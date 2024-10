Neil Young, Stephen Stills et John Mayer rockent pour une œuvre caritative lors du concert-bénéfice « Harvest Moon »

Certains partenariats sont construits pour durer. Prenez Neil Young et Stephen Stills, qui font de la musique ensemble depuis près de 60 ans, jusqu’à leur premier groupe, Buffalo Springfield.

Samedi après-midi, ils étaient à nouveau ensemble en tête d’affiche de « Harvest Moon – a Gathering », un concert-bénéfice pour le camp Painted Turtle à Lake Hughes pour les enfants atteints de maladies chroniques, faisant de la musique sous un soleil de plomb à une heure au nord de Los Angeles.

Le campus herbeux de Lake Hughes, fondé en 1999 par un groupe dirigé par l’acteur Paul Newman et le philanthrope Page Adler, était un cadre idyllique pour une éruption de rock classique et de folk, avec des guitares électriques bruyantes et des chansons acoustiques plus douces. Des fonds ont également été collectés pour la Bridge School de Hillsborough, en Californie, une organisation caritative préférée des jeunes qui s’adresse aux enfants souffrant de graves déficiences physiques et d’élocution. Le hitmaker et virtuose de la guitare du groupe de jam John Mayer a également interprété un court set.

Malgré la longue association de Young et Stills, le bénéfice annuel pour le Turtle Camp était une occasion rare de voir les deux jouer un set complet ensemble depuis la pause acrimonieuse de leur légendaire supergroupe Crosby, Stills, Nash and Young.

Young est sorti avec une casquette et des lunettes de soleil de mécanicien de train, portant un harmonica électrique Gretsch à corps creux fermement placé sur ses lèvres. Stills portait du noir, avec une barbichette grise, jouant une guitare presque identique.

Après un moment de feedback introductif, ils ont commencé avec « Long May You Run » de 1976, la chanson titre de leur unique sortie en duo. En guise d’ouverture, c’était prévisible et tout à fait approprié, une chanson de chaleur et d’amitié fraternelle, à la fois douce et construite pour durer, comme le chantait Young : « Nous avons traversé certaines choses ensemble / Avec des coffres de souvenirs encore à venir / Nous avons trouvé choses à faire par temps orageux / Puissiez-vous courir longtemps.

Stephen Stills, à gauche, joue aux côtés de Neil Young. Les choix de chansons étaient variés, avec Young sur son acoustique autant qu’électrique pendant le set d’une heure. (Steve Appleford / Pour le temps)

L’atmosphère au Painted Turtle ressemblait à un pique-nique du week-end, avec 3 500 fans répartis sur l’herbe, sur des chaises pliantes à l’avant, beaucoup debout à l’arrière. Derrière la grange se trouvaient des food trucks et d’autres commodités pour les donateurs et les fans attendant le début du spectacle.

Young est un rocker célèbre et agité, avec de multiples projets et collaborateurs à tout moment, regardant simultanément en arrière avec une touche de conservateur et se penchant en avant avec un flux constant de nouvelle musique.

A 78 ans, il se développe en jouant avec Crazy Horse, Promise of the Real ou en solo. Mais il a pris une pause prolongée dans ses tournées à la suite de la pandémie de COVID-19. Il n’était pas pressé de revenir là-bas et de risquer sa santé et celle de ses camarades et de ses fans.

Ce silence inhabituel a pris fin l’année dernière avec une série de performances solos célébrées au théâtre Ford de Los Angeles. Depuis lors, Young est de nouveau pleinement actif. Mais lorsqu’une tournée mondiale prévue cette année avec Crazy Horse a été annulée en raison d’une maladie non précisée au sein du groupe, Young a été une fois de plus mis à l’écart. Pas plus.

Il y a à peine une semaine, au Capitol Theatre de Port Chester, dans l’État de New York, Young a présenté un nouveau groupe qu’il appelle les Chrome Hearts, qui comprend certains des jeunes musiciens avec lesquels il a collaboré périodiquement au cours des dernières années, principalement sous le nom de Promise of the Real. .

La section rythmique du groupe – le bassiste Corey McCormick et le batteur Anthony LoGerfo – était aux côtés de Young samedi. Avec les formidables Stills dans la maison, aucun autre guitariste n’était nécessaire, il agissant comme le fleuret dont Young a souvent envie sur scène.

John Mayer (Steve Appleford / Pour le temps)

Les choix de chansons étaient variés, avec Young sur son acoustique autant qu’électrique pendant le set d’une heure. Young dérivait fréquemment du côté de Stills de la scène pour se lancer dans une partie de guitare avec son ancien partenaire, les yeux de l’un étant souvent fixés sur les doigts de jeu de l’autre.

Stills a dirigé son tube solo de 1970 « Love the One You’re With ». Stills a également sorti « Hung Upside Down », le qualifiant de « nouvelle version » du vieux morceau de Buffalo Springfield qui, selon lui, remontait à « deux siècles ». Il s’est également assis au piano pendant que Young chantait « Helpless », l’une des chansons CSNY les plus mémorables et les plus vulnérables de Young. C’était triste et nostalgique. Quand cela a été fait, Stills a donné un coup de pouce à Young.

Aujourd’hui âgé de 79 ans, Stills n’a pas tourné depuis 2015, bien qu’il anime périodiquement son émission « Light Up the Blues to Benefit Autism », où Young est apparu avec lui dans le passé. Cette fois, Stills rendait la pareille, se détachant sous le soleil pour puiser dans le feu de leur premier groupe ensemble, Buffalo Springfield, et du CSNY occasionnellement actif.

Même si Young était inévitablement le capitaine de ce navire, les deux rockeurs vétérans étaient sur un pied d’égalité, jouant les airs de l’autre, comme ils le font depuis le milieu des années 1960. Avec le décès au début de l’année dernière du chanteur David Crosby (à 81 ans), toute possibilité de réconciliation entre les membres du CSNY a pris fin. Malgré la perte de Crosby, la relation Stills-Young a perduré.

Le groupe a joué le doux et romantique « Harvest Moon » de Young avec LoGerfo aux pinceaux. À partir de « Heart of Gold », Young a été rejoint par un trio de chanteurs de fond – la première partie Lily Meola et ses deux membres du groupe, Bre Kennedy et Eva Cassel – tous vêtus de blanc, se balançant derrière leurs micros.

Neil Jeune (Steve Appleford / Pour le temps)

Le nombre de T-shirts Grateful Dead dans la foule devait en partie à la présence de Mayer, qui est maintenant un compagnon associé d’une version relancée du groupe, Dead and Company, et qui était sur scène avec ce dernier lors de sa récente série de concerts à la Sphère à Las Vegas. Mais son set de six chansons à la guitare acoustique était axé sur son travail extrêmement réussi en tant qu’artiste solo, alors que les fans réclamaient les favoris de son catalogue.

Mayer a commencé avec les romantiques « Who Says » et « Something Like Olivia » et a taquiné la foule sur les choix de chansons, suggérant que même si les fanatiques du hardcore auraient pu crier d’emblée pour des coupes profondes, les auditeurs à l’arrière pourraient préférer certains succès. Il était de retour sur scène à la fin du set Stills-Young, se joignant comme un autre flingueur de guitare électrique sur « Rockin’ in the Free World ».

Cette chanson a clôturé la soirée, après un dernier plaidoyer de Young sur la cause de la journée (« N’oubliez pas ces enfants »). Les musiciens ont monté les amplificateurs et Stills a chanté un couplet du standard hérissé de Young, qui a atterri samedi comme une suite plus colérique au « For What It’s Worth » de Buffalo Springfield.

Mayer a pris son propre solo fou, suivi de Stills, puis Young a terminé avec une dernière rafale de notes, agitées et cataclysmiques, comme toujours. À la fin, Young avait l’air satisfait, une autre malle de souvenirs en sécurité.