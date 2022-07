Nelly Furtado se produit avec Drake à l’OVO Fest de Toronto : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Le Canada était juste uni d’un océan à l’autre grâce à Canard et Nelly Furtado. Le rappeur de 35 ans né à Toronto a fait venir le natif de Victoria, en Colombie-Britannique, pour une performance surprise à l’OVO Fest de sa ville natale le vendredi 29 juillet et les fans se sont déchaînés. “J’aime traiter les gens de la bonne manière”, a commencé Drake dans son discours à la foule avant que Nelly n’émerge. “Parce que c’est la seule façon de faire sortir cette prochaine personne de la maison pour qu’elle vienne faire ce qu’elle va faire maintenant”, a-t-il expliqué, faisant référence à la nature recluse de Furtado.

“Peu importe combien de temps vous avez chanté ce soir, en ce moment, j’ai besoin que vous chantiez aussi fort que possible”, a ensuite déclaré Drake. “La musique de cette prochaine personne a tellement changé ma vie et je l’aime tellement, alors quand elle viendra ici, tu ferais mieux de lui montrer un peu d’amour”, a-t-il déclaré.

À ce moment-là, le hit de 2006 de Nelly “Promiscuous” – produit par Timbaland – est venu sur le haut-parleur. La foule est devenue folle pour le chanteur, maintenant âgé de 43 ans, et a crié les paroles du Ample célibataire avec elle. « Hé, Toronto ! Quoi de neuf?” a déclaré Nelly, s’adressant au public le soir 1 de l’OVO Fest – le festival annuel de Drake qui se tient sur la scène Budweiser en plein air. Le couple a ensuite interprété son morceau de 2000 “I’m Like A Bird”, avec Champagne Papi (nom IG de Drake) chantant tout de suite.

“Je suis comme un oiseau, je ne fais que m’envoler / Je ne sais pas où est mon âme / Je ne sais pas où est ma maison”, a déclaré Drake – qui a plusieurs maisons à Toronto et à Los Angeles respectivement – ​​a déclaré .

Le festival promettait des « invités spéciaux », dont plusieurs étaient également des vedettes canadiennes du R&B et du hip-hop : Keshia Chanté, Shawn Desmann, Jully Noir et Kardinal Offishall ont tous touché le bûcher avec le Vues du 6 rappeur.

L’apparence de Nelly était particulièrement importante car elle n’a pas joué en direct depuis 2017, date à laquelle elle a sorti l’album Le trajet. Elle a précédemment expliqué qu’elle s’était retirée des projecteurs en raison d’une dépression nerveuse sur scène lorsqu’elle était avec sa fille. Nevis Guhaniamaintenant 18.

“J’ai fait une dépression nerveuse sur scène”, révélait-elle en 2017 au Courrier quotidien. « J’étais sur le Ample tour [back in 2007] et ma fille était avec moi – j’étais une maman et une chanteuse sur la route. J’étais épuisé… Puis un soir je suis monté sur scène et j’ai soudain réalisé à quel point j’étais stressé. En fait, j’ai pleuré tout au long des deux premières chansons. J’ai fait une pause dans la musique et je suis rentré chez moi. Et j’ai réalisé qu’être à la maison et avoir toute l’expérience familiale était ce que je cherchais », a-t-elle déclaré.

La célébrité était «trop, trop tôt» pour la jeune star de l’époque. «Après deux ans de tournées et de fêtes intenses, je passais des heures seul dans ma maison de Los Angeles, à fixer le sol. J’avais l’impression d’être un imposteur, de croire que les gens m’aimaient pour mon image et non pour ma musique”, confiait-elle également à l’époque.