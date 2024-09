« Maneater » est une super chanson. Le morceau de Nelly Furtado est devenu numéro un des charts au Royaume-Uni, en République tchèque et au Canada, d’où est originaire la chanteuse. (Il a culminé à la 16e place aux États-Unis, mais nous étions clairement en retard en 2006. Le numéro un cette même semaine, si vous êtes curieux, était « Money Maker » de Ludacris avec Pharrell.) Il s’est maintenu dans le classement Les challengers remorquesmême contre la boisson énergétique sonore qui était la musique du film de Trent Reznor et Atticus Ross. Il a même, selon les mots (presque) immortels de Pitbull, mis en place [studio] en feu quand il a été enregistré. En fait.

« Oui », a récemment confirmé Furtado à Le Gardien lorsqu’on lui a demandé si la rumeur était vraie. C’était son tout premier jour de travail sur son album de 2006 Lâche Avec les producteurs Timbaland et Danja, a-t-elle expliqué, quand Timbaland a dit « J’ai fait ce beat pour toi » et l’a joué super fort. Le beat, comme nous le savons maintenant, est la ligne de basse entraînante sur laquelle Furtado chante « Soit tu veux être avec moi, soit tu veux être moi. » C’est un riff qui pourrait rendre n’importe qui chaud.

Au moins, ça a marché sur les enceintes. « Soudain, j’ai senti une odeur de brûlé, il y avait toute cette fumée et une flamme qui sortait de l’enceinte », a continué Furtado. « Quelqu’un est venu remplacer l’enceinte, mais ça nous a fait flipper : on devrait peut-être mettre cette chanson de côté jusqu’à demain. Et on a travaillé sur une autre chanson. C’était un début super bizarre pour « Maneater », mais un bon début pour l’album. »

Lâche continuerait à générer de la chaleur de manière moins littérale. L’album, qui contenait également des classiques comme « Promiscuous » et « Say It Right », a atteint la première place de divers classements mondiaux (y compris, cette fois, celui des États-Unis). Panneau d’affichage Hot 200) et continue d’être double platine dans les salles de karaoké du monde entier. « Maneater » a même trouvé sa place dans un Vidéo TikTok pour la campagne de Kamala Harris, que Furtado a adoré. « J’ai mis un commentaire sur TikTok consistant en une assiette avec une fourchette et un couteau. Elle est en train de manger ! », a-t-elle déclaré. « J’étais ravie qu’elle utilise ma chanson. »

