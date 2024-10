Nell Smith, collaboratrice de Flaming Lips, est décédée

Nell Smith, l’adolescente prodige canadienne de la musique surtout connue pour ses collaborations avec les Flaming Lips, est décédée. Simon Raymonde de Cocteau Twins, dont le label Bella Union s’apprête à sortir le premier album solo de Smith l’année prochaine, a annoncé aujourd’hui la mort de Smith dans une publication sur Instagram. Smith se trouvait en Colombie-Britannique au moment de son décès. Aucune cause du décès n’a été annoncée. Smith avait 17 ans.

Selon un Kickstarter créée par le père de Smith, elle est originaire du Royaume-Uni mais a déménagé au Canada à un moment donné au cours de son enfance. Smith et sa famille ont noué une amitié avec Wayne Coyne alors qu’ils assistaient à un spectacle de Flaming Lips en 2018, alors qu’elle avait 10 ou 11 ans. Coyne est restée en contact pendant que Smith apprenait la guitare et commençait à écrire ses propres chansons, et elle prévoyait d’enregistrer avec le groupe. Lips en Oklahoma avant que la pandémie ne s’installe. Au lieu de cela, ils ont collaboré à distance sur un album de reprises de Nick Cave, Où se profile le viaducqui a été chaleureusement approuvé par Cave et Warren Ellis.

Le message de Raymonde révèle que Smith a signé avec Bella Union et a enregistré son premier album à Brighton avec Jack et Lily Wolter de Penelope Isles. Vraisemblablement, cet album sortira à un moment donné, dans des circonstances très différentes.

Nous sommes tous choqués et dévastés d’apprendre le décès soudain et tragique de notre artiste et chère amie Nell Smith, au cours du week-end en Colombie-Britannique. Nell n’avait que 17 ans et se préparait pour la sortie de son premier disque solo début 2025 sur Bella Union, réalisé à Brighton avec Jack et Lily Wolter de Penelope Isles. Sa première sortie était un album de reprises de chansons de Nick Cave enregistrées avec d’autres artistes de Bella Union, The Flaming Lips, en 2021, intitulé « Where The Viaduct Looms ». Alors que nous essayons tous d’accepter cette terrible nouvelle, et par respect pour la famille en deuil de Nell, nous ne sommes pas en mesure de faire d’autres commentaires pour le moment. La famille Bella Union.

