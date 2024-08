Nella est meilleure pour échapper aux réponses

25 août — La républicaine Nella Domenici a démontré jusqu’à la semaine dernière un engagement inébranlable à mener une campagne ordinaire pour le Sénat américain.

Elle est passée au tourbillon de fraises en bafouillant ce qui aurait dû être une question facile sur la dernière élection présidentielle.

« Bien sûr, le président Joe Biden et [Vice President] « Kamala Harris a été légitimement élue en 2020, et notre pays et notre État s’en portent encore plus mal », a déclaré Domenici dans un communiqué.

Avec sa phrase complexe, Domenici a révélé une préférence pour l’époque de Donald Trump. C’était un mauvais choix de la part de la reine de l’esquive, de l’esquive et de la diversion.

Après sa défaite en 2020, Trump a, lors d’un appel enregistré, fait pression sur les responsables électoraux de Géorgie pour qu’ils annulent sa défaite dans cet État. La tentative de Trump de renverser la démocratie avec cet acte et d’autres lui portera préjudice cette année.

Il a déjà un mauvais bilan lors des élections au Nouveau-Mexique. Trump a perdu l’État à deux reprises par des marges décisives – 8 points de pourcentage en 2016 et près de 11 points en 2020. Il menace d’obtenir 3 victoires sur 3 en novembre.

Si Domenici avait été assez sage pour rester neutre, elle n’aurait eu besoin que de trois mots pour résumer la dernière campagne présidentielle : « Biden a battu Trump ». La plupart des électeurs l’auraient saluée comme une femme honnête et directe. Seuls quelques fans délirants de Trump et de ses affirmations de complot auraient pu critiquer Domenici.

Si elle avait été rusée, Domenici aurait opté pour quelque chose de plus verbeux comme ceci : « Les électeurs ont élu Joe Biden en 2020, mais c’est de l’histoire ancienne. Parlons du présent. Mon adversaire, le sénateur Martin Heinrich, s’engagera-t-il à terminer un autre mandat de six ans à Washington s’il me bat, ou tentera-t-il plutôt de se sauver en se présentant au poste de gouverneur en 2026 ? C’est une question à laquelle je ne peux pas répondre, mais Heinrich devrait le faire. »

N’importe quel candidat aurait su transformer une question non désirée en une déclaration égoïste. Avec des mois pour préparer une réponse convaincante, Domenici a quand même échoué. Le fait qu’elle se soit associée à Trump diminue ses faibles chances de contrarier Heinrich en novembre.

Le fait que Domenici ait effectivement déclaré quelque chose à propos de l’élection présidentielle n’a pas été le seul bouleversement politique de la semaine dernière.

Robert F. Kennedy Jr. s’est imposé comme le champion des changements de position de l’année. Il a débuté sa campagne présidentielle en tant que démocrate, est devenu indépendant, puis a soutenu le républicain Trump.

Kennedy n’aurait jamais pu gagner un seul État. Beaucoup de ses proches ont déclaré qu’ils ne voteraient pas pour lui, et Kennedy n’était pas non plus très populaire auprès des étrangers. Ses sondages étaient à un seul chiffre lorsqu’il s’est rapproché de Trump.

Comme Domenici, Kennedy vient d’une famille politique. Mais son utilité pour Trump est limitée. L’ancien président ne peut qu’espérer que son nouvel allié attirera les opposants à la vaccination dans la colonne républicaine.

Une victoire de Trump pourrait permettre à Kennedy d’obtenir un poste dans la nouvelle administration. Quelle ambition pitoyable pour Kennedy. Son père et deux de ses oncles étaient sénateurs démocrates aux États-Unis. L’un de ses oncles a été élu président.

À 70 ans, le dernier tour de force politique de Robert F. Kennedy Jr. dépend d’un républicain prétentieux, un homme que le défunt père de Kennedy, combattant du crime, aurait condamné.

Des turbulences plus importantes que l’ambition aveugle de Kennedy ont eu lieu dans un district législatif du sud du Nouveau-Mexique.

Jon Hill, initialement candidat démocrate dans le district 53 de la Chambre des représentants, est décédé la semaine dernière. Hill, 76 ans, s’était déjà retiré de la course à l’élection générale après avoir reçu un diagnostic de cancer en phase terminale.

Il sera remplacé sur le bulletin de vote par la candidate qu’il a soutenue, Sarah Silva de Las Cruces. Elle a été choisie à l’unanimité au cours du week-end par huit membres du Comité central démocrate de l’État qui vivent dans le district 53. Il couvre une partie des comtés d’Otero et de Doña Ana.

Lors des primaires de juin, Hill a battu le représentant Willie Madrid, élu trois fois député de Chaparral. Madrid et Kasey Peña ont également postulé pour être le candidat remplaçant.

Silva affrontera la républicaine Elizabeth Winterrowd aux élections générales. Madrid avait battu Winterrowd en 2022, recueillant 51 % des voix.

Winterrowd a mené une campagne électorale très dure sur un programme anti-avortement. Elle a cette fois-ci adouci ses propos sur l’avortement.

Comme pour Kennedy, le sort de Winterrowd pourrait dépendre de Trump. Écrasé à deux reprises au Nouveau-Mexique, Trump a néanmoins obtenu de bons résultats dans la partie sud de l’État. Si Trump a des chances de réussir, les républicains pourraient faire une rare percée au sein de la législature.

Domenici n’aura pas autant de chance dans une élection à l’échelle de l’État. Son soutien indirect à Trump n’a aidé qu’un seul candidat : ​​Martin Heinrich.

Ringside Seat est une chronique d’opinion sur les gens, la politique et l’actualité. Contactez Milan Simonich à msimonich@sfnewmexican.com ou au 505-986-3080.