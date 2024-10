Nell Smith est morte : la collaboratrice du jeune Flaming Lips avait 17 ans

Nell Smith, une musicienne montante basée au Canada qui était surtout connue pour son travail avec les Flaming Lips, est décédée. Elle avait 17 ans.

Smith est décédée samedi soir, a annoncé sa famille lundi dans un communiqué publié sur l’Instagram de l’auteur-compositeur-interprète. page. Smith était « fougueux, talentueux, unique, beau » et la famille a déclaré qu’elle était « sous le choc de la nouvelle et ne savait pas quoi faire ou dire ».

« Elle avait tellement plus à expérimenter et à donner à ce monde, mais nous sommes reconnaissants qu’elle ait pu expérimenter autant de choses au cours de ses 17 années », poursuit le communiqué. « Elle a laissé une marque indélébile sur le monde et un gouffre irréalisable dans notre cœur. »

Le label de Smith, Bella Union, et Katy Coyne, épouse du leader des Flaming Lips, Wayne Coyne, ont également confirmé la mort du jeune chanteur sur les réseaux sociaux. Katy Coyne a dit Smith est mort dans un accident de voiture. Wayne Coyne avait également partagé la nouvelle lors d’une émission à Portland ce week-end, selon vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

« Elle a été tuée dans un accident de voiture la nuit dernière », a déclaré Wayne Coyne, retenant apparemment ses larmes. « Cela nous rappelle une fois de plus le pouvoir de la musique et à quel point il peut être encourageant d’être entouré de personnes que l’on aime. »

Smith, qui a fêté son anniversaire en juillet, était une fan dévouée des Flaming Lips des années avant de devenir collaboratrice. Sur Instagram, elle s’est rappelée avoir vu « Do You Realize ?? », lauréat d’un Grammy. et le groupe « My Cosmic Autumn Rebellion » en concert en 2017.

«Je me suis tellement intéressé aux #flaminglips et j’étais désespéré de les voir, mais je ne pensais pas pouvoir le faire à cause de l’endroit où nous vivons. Ensuite, mes parents ont réussi à obtenir des billets pour les voir », dit-elle. écrit en 2021. « C’est un peu gênant mais j’étais en larmes quand ils me l’ont dit !!! »

Un an après ce concert mémorable, Nell a revu les Flaming Lips et a réussi à placer une lettre dans le bus de tournée du groupe, l’aidant à attirer l’attention de Wayne Coyne, d’après son site internet. Coyne est restée en contact avec les parents de Smith alors qu’elle construisait sa propre carrière musicale.

En 2020, Smith faisait officiellement partie de la famille Flaming Lips alors qu’elle enregistrait un album de reprises de Nick Cave, encadrée par le chanteur principal de Lips, Coyne. En novembre 2021, Smith and the Flaming Lips a sorti « Where the Viaduct Looms », qui présentait de nouvelles versions de « Weeping Song », « The Ship Song » et « We Know Who You Are » de Cave, entre autres morceaux. Cave a donné son approbation au projet Smith-Flaming Lips.

«J’allais dire que Nell Smith habite [“Girl in Amber”] mais c’est faux, elle abandonne plutôt la chanson, d’une manière que je ne pourrais jamais faire, » le Un musicien australien a écrit sur son site Internet. «J’ai toujours eu du mal à m’éloigner de cette chanson en particulier et à la chanter avec son retrait nécessaire, j’étais tellement tordu dans les paroles, je suppose. Nell fait preuve d’une compréhension remarquable de la chanson, d’un sentiment d’impartialité à la fois beau et effrayant. J’adore ça. Je suis fan.

Le partenariat de Smith avec les Flaming Lips a eu lieu pendant la pandémie de COVID-19. Le chanteur, qui vivait en Colombie-Britannique, a déclaré Radio-Canada en 2020 que ces limitations ont rendu « une année vraiment intéressante et difficile ».

« Mais je pense que travailler avec les Flaming Lips en a fait une année très mémorable de ma vie », a déclaré Smith. « Je pense que ça a été une expérience vraiment très chanceuse. »

Smith, née à Leeds, en Angleterre, en 2007, devait sortir son premier disque solo au début de l’année prochaine, a déclaré lundi le patron de Bella Union, Simon Raymonde. Instagram. « Bien que nous essayions tous d’accepter cette terrible nouvelle, et par respect pour la famille en deuil de Nell, nous ne sommes pas en mesure de faire d’autres commentaires pour le moment. »

En conclusion de son annonce, la famille du chanteur a exhorté les gens à « tenir vos enfants très fort ce soir et pour l’instant, laissez-nous travailler sur les choses ».