Nell Smith, collaboratrice de Flaming Lips, est décédée à l’âge de 17 ans.

Nell Smith, la jeune musicienne qui avait collaboré avec The Flaming Lips, est décédée à l’âge de 17 ans.

La mort de Smith a été confirmée et annoncée par Simon Raymonde de Cocteau Twins sur les réseaux sociaux. Le label Bella Union de Raymonde avait signé Smith et devait sortir son premier album l’année prochaine.

Raymonde a écrit sur les réseaux sociaux : « Nous sommes tous choqués et dévastés d’apprendre le décès soudain et tragique de notre artiste et chère amie Nell Smith, au cours du week-end en Colombie-Britannique. Nell n’avait que 17 ans et se préparait pour la sortie de son premier disque solo début 2025 sur Bella Union, réalisé à Brighton avec Jack et Lily Wolter de Penelope Isles.

Bien que Raymonde n’ait pas partagé la cause du décès, Wayne Coyne des Flaming Lips s’est souvenu que la jeune musicienne lors de leur concert à Portland hier soir (7 octobre) avait déclaré sur scène qu’« elle avait été tuée dans un accident de voiture ».

Coyne dit entre deux larmes avant « Tout a changé »: « Nous avons une bien triste annonce à vous faire ce soir. Nous avons une amie canadienne, elle s’appelle Nell. Nous avons enregistré un album incroyable avec elle il y a trois ans, un album rempli de chansons de Nick Cave. Nous avons des messages très tristes aujourd’hui : elle a été tuée dans un accident de voiture la nuit dernière (6 octobre). Cela nous rappelle une fois de plus le pouvoir de la musique et à quel point il peut être encourageant d’être entouré de personnes que l’on aime.

La famille de Smith a maintenant publié sa propre annonce sur les réseaux sociaux. Ils ont écrit : « Cela nous fait tellement de peine de dire que notre belle fille courageuse, talentueuse, unique et magnifique nous a été cruellement enlevée samedi soir. Nous sommes sous le choc de l’actualité et ne savons plus quoi faire ou dire.

« Elle avait tellement plus à expérimenter et à donner à ce monde, mais nous sommes reconnaissants qu’elle ait pu expérimenter autant de choses au cours de ses 17 années. Elle a laissé une marque indélébile sur la parole et un gouffre incombable dans nos cœurs. Tenez vos enfants très fort ce soir et pour l’instant, laissez-nous travailler sur les choses. Nous crierons quand nous aurons besoin de vous.

Avant sa mort, Nell Smith travaillait sur son premier album, dont la sortie via Bella Union était prévue « début 2025 ». On ne sait pas pour l’instant si l’album sortira à titre posthume.

Smith a noué une relation pour la première fois avec The Flaming Lips en 2019 après que le groupe ait remarqué la jeune fille de 12 ans habillée en perroquet au premier rang lors de plusieurs de leurs concerts aux côtés de ses parents. Ils se sont ensuite rencontrés et sont restés en contact avant que Smith ne commence à jeter les bases d’un album de reprises de Nick Caves en 2021.

Nell Smith – alors âgée de 14 ans – a envoyé l’album à The Flaming Lips, qui a fourni d’autres instruments sur le disque. L’album, intitulé « Where The Viaduct Looms », est sorti en novembre 2021.

Après la sortie du premier single de l’album, une reprise de « Girl In Amber », Nick Cave lui-même a partagé son amour pour la version en déclarant : « Cette version de « Girl in Amber » est tout simplement adorable, j’allais dire Nell Smith. habite la chanson, mais c’est faux, plutôt elle quitte la chanson, d’une manière que je ne pourrais jamais faire. Nell fait preuve d’une compréhension remarquable de la chanson, d’un sentiment d’impartialité à la fois beau et effrayant. J’adore ça. Je suis fan.

Suite à l’annonce du décès tragique et prématuré de Nell, des hommages ont été rendus au jeune talent. Warren Ellis a écrit en réponse à l’annonce de sa famille : « Je suis vraiment désolé d’entendre cela, je vous envoie tout mon amour. »

