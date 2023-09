Neil Warnock gérera le dernier match de Huddersfield mercredi

Après le prochain match contre Stoke City, Neil Warnock quittera son poste de manager de Huddersfield Town. L’entraîneur compagnon est arrivé à Huddersfield en février 2023. Il a guidé l’équipe vers la sécurité dans le championnat après avoir été à sept points de retard en mars. Ce fut un revirement remarquable pour Huddersfield, qui occupait la 23e place à son arrivée.

Huddersfield Town a exprimé sa gratitude pour ce que Neil Warnock a pu faire pendant son court séjour au stade John Smith. Le club connaît un nouveau démarrage lent dans la campagne 2023/24, mais les choses commencent à prendre une tournure. Après avoir perdu trois des quatre premiers matchs de la saison, Huddersfield a remporté ses deux derniers matchs.

Pourtant, Warnock et les dirigeants de Huddersfield sont prêts à emprunter une nouvelle voie. Le directeur général de Huddersfield Town, Jake Edwards, n’a fait que féliciter le manager de 74 ans.

« Je dois commencer cette déclaration en exprimant, au nom de tout le monde au club de football, mon immense gratitude à Neil et à son assistant, Ronnie Jepson, pour le travail incroyable qu’ils ont accompli au club au cours des six derniers mois », a déclaré Edwards.

« Maintenir ce club dans le championnat Sky Bet, compte tenu de la position dans laquelle se trouvait l’équipe à son arrivée en février, était tout simplement incroyable et s’est appuyé sur leur héritage déjà durable dans ce club en tant qu’équipe de direction et, dans le cas de Ronnie, en tant que un joueur aussi. Ils sont tous deux indéniablement des légendes de Huddersfield Town et ont consolidé leur position dans l’histoire de ce club.

Huddersfield Town dit au revoir à Neil Warnock

Après deux saisons en Premier League, Huddersfield Town a connu des difficultés en Championship. Au cours des deux saisons qui ont suivi la relégation de l’élite, Huddersfield a terminé 18e et 20e. À la manière du Championnat, le club a raté de peu sa promotion lors de la saison 2021/22. Puis, la saison dernière, nous sommes revenus aux luttes pour la relégation.

Warnock possède une vaste expérience dans la conduite de clubs vers la promotion en Premier League. Il l’a fait avec Sheffield United, les Queen’s Park Rangers et Cardiff City. Son plus long mandat de direction a été avec les Blades. D’une manière générale, ses séjours ne durent que quelques années.

Ce n’était même pas le cas à Huddersfield, où Warnock part après moins d’un an. Warnock a déclaré qu’il ne prenait pas sa retraite, mais qu’il s’éloignait simplement de Huddersfield. Le manager anglais dit avoir accompli ce que Huddersfield avait prévu de faire. Cependant, le club a d’autres projets pour obtenir une promotion dans l’élite dans trois ans.

PHOTO : IMAGO/PA Images