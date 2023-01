Neil Young rend hommage au défunt coéquipier David Crosby après des années de tension: “Souviens-toi des meilleurs moments”

Quelques jours après la mort du musicien David Crosby, l’ancien coéquipier Neil Young a parlé de la perte de son ancien ami, écrivant qu’il “se souviendra des meilleurs moments” dans un hommage sincère sur son site Web “Archives de Neil Young.”

Sous une photo agrandie du défunt rockeur, Young a écrit ce qui suit :

“David est parti, mais sa musique perdure. L’âme de CSNY, la voix et l’énergie de David étaient au cœur de notre groupe. Ses excellentes chansons représentaient ce en quoi nous croyions et c’était toujours amusant et excitant de jouer ensemble. ‘Almost Cut My Hair’, ‘Dejavu’ et tant d’autres grandes chansons qu’il a écrites étaient merveilleuses à jouer et Stills et moi nous sommes éclatés alors qu’il nous faisait continuer encore et encore. Son chant avec Graham était si mémorable, leur duo repérer un point culminant de tant de nos spectacles.”

“Nous avons passé tellement de bons moments, surtout dans les premières années. Crosby a été un ami qui m’a beaucoup soutenu au début de ma vie, alors que nous avons partagé de gros morceaux de notre expérience ensemble. David a été le catalyseur de beaucoup de choses.”

DAVID CROSBY, MEMBRE FONDATEUR DE THE BYRDS AND CROSBY, STILLS & NASH, MORT À 81 ANS

Young a poursuivi en écrivant son cœur et “beaucoup d’amour” à la femme de Crosby, Jan Dance, et à leur fils Django.

Il a terminé l’hommage avec: “Merci David pour ton esprit et tes chansons. Je t’aime mec. Je me souviens des meilleurs moments!”

Young, 77 ans, et Crosby avaient connu des années de tension après que Crosby ait publiquement fustigé l’actuelle épouse de Young, l’actrice Daryl Hannah, en 2014, la qualifiant de “prédatrice purement venimeuse”. Son commentaire a conduit Young à annoncer que le groupe “ne tournerait plus jamais, jamais”.

Crosby a admis plus tard à Howard Stern qu’il regrettait les commentaires et a déclaré qu’il avait demandé pardon au couple en vain.

“Neil a un vrai boeuf”, a déclaré Crosby à “The Guardian” en 2021. “J’ai dit quelque chose de mal à propos de sa petite amie.”

Le duo a également eu quelques désaccords sur la politique.

DAVID CROSBY A TWEETÉ QUE LE CIEL EST «SURESTIMÉ», «NUAGEUX» UN JOUR AVANT SA MORT

Crosby a cofondé le groupe de rock Crosby, Stills & Nash à la fin des années 60 avec Stephen Stills et Graham Nash. Le groupe a ensuite ajouté Young et est devenu connu sous le nom de Crosby, Stills, Nash & Young.

Il a également été membre fondateur de The Byrds, un groupe qu’il a quitté en 1967, apparemment à cause de querelles avec d’autres membres.

L’auteur-compositeur-interprète et guitariste a été intronisé pour la première fois au Rock & Roll Hall of Fame en 1991 en tant que membre des Byrds. Il a été intronisé une deuxième fois en 1997 en tant que membre de Crosby, Stills & Nash.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Crosby est décédé mercredi à 81 ans avec sa femme et leur fils à ses côtés, selon un communiqué de Dance.

Il laisse dans le deuil cinq de ses enfants. Un fils, qu’il a partagé via un don de sperme avec la chanteuse / compositrice Melissa Etheridge, Beckett Cypher, est décédé après une dépendance aux opioïdes en 2020 à l’âge de 21 ans.

Janelle Ash de Fox News a contribué à ce rapport.