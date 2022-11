Neil Reynolds: Trevor Lawrence arrive à maturité pour les Jaguars et les luttes de Russell Wilson avec les Broncos se poursuivent | Nouvelles de la NFL

Trevor Lawrence a mené les Jaguars de Jacksonville à une superbe victoire tardive contre les Ravens de Baltimore lors de la semaine 12

La semaine dernière d’action a présenté le triple en-tête de Thanksgiving Day dans la NFL, nous emmenant officiellement dans la fin des affaires de la saison 2022. C’est le grand match de football à partir de maintenant jusqu’au Super Bowl LVII en Arizona le 12 février.

1) Les Bengals trouvent une nouvelle façon de gagner

Très souvent, nous voyons les Bengals de Cincinnati réussir avec leur attaque explosive – grâce à Joe Burrow et à toutes les différentes armes avec lesquelles il travaille – mais ils ont gagné de manière très sérieuse contre les Titans du Tennessee dimanche.

Il y avait encore de gros jeux faits par Burrow, en particulier contre Tee Higgins au quatrième quart, mais c’était une victoire largement construite sur le dos de la défense.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le galop de 68 verges du porteur de ballon Derrick Henry des Titans du Tennessee se termine avec le receveur large Treylon Burks récupérant le échappé du porteur de ballon pour un touché bizarre. Le galop de 68 verges du porteur de ballon Derrick Henry des Titans du Tennessee se termine avec le receveur large Treylon Burks récupérant le échappé du porteur de ballon pour un touché bizarre.

Pour eux d’arrêter Derrick Henry comme ils l’ont fait, je ne m’attendais pas à voir cela et cela m’a certainement fait m’asseoir et prendre note.

2) Lawrence arrive à maturité pour les Jags

Trevor Lawrence a également été très bon les deux semaines précédentes, contre les Raiders de Las Vegas et les Chiefs de Kansas City, mais je pensais que le quart-arrière des Jaguars de Jacksonville l’avait encore amené à un autre niveau dimanche contre les Ravens de Baltimore – en particulier en menant cette finale, match -conduite gagnante.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les Jaguars de Jacksonville ont produit un superbe retour tardif pour battre les Ravens de Baltimore lors de la semaine 12 de la saison NFL. Les Jaguars de Jacksonville ont produit un superbe retour tardif pour battre les Ravens de Baltimore lors de la semaine 12 de la saison NFL.

Lawrence était très calme et avait l’air de tout ce que les Jaguars espéraient qu’il serait lorsqu’ils l’ont emmené avec le premier choix au total lors du repêchage de 2021.

Il avait de grands chiffres – 29 sur 37 passes, pour 321 verges et trois touchés – et cela lui donnera confiance pour l’avenir, mais le fait que son entraîneur-chef Doug Pederson ait composé une conversion de deux points pour la gagner à la fin, plutôt que donner un coup de pied au point supplémentaire pour l’attacher, cela en dit long sur sa croyance en Lawrence.

Il reste encore un long chemin à parcourir dans sa carrière dans la NFL, mais je pense que cela pourrait être un tournant pour le jeune QB des Jaguars.

3) Allen porte Bills sur son dos

Revenons au jour de Thanksgiving la semaine dernière et parlons de Josh Allen. Il a fait ce qu’il a fait si souvent à Buffalo, c’est-à-dire mettre l’équipe sur le dos quand c’était vraiment nécessaire contre une équipe des Lions de Detroit assez dangereuse et fougueuse en ce moment.

Ce n’était pas un affichage classique des Bills, ni vraiment d’Allen – il a eu des moments bâclés, y compris une autre interception près de la ligne de but – mais quand ils avaient le plus besoin de lui, il a intensifié.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Josh Allen trouve le receveur Stefon Diggs pour un touché pour donner l’avantage aux Buffalo Bills en fin de match contre les Lions de Detroit à Thanksgiving. Josh Allen trouve le receveur Stefon Diggs pour un touché pour donner l’avantage aux Buffalo Bills en fin de match contre les Lions de Detroit à Thanksgiving.

Son lancer à Stefon Diggs lors du dernier entraînement était incroyable, alors qu’il a également mené l’équipe à se précipiter ce jour-là. Il a fermement maintenu les Bills dans la course pour remporter l’AFC Est. Ils n’ont pas le droit à l’erreur dans cette division, ils ont donc dû trouver un moyen d’obtenir cette victoire.

4) Blanc avec victoire pour les Jets

La situation du quart-arrière des Jets de New York est très intéressante.

L’entraîneur-chef Robert Saleh a déclaré que le passage au banc Zach Wilson pour Mike White avait été fait avec l’intention de ramener Wilson dans l’alignement d’ici la fin de la saison. Ce sera difficile si White continue à jouer comme il l’a fait dimanche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les meilleurs jeux du quart-arrière des Jets de New York Mike White lors de son match de trois touchés contre les Bears de Chicago lors de la semaine 12. Regardez les meilleurs jeux du quart-arrière des Jets de New York Mike White lors de son match de trois touchés contre les Bears de Chicago lors de la semaine 12.

Certes, les trois touchés de White se sont heurtés à une très mauvaise défense des Bears de Chicago, il est donc difficile de juger exactement de ses performances, mais il ne fait aucun doute que l’attaque était différente, explosive mais aussi simple.

Saleh a bien résumé la situation en disant que White a rendu le “facile facile”, ce qui n’a pas toujours été le cas avec Wilson à la barre. C’est un rappel qu’être un bon quart-arrière dans la NFL ne consiste pas seulement à le lancer aussi fort ou aussi vite que possible, il s’agit de lire les défenses, de suivre vos progressions et de prendre de bonnes décisions.

Il est difficile de voir un chemin de retour pour Wilson en ce moment.

5) “Lycée” Blesse la force motrice des Eagles

C’était très intéressant de regarder Jalen Hurts lors de la victoire des Eagles de Philadelphie contre les Packers de Green Bay dimanche soir. Il ressemble presque à un quart-arrière du lycée – et je le dis de manière positive !

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Packers de Green Bay contre les Eagles de Philadelphie de la semaine 12 de la saison NFL. Faits saillants des Packers de Green Bay contre les Eagles de Philadelphie de la semaine 12 de la saison NFL.

Hurts a eu plus de tentatives précipitées que de réussites, bien qu’il ait également été très efficace en tant que passeur. En défense, vous êtes tout le temps sur vos talons, car vous ne savez pas comment le jouer.

Il est sans doute le quart-arrière le plus dynamique de la NFL en ce moment. Et les Eagles font tout leur possible, avec des jeux conçus, pour mettre le ballon entre les mains de Hurts. Il est le moteur de cette équipe.

Philadelphie a pris tout ce que Green Bay pouvait leur lancer et ils ont quand même gagné. Ils nous ont certainement montré qu’ils sont réels.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez les meilleurs jeux de la saison 2022 de la NFL jusqu’à présent du quart-arrière des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts. Découvrez les meilleurs jeux de la saison 2022 de la NFL jusqu’à présent du quart-arrière des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts.

Joueur de la semaine : Josh Jacobs

J’aurais pu accompagner Trevor Lawrence ici, compte tenu de ce qu’il a fait pour les Jaguars sur une étape aussi cruciale dimanche, mais Josh Jacobs a été incroyable pour les Raiders de Las Vegas lors de leur victoire sur les Seahawks de Seattle.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le porteur de ballon des Raiders de Las Vegas Josh Jacobs parcourt 86 verges pour un TD sans rendez-vous en prolongation pour battre les Seahawks de Seattle. Le porteur de ballon des Raiders de Las Vegas Josh Jacobs parcourt 86 verges pour un TD sans rendez-vous en prolongation pour battre les Seahawks de Seattle.

Il a eu une course dans ce match où il a littéralement armé un défenseur des Seahawks de 300 livres et l’a mis sur le dos. Il a totalisé 229 verges au sol et 74 en réception – et a remporté le match sur une course de 86 verges en prolongation!

Jacobs est dans une année de contrat cette année, donc je m’attends à ce qu’il ait un très bon jour de paie hors saison.

Jeu de la semaine : David Njoku

Il y a eu tellement de belles prises cette semaine, mais je vais opter pour la prise à une main de l’ailier serré des Cleveland Browns David Njoku dans la zone des buts sur une passe de Jacoby Brissett.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ailier serré des Cleveland Browns, David Njoku, réalise une incroyable prise à une main pour un touché en fin de victoire contre les Buccaneers de Tampa Bay. L’ailier serré des Cleveland Browns, David Njoku, réalise une incroyable prise à une main pour un touché en fin de victoire contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Compte tenu de l’étape du match et de l’importance de la victoire pour que les Browns restent au moins à moitié vivants dans la course aux séries éliminatoires, c’était un test pour une concentration énorme et un athlétisme exceptionnel.

Entraîneur de la semaine : Mike McDaniel

Les Dolphins de Miami ont battu les Texans de Houston 30 à 15 dimanche.

Le quart-arrière Tua Tagovailoa avait dit au journaliste de la ligne de touche lors du match la veille que, la saison dernière, il s’était demandé dans le miroir : “Est-ce que je suis nul ?”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Houston Texans contre les Miami Dolphins de la semaine 12 de la saison NFL. Faits saillants des Houston Texans contre les Miami Dolphins de la semaine 12 de la saison NFL.

Il se sentait assez déprimé à cause du coaching et du manque de soutien qu’il avait eu à Miami. Il a commencé à douter de lui.

Mais Mike McDaniel est venu pendant cette intersaison et a envoyé à Tua une vidéo contenant 700 clips de ses meilleures pièces, juste pour lui montrer à quel point il pensait qu’il était bon, et il a complètement changé sa fortune.

Miami a remporté huit des neuf matchs qu’il a commencés cette saison, avec la seule défaite à venir dans le match, il est sorti tôt avec une commotion cérébrale.

Sur mon radar

Combien de temps encore Nathaniel Hackett sera-t-il l’entraîneur-chef des Denver Broncos ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Broncos de Denver contre les Panthers de la Caroline de la semaine 12 de la saison NFL. Faits saillants des Broncos de Denver contre les Panthers de la Caroline de la semaine 12 de la saison NFL.

Vraiment, cette section devrait couvrir davantage les difficultés de Russell Wilson au quart-arrière. Il est le plus cher et le plus gros échec de l’équipe. Enlevez le nom du dos du maillot et il a l’air d’être l’un des pires quarterbacks de la NFL en ce moment.

Mais les Broncos sont liés par un contrat avec Wilson jusqu’en 2028 – son déclin est extrêmement inquiétant pour eux – alors que peuvent-ils faire, à part essayer un autre entraîneur-chef et espérer que les choses changent ? Les jours de Hackett sont comptés à Denver.

