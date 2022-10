Neil Reynolds : Tom Brady regrette-t-il son retour dans la NFL après que les Buccaneers de Tampa Bay aient subi une nouvelle défaite ? | Nouvelles de la NFL

Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay ont une fiche de 3-4 cette saison après avoir subi une autre défaite choc dimanche

La septième semaine a rappelé que la NFL n’a pas montré beaucoup de respect pour sa réputation cette saison, les Buccaneers de Tampa Bay de Tom Brady et Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay subissant de nouvelles défaites…

1) Les puissances NFC continuent de lutter

Nous avons vu certaines de ces équipes géantes dans la NFC avec seulement trois victoires au cours des sept premières semaines.

Les Rams de Los Angeles (3-3), les 49ers de San Francisco (3-4), les Packers (3-4) et les Buccaneers (3-4) avec seulement trois victoires.

Faits saillants des Packers de Green Bay contre les commandants de Washington de la septième semaine de la saison de la NFL, avec l'équipe d'Aaron Rodgers glissant vers une défaite choc

C’est un rappel que rien n’est éternel dans ce jeu. Vous devez constamment vous rafraîchir, recycler en équipe… le NFC est grand ouvert et la force est à l’Est en ce moment dans cette conférence.

Certaines puissances sont revenues dans le peloton.

2) Brady regrette son retour ?

Je pense que Tom Brady, dans ses moments de calme – examinant où en est son jeu en ce moment – regretterait d’être revenu cette année.

Il aurait pu s’éloigner après avoir remporté le Super Bowl à la fin de la saison 2020, ou à la fin de l’année dernière, après avoir terminé en tant que leader de la NFL pour les verges par la passe et les touchés, mais c’est maintenant difficile à regarder.

Faits saillants des Buccaneers de Tampa Bay contre les Panthers de la Caroline de la septième semaine de la saison NFL, avec l'équipe de Tom Brady glissant vers une défaite choc

Tout ne dépend pas de lui. Il peut encore faire des lancers incroyables, mais c’est un quart-arrière de la vieille école et il ne peut tout simplement pas se tirer d’affaire derrière l’une des pires lignes offensives de la NFL.

Ils ne le protègent pas, et cela fait maintenant trois matchs cette année où ils se sont précipités sur moins de 50 verges. Leur attaque est terrible et Brady boitait actuellement jusqu’à la ligne d’arrivée.

Sur les rumeurs selon lesquelles il pourrait prendre sa retraite à la mi-saison… Je n’exclurais rien dans la NFL. J’ai beaucoup travaillé pour préparer le match Bucs-Seattle Seahawks en Allemagne – je serai là pour Sky Sports – et je suis curieux de voir si Brady sera là.

3) Les Titans se faufilent sur l’AFC

Les Titans du Tennessee envoient un doux rappel aux Buffalo Bills et aux Chiefs de Kansas City que l’AFC n’est pas seulement une course à deux chevaux, après avoir remporté leur quatrième victoire consécutive dimanche.

Faits saillants des Colts d'Indianapolis contre les Titans du Tennessee de la septième semaine de la saison NFL

Ils ont du succès d’une manière très traditionnelle pour eux; le porteur de ballon étoile Derrick Henry ouvre la voie, Ryan Tannehill au QB est invité à ne pas faire d’erreurs et ils sont bien entraînés par Mike Vrabel.

Ils ont une formule, ils savent précisément qui ils sont et ils s’y tiennent.

4) Burrow et Chase ont des Bengals dans le mélange

Les Bengals de Cincinnati ont apparemment résolu les problèmes offensifs qui les ont tourmentés au cours des premières semaines de la saison.

La ligne offensive est toujours en cours de développement, mais nous recevons maintenant des rappels hebdomadaires indiquant que Joe Burrow et Ja’Marr Chase sont spéciaux ! Burrow a lancé pour 481 verges et trois touchés lors de la victoire contre les Falcons d’Atlanta dimanche, et la majeure partie de ce travail a été effectuée en première mi-temps.

Faits saillants des Falcons d'Atlanta contre les Bengals de Cincinnati de la septième semaine de la saison NFL, avec Joe Burrow et Ja'Marr Chase jouant un rôle principal

Les Bengals, comme les Titans, sont un autre qui montre qu’ils ne doivent pas être comptés. L’AFC est bondée en ce moment.

J’aime regarder les Bills et les Chiefs, et je serais ravi de leur retour au match de championnat de l’AFC cette saison, mais ce n’est pas acquis – car les Bengals pourraient être jetés dans le mélange.

C’est dommage que vous ne puissiez pas déplacer l’un d’entre eux dans le NFC car vous auriez presque la garantie d’un super Super Bowl chaque année.

L'élargi des Bengals de Cincinnati Ja'Marr Chase a réalisé une prise exceptionnelle pour un touché de 32 verges, transportant le ballon par-dessus son épaule, battant deux défenseurs

5) La défense au cœur du succès de Dallas

Les Cowboys de Dallas nous ont rappelé dimanche que, même avec Dak Prescott maintenant de retour au poste de quart-arrière, leur défense continuera d’être le facteur majeur pour savoir s’ils gagnent ou perdent.

Faits saillants des Lions de Detroit contre les Cowboys de Dallas de la septième semaine de la saison NFL, avec Dak Prescott gagnant à son retour de blessure pour Dallas

Micah Parsons continue de se révéler imblocable. Mais il n’y a pas que lui ; DeMarcus Lawrence joue, tout comme Dorance Armstrong.

Maintenant que Prescott est de retour pour équilibrer l’attaque, les Cowboys semblent être une équipe complète. Il sera très intéressant de voir jusqu’où ils peuvent aller le reste de l’année. Dans un NFC grand ouvert, pourquoi pas eux ?

Joueur de la semaine : Kenneth Walker

Le porteur de ballon recrue des Seahawks de Seattle a été fantastique dimanche, un facteur majeur dans leur victoire sur la route contre les Chargers de Los Angeles.

La recrue des Seahawks de Seattle, Kenneth Walker, scelle pratiquement leur match contre les Chargers de Los Angeles avec cette brillante course pour un touché

Il a 168 verges et deux touchés au sol. Il regarde le package complet; il peut l’emmener jusqu’à la maison, il peut écraser les défenseurs, il peut être insaisissable.

Personne ne voulait voir Rashaad Penny retiré de cette formation parce que c’était un coup de poing fantastique avec lui et Walker – c’était une blessure vraiment malheureuse pour lui – mais, étrangement, plus de Walker pour cette attaque de Seattle pourrait en fait prouver que c’est une bonne chose. Il a l’air très bien.

Jeu de la semaine : Breece Hall

Je vais choisir un porteur de ballon recrue différent pour mon jeu de la semaine et la longue course de touché de Breece Hall pour les Jets de New York – 62 verges.

Le porteur de ballon recrue des Jets de New York Breece Hall a fait preuve d'une vitesse impressionnante en emmenant ce touché de 62 verges à la maison

C’était une excellente course, mais il y avait aussi un blocage brillant à l’avant. Alijah Vera-Tucker, en particulier, s’est retourné et a retiré un grand bloc pour aider à libérer Hall pour l’emmener à la maison.

Et cela a malheureusement servi de signe d’adieu à ces deux joueurs, tous deux maintenant perdus pour l’année à cause d’une blessure – Hall avec une déchirure du LCA et Vera-Tucker avec une blessure au coude.

Je leur souhaite bonne chance et j’espère qu’ils reviendront aussi forts qu’ils sont partis car ils font partie de ce jeune noyau autour duquel les Jets vont se constituer pendant des années.

Entraîneur de la semaine : Steve Wilks

Je vais avec l’entraîneur-chef par intérim des Panthers de la Caroline.

L’entraîneur-chef par intérim des Panthers de la Caroline, Steve Wilks, a guidé l’équipe vers une superbe victoire contre les Buccaneers de Tampa Bay dimanche

Comme il était approprié que la première fois que nous ayons vu la Caroline après avoir échangé son porteur de ballon étoile Christian McCaffrey aux 49ers, ils se sont précipités pour 173 verges (et un touché) en équipe. Il y a eu de grands jours pour D’Onta Foreman et Chubba Hubbard.

Ils ont aussi une très bonne défense en Caroline. L’ailier défensif Brian Burns a eu une grosse journée quelques heures seulement après que les Panthers ont déclaré qu’il n’était pas sur le blog commercial – malgré les choix de première ronde qui lui ont été offerts. Il est pour de vrai.

Wilks s’est assuré que son équipe était prête pour les Bucs. Crédit à lui.

Sur mon radar : Broncos en mode reconstruction ?

Je suis fasciné de voir comment les choses se dérouleront à Denver au cours de la semaine prochaine avant la date limite des échanges du 1er novembre.

Il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles Jerry Jeudy est sur le bloc commercial, KJ Hamler aussi – même ce star pass rusher Bradley Chubb pourrait être déplacé.

Le receveur des Broncos de Denver, Jerry Jeudy, pourrait-il être sur le départ avant la date limite des échanges le 1er novembre?

Une vente de feu potentielle par les Broncos, juste après avoir payé au quart-arrière Russell Wilson une prolongation de contrat de 245 millions de dollars, n’a pas vraiment de sens pour moi.

Vous pourriez dire que c’est le cas financièrement, parce que vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir tous ces autres gros contrats aussi bien que celui de Wilson, mais si vous voulez le faire venir, vous le faites avec l’intention de gagner maintenant – et gagner le Super Bowl.

Il me semblerait qu’ils abandonnaient après sept matchs, assis à 2-5. Je vais surveiller Denver de très près cette semaine pour voir s’ils déchargent l’un de leurs joueurs vedettes. S’ils le font, je me demanderais si tout le monde est sur la même longueur d’onde ?

