pas permis à un adversaire de tirer mieux que 35% ou de marquer plus de 65 points.

SUIVANT

DePaul: Les Blue Demons se rendent à Milwaukee pour affronter Marquette dimanche.

UConn: Les Huskies devraient être absents jusqu’à un match du 7 janvier au n ° 7 Baylor.

