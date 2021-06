Nelly Korda savoure son statut de n°1 mondiale après avoir décroché sa première majeure au PGA féminin KPMG | Actualités golfiques

Nelly Korda célèbre avec son premier trophée majeur

Nelly Korda prendra le temps d’évaluer ses prochains objectifs de carrière alors qu’elle réfléchit à la double réalisation d’une première victoire majeure et de devenir le nouveau numéro 1 mondial.

La victoire à trois coups de Korda sur Lizette Salas au Championnat PGA féminin KPMG était sa troisième victoire de la saison, et la forme stellaire de la jeune Américaine a mis fin au règne de 92 semaines de Jin Young Ko au sommet du classement mondial Rolex.

La jeune femme de 22 ans est arrivée à Atlanta à la suite de sa deuxième victoire sur le circuit de la LPGA cette année au Meijer LPGA Classic, et un tour final de 68, dont deux aigles, a suffi à repousser le défi de Salas le dernier jour de la troisième majeure féminine de l’année.

Korda a gagné par trois coups pour devenir le nouveau n ° 1 mondial

Et alors qu’elle acceptait l’importance de ses succès, Korda s’est engagée à continuer de « s’efforcer d’en faire plus » avec une série d’événements énormes à venir en 2021, dont deux autres tournois majeurs, les Jeux Olympiques et la Solheim Cup début septembre.

Lorsqu’on lui a demandé quels étaient ses objectifs pour le reste de l’année, Korda a répondu : « » Donnez-moi un peu de temps, s’il vous plaît. Je ne sais pas. Je veux dire, c’est super important de s’asseoir avec votre équipe et d’y réfléchir, mais vous vous efforcez constamment d’en faire plus.

« Être le numéro 1 mondial, ça sonne bien, je ne vais pas mentir ! Ça a été incroyable, ces derniers jours, la bataille avec Lizette, ça a été très amusant. Ça a été stressant, et je pense que ça a tout eu Mais je n’arrive pas à y croire, je suis encore sous le choc.

« Je veux dire, c’est vraiment sympa et ça ne s’est pas vraiment installé, mais j’ai l’impression que vous vous fixez constamment de nouveaux objectifs et que vous vous efforcez constamment d’en faire plus dans un sens, mais je vais m’asseoir et profitez-en juste un petit moment. »

Les aigles de Korda au cinquième, où son deuxième s’est relevé à quelques centimètres de la chute pour un albatros-deux, et le 12e l’a amenée à 11 sous pour le par-cinq au cours de la semaine, une statistique clé dans sa marche vers la victoire.

« J’ai à peu près dominé beaucoup de normales à cinq », a-t-elle ajouté. « J’ai très bien frappé la balle, j’ai roulé mes putts. Tout était en place, et quand vous regardez en arrière sur des semaines comme celle-ci, c’est vraiment spécial, et vous ne le prenez pas pour acquis. Je suis vraiment reconnaissant pour tout le travail et pour ma famille qui me pousse constamment. »

Korda a fait deux aigles dans sa fermeture 68

Korda a maintenant l’avantage sur sa sœur aînée Jessica, qui a six titres LPGA mais est toujours à la recherche de son premier majeur, et Nelly a rendu hommage à son frère pour son soutien « désintéressé ».

« Elle a un cœur en or », a déclaré Korda, dont la victoire était le deuxième triomphe sportif majeur pour sa famille après que son père, l’ancienne star du tennis Petr, a remporté l’Open d’Australie en 1998. « Elle est la personne la plus altruiste là-bas.

« Je veux dire, elle a cinq ans de plus, alors elle m’a montré les ficelles de la LPGA, les ficelles du golf professionnel, et j’ai eu beaucoup de chance de l’avoir vu parce que beaucoup de gens n’ont pas cette opportunité.

« Si je me bats, elle est là pour moi. Je ne la remercierai jamais assez pour tout ce qu’elle a fait et pour son altruisme. »

Lizette Salas a dépassé ses attentes

Salas, quant à elle, était « extrêmement fière » de sa performance car elle n’a cardé que deux bogeys en 72 trous, mais elle n’a réussi que deux birdies lors de son dernier tour 71 alors qu’elle signait sa deuxième deuxième place dans un majeur.

La joueuse de 31 ans a maintenant pour objectif de faire partie de l’équipe américaine de la Solheim Cup, alors qu’elle a révélé qu’elle envisageait de se retirer du golf professionnel après une saison 2020 décevante.

« Nous sommes venus ici avec un but, et je pense que nous l’avons dépassé », a déclaré Salas, qui a disputé les quatre dernières compétitions de la Solheim Cup. « J’ai fait ce que j’avais prévu de faire. Quand les choses n’allaient pas dans mon sens, j’ai quand même dit: » Je vais bien « .

« Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Il y a beaucoup d’émotion. Je suis vraiment reconnaissant d’être dans cette position et d’avoir combattu jusqu’à la fin. Je parlais plus tôt à quel point j’étais fatigué de jouer avec cette puce sur mon épaule, et maintenant je l’assume au lieu de m’enfuir.Oui, j’ai bien joué cette semaine, et je pense que c’est le début de quelque chose de génial.

« Nous avons gagné quelques points à la Solheim Cup, et ce qui est bien, c’est qu’il y a deux drapeaux américains en haut de ce classement. Beaucoup, beaucoup de points positifs. Je suis vraiment très reconnaissant pour tout. »