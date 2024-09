Nelly Furtado se souvient avoir été fortement retouchée lors des premières séances photo et parle du début de sa carrière | Nelly Furtado | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Nelly Furtado a parlé d’avoir des photos d’elle fortement retouchées au début de sa carrière.

Le hitmaker de 45 ans a connu un succès retentissant en 2000 avec des singles comme « I’m Like a Bird » qui ont pris leur envol.

Dans une nouvelle interview, elle est revenue sur cette période de sa vie, révélant certaines des choses auxquelles elle a été confrontée.

Nelly dit Personnes qu’elle a fait face à « beaucoup d’aérographes » à cette époque.

« J’ai la peau olive, et ils m’éclaircissaient beaucoup la peau sur les photos », se souvient-elle, « et me descendaient les hanches tout le temps – ils me coupaient toujours dans les éditoriaux. »

Elle a continué, reconnaissant qu’elle l’avait dénoncé à l’époque dans une chanson intitulée « Powerless ».

« À propos de mon deuxième album, je suppose que j’étais un peu en colère à ce sujet » Nelly dit.

Nelly a déclaré qu’elle se sentait toujours « chanceuse et bénie » d’avoir une équipe solide à ses côtés à ce moment-là. Elle était également prête à poursuivre ce qu’elle voulait.

«J’étais plutôt fougueuse, donc je savais vraiment ce que je voulais», a-t-elle déclaré au média. « Par exemple, disons pour une séance photo ou quelque chose du genre, j’apportais toujours mon propre petit bagage à main avec mes propres petits pantalons raver, mes débardeurs et mes paillettes, juste au cas où je n’aimerais pas ce que le styliste avait apporté à la séance photo. , juste pour m’assurer que j’étais à l’aise, et juste pour tracer ma propre voie, je suppose, à ma manière. Il le faut, je pense. Vous devez en quelque sorte avoir ce sens de vous-même. Je pense qu’il est important de naviguer dans l’industrie. Vous devez en quelque sorte écouter la petite voix intérieure. C’est vraiment important.

