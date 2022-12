Nelly Cheboi, qui crée des laboratoires informatiques pour les écoliers kenyans, est le héros de l’année de CNN

CNN

—



Nelly Cheboi, qui a quitté en 2019 un emploi lucratif d’ingénieur logiciel à Chicago pour créer des laboratoires informatiques pour les écoliers kenyans, est le héros CNN de l’année 2022.

Les électeurs en ligne l’ont choisie parmi les 10 meilleurs héros CNN de cette année.

L’organisation à but non lucratif de Cheboi, TechLit Africa, a fourni à des milliers d’étudiants à travers le Kenya rural l’accès à des ordinateurs donnés et recyclés – et la chance d’un avenir meilleur.

Cheboi a accepté le prix avec sa mère, qui, selon elle, “a travaillé très dur pour nous éduquer”. Au début de son discours d’acceptation, Cheboi et sa mère ont chanté une chanson sur scène qui, selon elle, avait une signification particulière lorsqu’elle grandissait.

En tant que CNN Hero of the Year, Cheboi recevra 100 000 $ pour étendre son travail. Elle et les 10 autres meilleurs héros de CNN honorés lors du gala de dimanche reçoivent tous un prix en espèces de 10 000 $ et, pour la première fois, des subventions supplémentaires, une formation organisationnelle et un soutien de la Fondation du prix Elevate grâce à une nouvelle collaboration avec CNN Heroes. Nelly sera également nommée lauréate du prix Elevate, qui s’accompagne d’une subvention de 300 000 $ et d’un soutien supplémentaire d’une valeur de 200 000 $ pour son organisation à but non lucratif.

Cheboi a grandi dans la pauvreté à Mogotio, une commune rurale du Kenya. “Je connais la douleur de la pauvreté”, a déclaré Cheboi, 29 ans. “Je n’ai jamais oublié ce que c’était que d’avoir l’estomac noué à cause de la faim la nuit.”

Étudiante assidue, Cheboi a reçu une bourse complète au Augustana College dans l’Illinois en 2012. Elle a commencé ses études là-bas avec presque aucune expérience avec les ordinateurs, les papiers d’écriture manuscrite et luttant pour les transcrire sur un ordinateur portable.

Cependant, tout a changé au cours de sa première année, lorsque Cheboi a suivi un cours de programmation requis pour sa majeure en mathématiques.

“Quand j’ai découvert l’informatique, j’en suis tombé amoureux. Je savais que c’était quelque chose que je voulais faire dans ma carrière, et aussi l’apporter à ma communauté”, a-t-elle déclaré à CNN.

Cependant, de nombreuses compétences informatiques de base étaient encore une courbe d’apprentissage abrupte. Cheboi se souvient avoir dû pratiquer la dactylographie pendant six mois avant de pouvoir passer un entretien de codage. La dactylographie est une compétence qui fait désormais partie intégrante du programme TechLit.

“Je me sens tellement accomplie de voir des enfants de 7 ans taper au clavier, sachant que je viens d’apprendre à taper au clavier il y a moins de cinq ans”, a-t-elle déclaré.

Une fois qu’elle a commencé à travailler dans l’industrie du logiciel, Cheboi s’est vite rendu compte à quel point les ordinateurs étaient jetés alors que les entreprises mettaient à niveau leur infrastructure technologique.

“Nous avons des enfants ici (au Kenya) – moi y compris, à l’époque – qui ne savent même pas ce qu’est un ordinateur”, a-t-elle déclaré.

Ainsi, en 2018, elle a commencé à ramener des ordinateurs donnés au Kenya – dans ses bagages personnels, en s’occupant elle-même des frais de douane et des taxes.

“À un moment donné, j’apportais 44 ordinateurs et j’ai payé plus pour les bagages que pour le billet d’avion”, a-t-elle déclaré.

Un an plus tard, elle a cofondé TechLit Africa avec un collègue ingénieur logiciel après que les deux aient quitté leur emploi. L’association à but non lucratif accepte les dons d’ordinateurs d’entreprises, d’universités et de particuliers.

Le matériel est nettoyé et remis à neuf avant d’être expédié au Kenya. Là, il est distribué aux écoles partenaires des communautés rurales, où les élèves âgés de 4 à 12 ans reçoivent des cours quotidiens et des opportunités fréquentes d’apprendre auprès de professionnels, acquérant des compétences qui les aideront à améliorer leur éducation et à mieux les préparer à de futurs emplois.

“Nous avons des gens qui possèdent une compétence spécifique qui arrivent et qui inspirent simplement les enfants (avec) la production musicale, la production vidéo, le codage, l’image de marque personnelle”, a déclaré Cheboi. “Ils peuvent passer d’un cours à distance avec la NASA sur l’éducation à la production musicale.”

L’organisation dessert actuellement 10 écoles; au cours de la prochaine année, Cheboi espère être associé à 100 autres.

“J’espère que lorsque les premiers enfants de TechLit obtiendront leur diplôme d’études secondaires, ils pourront obtenir un emploi en ligne car ils sauront coder, ils sauront faire de la conception graphique, ils sauront faire du marketing”, Cheboi a dit. “Le monde est votre huître quand vous êtes éduqué. En apportant les ressources, en apportant ces compétences, nous leur ouvrons le monde. »

Regardez le moment où le héros de l’année de CNN est annoncé

Anderson Cooper de CNN et Kelly Ripa d’ABC ont co-animé la 16e édition annuelle « CNN Heroes : An All-Star Tribute », qui a réuni plus d’une douzaine de présentateurs célèbres.

“Nous sommes profondément honorés d’être ici”, a déclaré l’actrice et chanteuse Sofia Carson, qui a interprété une chanson avec l’auteure-compositrice primée Diane Warren lors de l’événement. “Diane a écrit cet incroyable hymne ‘Applause’ pour ceux qui mènent, survivent et se battent et ce soir, nous dédions cette chanson et cette performance à nos héros.”

L’acteur Aubrey Plaza a présenté CNN Hero Aidan Reilly, qui a lancé son organisation à but non lucratif alors qu’il rentrait de l’université pendant les premiers mois de la pandémie de Covid-19.

«Depuis son canapé pandémique, Aidan et ses amis ont cofondé Farmlink Project», a déclaré Plaza. L’organisation à but non lucratif connecte l’excédent de nourriture des fermes à travers les États-Unis – de la nourriture qui serait autrement gaspillée – à ceux qui en ont besoin. “En seulement deux ans, il .. a déplacé plus de 70 millions de livres”, a ajouté Plaza.

Debra Vines – dont l’organisation à but non lucratif The Answer Inc. soutient les familles touchées par l’autisme dans les communautés mal desservies de Chicago – a été honorée par l’actrice Holly Robinson Peete, une « autre mère autiste ».

Vines dit que son groupe a fourni des programmes et des conseils à plus de 4 000 familles. “Rejoignez-moi et soyez un serviteur du changement aujourd’hui”, a déclaré Vines en acceptant son prix.

Et l’acteur primé aux Emmy Awards Justin Theroux a amené son chien de sauvetage Kuma sur scène pour honorer Carie Broecker ​​et son organisation à but non lucratif, Peace of Mind Dog Rescue.

Deux adolescents qui font une différence dans leurs communautés ont également été honorés en tant que Young Wonders 2022 :

Ruby Chitsey, une adolescente de 15 ans de Harrison, dans l’Arkansas, a lancé « Three Wishes for Ruby’s Residents », qui fait don d’objets personnels aux résidents des maisons de soins infirmiers qui n’auraient autrement pas les moyens de les payer.

Sri Nihal Tammana, un jeune de 13 ans d’Edison, New Jersey, a lancé “Recycle My Battery”, qui maintient les piles usagées hors de l’écosystème grâce à un réseau de bacs de collecte.

L’émission a également rendu hommage à deux agents électoraux de Géorgie, Shaye Moss et sa mère Ruby Freeman, dont la vie a été bouleversée après de fausses allégations selon lesquelles elles auraient été impliquées dans une fraude électorale diffusée sur les réseaux sociaux.

CNN s’est associé à GoFundMe pour permettre des dons aux 10 meilleurs lauréats de cette année. GoFundMe est la plus grande plateforme de collecte de fonds au monde qui permet aux personnes et aux organisations caritatives de donner et de recevoir de l’aide. Les supporters peuvent faire des dons en ligne aux organisations à but non lucratif des 10 meilleurs héros de CNN directement à partir de CNNHeroes.com. Subaru égale tous les dons jusqu’à 50 000 $ pour chacun des lauréats de cette année jusqu’au 3 janvier 2023.

Connaissez-vous quelqu’un dans votre communauté qui fait des choses incroyables pour rendre le monde meilleur ? Gardez un œil sur CNN.com/heroes et envisagez de nommer cette personne en tant que héros CNN en 2023. Vous pouvez également en savoir plus sur bon nombre des 350 anciens héros CNN qui ont aidé plus de 55 millions de personnes dans les 50 États américains et dans plus de 110 pays à travers le monde.