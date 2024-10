Nell Smith, collaboratrice de Flaming Lips et prodige de la musique, décédée à 17 ans

Amis et famille pleurent la perte d’un jeune prodige de la musique.

Nell Smithle jeune de 17 ans qui est surtout connu pour collaborer avec Les lèvres enflamméesest décédé subitement le 5 octobre.

« Cela nous fait tellement de peine de dire que notre fille fougueuse, talentueuse, unique et magnifique nous a été cruellement enlevée samedi soir », a déclaré la famille de Nell dans un communiqué. Instagram message d’hommage du 7 octobre. « Nous sommes sous le choc de l’actualité et ne savons pas quoi faire ou dire. »

Nell devait sortir son premier album solo début 2025 après avoir sorti un album de reprises de Nick Cave chansons avec The Flaming Lips en 2021 intitulées Où se profile le viaduc.

« Elle avait tellement plus à expérimenter et à donner à ce monde, mais nous sommes reconnaissants qu’elle ait pu expérimenter autant de choses au cours de ses 17 ans », a poursuivi sa famille. « Elle a laissé une marque indélébile sur la parole et un gouffre in comblable dans nos cœurs. Tenez vos enfants très fort ce soir et pour l’instant, laissez-nous travailler sur les choses. Nous crierons quand nous aurons besoin de vous. Jude, Rachel, Jed et Ike x.