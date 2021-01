Neil Sheehan, journaliste lauréat du Pulitzer qui a fait la chronique de la guerre du Vietnam, décède à l’âge de 84 ans

La cause était des complications de la maladie de Parkinson, a déclaré son épouse, l’auteur Susan Sheehan.

Monsieur. Fils de pauvres éleveurs laitiers immigrés irlandais, Sheehan est diplômé de l’Université de Harvard et a servi dans l’armée avant de rejoindre le service téléphonique de United Press International. Reportant de Saigon au début des années 1960, il est devenu l’un des «trios intrépides» des correspondants de la guerre du Vietnam.

Avec Malcolm Browne de l’Associated Press et David Halberstam du Times, il a fait ressortir des détails sur les pertes sur les champs de bataille et le dysfonctionnement de la zone de guerre, et a publié des articles qui incluent des rapports ensoleillés des points de presse militaires quotidiens que certains journalistes qualifient de «Five O» Horloge Follies. «

M. Sheehan a été battu par des éditeurs qui l’a trouvé trop lent en publiant des histoires, les généraux le traitant de menteur, et les politiciens et autres critiques se moquant de son travail comme antipatriotique, voire préjudiciable à la sécurité nationale. Il était rarement, voire jamais, surpris par l’autorité.

«Si vous avez peur d’aller en prison», a-t-il plaisanté un jour, «vous n’avez rien à faire en tant que journaliste».

M. Sheehan a été recruté au Times en 1964 et est rapidement devenu correspondant du ministère de la Défense. Journaliste têtu mais difficile, il a repoussé les délais, retravaillé sans cesse ses histoires et rédigé des articles d’opinion qui, selon certains de ses patrons, ternissaient la réputation de journalisme impartial du journal.

Dans un article de couverture de 8000 mots pour la Times Book Review en 1971, M. Sheehan 33 livres récents sur le Vietnam et a suggéré que le président Richard M. Nixon était coupable de crimes de guerre. C’était une accusation choquante d’un journaliste couvrant la Maison Blanche et le Pentagone, mais selon l’histoire médiatique de Halberstam « The Powers That Be », l’article a aidé M. Sheehan gagne la confiance de Daniel Ellsberg, son lien avec les Pentagon Papers.

Ellsberg, analyste militaire pour la Rand Corp., avait siégé au comité qui a produit les documents, une histoire en 47 volumes de l’implication des États-Unis au Vietnam commandée par le secrétaire à la Défense Robert McNamara en 1967, et une tromperie gouvernementale détaillée. dans quatre administrations présidentielles.

Déçu par l’effort de guerre, Ellsberg a cherché un point de vente qui publierait de gros morceaux du rapport de 7 000 pages. Il a choisi M. Sheehan et le Times en partie parce qu’il avait déjà divulgué des documents classifiés au journaliste. Lorsqu’ils ont eu du mal à parvenir à un accord qui permettrait à M. Sheehan de remettre une copie des documents à ses rédacteurs en chef, M. Sheehan est parti seul.

Avec l’aide de sa femme, il copié les papiers pendant qu’Ellsberg était hors de la ville. (Ellsberg a par la suite donné à M. Sheehan une copie des documents, lui accordant en fait l’autorisation de publier.) Sheehan a déclaré plus tard que les documents ne provenaient pas d’un seul homme mais «du peuple américain». et d’Indochine, qui les a payés avec leur sang. «

Les répercussions possibles de la publication des documents étaient incertaines, allant des amendes et de la ruine financière pour le Times aux allégations de trahison et d’emprisonnement. L’éditeur du Times Arthur Ochs Sulzberger a rappelé le sentiment que «toute l’opération sentait 20 ans de vie».

Néanmoins, il a donné le feu vert aux articles sur lesquels M. Sheehan et d’autres journalistes du Times ont travaillé pendant des semaines dans une suite d’hôtel gardée à Manhattan. La première des histoires, qui a été publiée au-dessus du pli le 13 juin 1971, ne portait que la signature de M. Sheehan.

La réaction a été explosive. Le procureur général John N. Mitchell a accusé le Times de violer la loi sur l’espionnage et a exigé que le journal cesse de publier les documents. Lorsque le Times a refusé, le gouvernement a obtenu une ordonnance du tribunal interdisant toute publication ultérieure, ouvrant la voie à une série dramatisée dans le film de 2017 « The Post ».

Le Washington Post a obtenu ses propres exemplaires des Pentagon Papers d’Ellsberg et a commencé à publier des articles sur les documents, défiant l’ordre contre le Times. D’autres journaux ont également commencé à publier des articles. Une décision de la Cour suprême du 30 juin 1971 a confirmé le droit du Times et du Post de publier, affirmant la primauté des libertés des médias sur les tentatives du gouvernement de rendre les reportages « pré-restreints ».

Pour M. Sheehan, dont les dossiers bancaires avaient été assignés à comparaître dans le cadre d’une enquête fédérale sur son travail, la victoire juridique a été atténuée par le fait continu de la guerre elle-même, qui a finalement coûté la vie à plus de 58000 Américains et au moins plusieurs centaines de milliers de Vietnamiens.

«Certains nous laisseraient croire qu’en publiant les Pentagon Papers, nous avons commis des vols et des trahisons», a-t-il déclaré en 1971. Prix ​​Drew Pearson pour l’excellence des rapports de recherche. «Je crois qu’en publiant cette histoire de la guerre du Vietnam, nous avons donné au peuple américain … un petit livre d’une dette qui ne peut jamais être remboursée. Mais si le signalement est maintenant appelé vol, et si la publication est maintenant appelée trahison, alors c’est le cas. Que Dieu nous donne le courage de faire plus de même. «

Le journal, pas le journaliste, l’a reçu Prix ​​Pulitzer 1972 pour le service public, malgré une recommandation du jury de cinq membres du prix que le Times partage l’honneur avec M. Sheehan. Monsieur. Sheehan, qui a quitté le Times en 1972, a remporté le Pulitzer, ainsi qu’un National Book Award, pour « A Bright Shining Lie » (1988).

« La dernière victime du Vietnam »

Combinant histoire, mémoires et biographie, le livre de 800 pages se concentre sur John Paul Vann, un brillant mais troublé Lieutenant-colonel de l’armée avec qui M. Sheehan est devenu ami au Vietnam. Lorsque Vann a été tué dans un accident d’hélicoptère en 1972, ses funérailles au cimetière national d’Arlington ont présenté une constellation frappante d’avocats et d’opposants à la guerre du Vietnam: Ellsberg, le général William Westmoreland, le futur chef de la CIA William Colby, le sénateur Edward M. Kennedy (D -Mass.), Et William Rogers et Melvin Laird, les secrétaires d’État et de la Défense.

«Nous enterrons toute cette ère d’immense confiance qui nous a conduits au Vietnam», a déclaré plus tard M. Sheehan. « J’ai réalisé que si j’écrivais un livre sur John, je pourrais aussi écrire un livre sur la guerre. »

Inspiré par le style littéraire du « roman non romanesque » de Truman Capote, « In Cold Blood », M. Sheehan s’est plongé dans l’homme qui se considérait comme « l’un des brillants mensonges » de la guerre du Vietnam, une phrase qui semblait à M. Sheehan incarnent l’illusion de l’Amérique en Asie du Sud-Est.

Lorsque Vann a démissionné de l’armée en 1963, M. Sheehan que c’était pour protester contre une stratégie militaire vouée à l’échec. En fait, au cours de son enquête, il a constaté qu’une accusation de viol avait ralenti la carrière de Vann.

Vann est retourné au Vietnam en tant que conseiller civil, commandant finalement les opérations militaires de toute une province. Il ne s’inquiétait plus des pertes civiles, affirmant qu’il aspirait à bombarder la campagne jusqu’à ce qu’elle devienne «un paysage lunaire». Il est mort après avoir remporté une bataille majeure et, a écrit M. Sheehan dans la dernière ligne du livre, « croyant qu’il avait gagné sa guerre ».

M. Sheehan a consacré 16 ans à « A Bright Shining Lie ». Il est retourné au Vietnam à deux reprises et a déclaré qu’il « travaillait à l’heure de Saigon », dormant une grande partie de la journée et écrivant toute la nuit. Il était à plusieurs reprises à court d’argent et souffrait également de douleurs à l’estomac provoquées par l’anxiété blessures de un accident de voiture bizarre près de sa cabine familiale en Virginie-Occidentale. Au moment où il eut fini, des amis ont plaisanté en disant qu’il était «la dernière victime du Vietnam».

« Incroyablement long, follement ambitieux, raconté avec une émotion éclatant à travers les pages, c’est une réalisation impressionnante », a écrit l’écrivain et historien Ronald Steel dans une revue pour le Times. « S’il y a un livre qui capture la guerre du Vietnam dans la pure échelle homérique de sa passion et de sa folie, c’est bien celui-ci. »

Un souvenir fulgurant de la guerre

Cornelius Mahoney Sheehan est né à Holyoke, Massachusetts, le 27 octobre 1936. Hey était l’arbitre de 1954 ce qui est maintenant Northfield Mount Hermon, une école préparatoire qu’il a fréquentée avec une bourse et de l’argent provenant d’emplois d’été à Hayfields.

À Harvard, il a perdu sa bourse en raison de sa consommation d’alcool incontrôlée et a demandé des prêts pour payer ses frais de scolarité. Après avoir obtenu son diplôme en 1958, il a été commis à la paie dans l’armée en Corée et a obtenu un emploi de journaliste militaire après qu’un colonel inquiet l’ait aidé à devenir sobre. Il a rejoint UPI après avoir été licencié en 1962.

Monsieur. Sheehan a épousé Susan Margulies, écrivain pour le New Yorker, en 1965 après une introduction par Gay Talese, alors journaliste du Times. Elle a remporté un Pulitzer pour son livre de 1982 « N’y a-t-il pas de place sur terre pour moi? » un récit poignant du voyage d’une femme schizophrène dans et hors des institutions.

En plus de sa femme, il y a deux autres filles, Maria Gregory Sheehan et Catherine Sheehan Bruno, toutes de Washington; deux frères; et deux petits-fils.

Monsieur. Sheehan a abandonné les reportages quotidiens après avoir publié son premier livre, « The Arnheiter Affair » (1972), qui rappelait le roman « The Caine Mutiny » d’Herman Wouk dans la représentation d’un officier de marine pendant la guerre du Vietnam. Le sujet du livre, Marcus Aurelius Arnheiter, a poursuivi sans succès M. Sheehan pour diffamation.

Monsieur. Sheehan est allé bien au-delà de la guerre du Vietnam dans des livres tels que « A Fiery Peace in a Cold War » (2009), centré sur Bernard A. Schriever, le général de l’armée de l’air qui a supervisé le développement du missile balistique intercontinental.

Mais des décennies plus tard, ses premières années en Indochine sont gravées dans sa mémoire. Il a rappelé un moment charnière en 1963, lorsqu’il a rendu compte des conséquences d’une bataille près d’Ap Bac, un village du delta du Mékong. Il a mis son cahier de côté et a vomi, aidant à couvrir les corps de 80 Sud-Vietnamiens morts. Il fut bientôt contraint de se mettre à l’abri dans la boue lorsqu’un commandant sud-vietnamien lointain commença à bombarder le champ de bataille, tuant quatre de ses propres hommes qu’il avait pris pour les forces ennemies.