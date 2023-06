Neil The Baby de Gavin et Stacey est méconnaissable alors qu’il auditionne pour The Voice Kids

OSCAR Hartland s’est fait un nom à la télé en tant que dribbleur, âgé d’un an, Neil The Baby sur Gavin et Stacey.

Mais maintenant, il a grandi – et est méconnaissable en tant que rockstar à part entière.

TVI

Oscar Hartland se produit sur The Voice Kids d’ITV ce samedi[/caption]

Le garçon a joué le fils de Nessa de Ruth Jones et Smithy de James Corden dans la comédie à succès en tant que nouveau-né, puis à nouveau dans le spécial de Noël 2019.

Maintenant, il sera de retour à la télévision ce samedi lorsque The Voice Kids d’ITV reviendra.

Oscar, maintenant âgé de 14 ans, auditionne pour les entraîneurs Will.i.am, Ronan Keating, Danny Jones et Pixie Lott et présente sa voix rock en chantant Foo Fighters ‘Hero, qu’il a perfectionné en tant que leader de son propre groupe Redwood City.

S’exprimant en exclusivité, Oscar a déclaré: «C’était bizarre d’être sur la scène du studio sans le groupe, mais je pensais que je ferais simplement ce que je fais avec les garçons et j’espère en tirer un résultat.

«Je suis allé là-dedans en voulant que Danny se transforme, ou Ronan.

« Mais c’était vraiment quelque chose. »

Oscar a été choisi pour la première fois dans le rôle de Neil The Baby lorsque sa mère Kirsty a entendu que les producteurs de Gavin et Stacey étaient en train de lancer un casting local à Barry Island, au Pays de Galles.

Elle a déclaré au Sun : « J’ai envoyé une photo de lui un vendredi matin et le vendredi après-midi, ils ont dit que vous seriez capable de descendre à Barry Island lundi matin ? Et c’était tout.

« C’était un montant fixe, pas de royalties ou quoi que ce soit.

« Et puis il était de retour pour le spécial de Noël quand il avait dix ans. »

Oscar a déclaré: « J’ai grandi en sachant que j’étais Neil The Baby, mais c’est après la spéciale que ma vie a littéralement changé.

« Je suis passé d’un enfant qui était dans une émission quand il était bébé à un enfant dans une émission de télévision, même aller au supermarché était fou. »

Inconnu, clair avec bureau photo

L’adolescent, qui devra étudier Gavin et Stacey dans le cadre de son cours GCSE Media Studies, utilise désormais la renommée à son avantage.

Il a poursuivi : « Je l’utilise pour impressionner les filles, je suis sur Snapchat ou à une soirée et je dis : ‘Tu as déjà regardé Gavin et Stacey alors ?’

«Mon taux de réussite est bon, c’est décent.

« L’Halloween dernier, un groupe de filles est venue faire un tour ou un traitement, elles avaient à peu près mon âge. « Ils ont ouvert la porte et je me suis juste dit ‘Gavin et Stacey… Neil The Baby’

« Et puis ils deviennent juste fous. »

Inconnu, clair avec bureau photo

Oscar a filmé la plupart de ses scènes avec Ruth et Melanie Walters (Gwen West) et les remercie de l’avoir aidé à se développer en tant qu’acteur.

Il a ajouté : « Ruth m’a appris à agir. Je demanderais ce que je pourrais faire pour l’améliorer.

«Je pense que la chose la plus importante qu’elle a dite, c’est que parce que Neil est un tel inconnu, faites de lui ce que vous voulez qu’il soit.

« Alors j’ai pensé que Neil serait soit comme Nessa, vraiment sec, soit vraiment doux, alors j’ai fait ça. »

Maintenant, Oscar a hâte de voir son tour dans The Voice Kids et la sortie du premier album de son groupe, tous deux ce samedi.

Branchez-vous à 19h30 sur ITV1 et ITVX.

TVI

Ronan, Danny, Will.i.am et Pixie sont de retour en tant que coachs de The Voice Kids[/caption] Inconnu, clair avec bureau photo

Oscar dans son groupe Redwood City[/caption]