Nell Smith, collaboratrice de Flaming Lips, est décédée à 17 ans

Nell Smith, la jeune auteure-compositrice-interprète canadienne qui a conquis le cœur de nombreuses personnes avec sa collaboration avec The Flaming Lips, est décédée à seulement 17 ans.

Son décès, survenu le 5 octobre, a été confirmé par sa famille dans un communiqué publié le Instagramen disant: « Cela nous fait tellement de peine de dire que notre fille fougueuse, talentueuse, unique et magnifique nous a été cruellement enlevée samedi soir. »

« Nous sommes sous le choc de l’actualité et ne savons pas quoi faire ou dire », ont-ils poursuivi. « Elle avait tellement plus à expérimenter et à donner à ce monde, mais nous sommes reconnaissants qu’elle ait pu expérimenter autant de choses au cours de ses 17 années. Elle a laissé une marque indélébile sur la parole et un gouffre in comblable dans nos cœurs.

« Tenez vos enfants très fort ce soir et pour l’instant, laissez-nous travailler sur les choses. Nous crierons quand nous aurons besoin de vous. Jude, Rachel, Jed et Ike.

Lors d’un concert des Flaming Lips le 6 octobre, le leader Wayne Coyne a partagé la triste nouvelle avec les fans, expliquant que Nell avait eu un accident de voiture.

Avant de jouer « Everything Has Changed », Coyne a déclaré : « Nous avons une très triste annonce à faire ce soir. Nous avons une amie canadienne, elle s’appelle Nell. Nous avons enregistré un album incroyable avec elle il y a trois ans, un album rempli de chansons de Nick Cave. Nous avons des messages très tristes aujourd’hui : elle a été tuée dans un accident de voiture la nuit dernière.

« Cela nous rappelle une fois de plus le pouvoir de la musique et à quel point il peut être encourageant d’être entouré de personnes que l’on aime. »

Nell se préparait à sortir son premier album solo en 2025, qui avait déjà recueilli le soutien grâce à une campagne Kickstarter réussie.

Simon Raymonde de Bella Union, directeur de son label, a partagé son chagrin sur Instagram : « Nous sommes tous choqués et dévastés d’apprendre le décès soudain et tragique de notre artiste et chère amie Nell Smith… Alors que nous essayons tous d’accepter suite à la terrible nouvelle, et par respect pour la famille en deuil de Nell, nous ne sommes pas en mesure de faire d’autres commentaires pour le moment.

La relation de Nell avec The Flaming Lips était tout simplement extraordinaire. La connexion a commencé en 2018 lorsque Nell, alors âgée de 12 ans seulement, a assisté à l’un de leurs spectacles vêtue d’un costume de perroquet, attirant l’attention de Coyne.

Ce moment a déclenché une amitié continue entre Nell, Coyne et sa famille. Coyne a encouragé Nell alors qu’elle commençait à apprendre à jouer de la guitare, et leur collaboration a véritablement décollé pendant la pandémie.

Lorsque leurs projets d’enregistrement ensemble ont déraillé à cause du COVID-19, Coyne a suggéré un projet ambitieux : Nell enregistrerait des reprises de chansons de Nick Cave, même si elle ne savait pas grand-chose du travail de Cave.

Le résultat fut Où se profile le viaducun album de 2021 présentant les interprétations obsédantes de Nell des chansons de Cave, soutenues par The Flaming Lips. Coyne a fait remarquer à l’époque : « C’est toujours formidable de rencontrer de jeunes créatifs enthousiastes. Avec Nell, nous avons pu voir qu’elle était en voyage et nous avons pensé que ce serait amusant de la rejoindre pendant un moment et de voir si nous pouvions faire avancer les choses.

Nick Cave lui-même a fait l’éloge du travail de Nell, en particulier sa reprise de « Girl in Amber », écrivant sur Les dossiers de la main rouge en 2021, « Cette version de ‘Girl in Amber’ est tout simplement adorable, j’allais dire que Nell Smith habite la chanson, mais c’est faux, plutôt elle quitte la chanson, d’une manière que je ne pourrais jamais faire.

« J’ai toujours eu du mal à m’éloigner de cette chanson en particulier et à la chanter avec le retrait nécessaire, j’étais tellement tordu dans les paroles, je suppose. »

« Nell fait preuve d’une compréhension remarquable de la chanson, d’un sentiment d’impartialité à la fois beau et effrayant. J’adore ça. Je suis fan.

Le parcours musical de Nell Smith a peut-être été bref, mais il a été rempli de créativité, de passion et d’esprit audacieux. Ses collaborations avec The Flaming Lips et ses interprétations uniques du travail de Nick Cave ont fait d’elle une force avec laquelle il faut compter sur la scène musicale indépendante.

Le décès de Smith survient à un autre moment déchirant pour la famille Flaming Lips. L’instrumentiste du groupe, Steven Drozd, est actuellement aux prises avec la disparition de sa fille de 16 ans, Charlotte « Bowie » Drozd.

Drozd lui-même et le leader Coyne se sont rendus sur leurs pages de réseaux sociaux lundi 7 octobre pour partager une affiche de personne disparue de Charlotte « Bowie » Drozd, 16 ans, disparue depuis samedi vers 11h30. Selon les messagesBowie a été vu pour la dernière fois sur le monorail à Seattle, Washington, près de la Space Needle.

Toute personne ayant des informations est encouragée à contacter le service de police de Seattle au 206-625-5011 ou à appeler la mère de Bowie, Becky.

Écoutez « Into My Arms » de Nell & The Flaming Lips ci-dessous :