Nell Smith, collaboratrice de Flaming Lips, décédée à 17 ans

Nell Smith, la jeune musicien dont les talents ont conduit à une collaboration avec les Flaming Lips, est décédé. Elle avait 17 ans.

La mort de Smith a été confirmée via Instagram par Simon Raymonde, bassiste/claviériste des Cocteau Twins, ainsi que par le patron de Bella Union, le label qui s’apprêtait à sortir le premier album de Smith l’année prochaine.

« Nous sommes tous choqués et dévastés d’apprendre le décès soudain et tragique de notre artiste et chère amie Nell Smith, au cours du week-end en Colombie-Britannique », a écrit Raymonde, ajoutant : « Pendant que nous essayons tous d’accepter la terrible nouvelle , et par respect pour la famille en deuil de Nell, nous ne sommes pas en mesure de faire d’autres commentaires pour le moment.

Aucune cause du décès n’a été donnée, mais lors du spectacle Flaming Lips d’hier soir à Portland, Oregon, le leader Wayne Coyne a annoncé la mort de Smith et a dit qu’elle était morte dans un accident de voiture.

« Cela nous rappelle une fois de plus le pouvoir de la musique et à quel point il peut être encourageant d’être avec des gens que l’on aime », a déclaré Coyne, avant de demander à la foule d’aider les Lips lors de leur interprétation de « Suddenly Everything Has Changed ».

Smith est né au Royaume-Uni mais a grandi au Canada. Elle a noué une amitié improbable et une relation de collaboration avec les Flaming Lips après que ses parents l’ont emmenée à l’un des concerts du groupe et que Coyne n’arrêtait pas de remarquer la jeune fille de 12 ans vêtue d’un costume de perroquet au premier rang. Coyne est restée en contact avec Smith et son père pendant que Smith apprenait à jouer de la guitare et à écrire ses propres chansons.

Finalement, pendant la pandémie, ils ont eu l’idée d’enregistrer à distance un album de reprises de Nick Cave. Smith a réalisé les premiers enregistrements, puis a envoyé les fichiers aux Lips, qui ont fourni l’instrumentation d’accompagnement. Le dossier, Où se profile le viaducest sorti en novembre 2021 (Smith avait 14 ans à l’époque).

Après Où se profile le viaducSmith a commencé à se concentrer sur sa propre musique. Elle a lancé un Kickstarter campagne pour l’aider à financer son premier album de matériel original et a finalement atteint son objectif de campagne. À l’époque, Smith avait déclaré à propos du disque : « J’ai toujours aimé la musique et j’ai commencé à écrire certaines des chansons qui figureront sur cet album quand j’avais 12 ans. Les voir prendre vie est vraiment excitant. »

Elle a également déclaré qu’elle espérait que l’album et une tournée ultérieure l’aideraient à financer son « vrai rêve, qui est d’aller dans une école de musique au Royaume-Uni ».

Dans sa déclaration, Raymonde a partagé quelques détails supplémentaires sur l’album : « Nell n’avait que 17 ans et se préparait pour la sortie de son premier disque solo début 2025 sur Bella Union, réalisé à Brighton avec Jack et Lily Wolter de Penelope Isles. »