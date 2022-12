Neil Reynolds: Nick Bosa joue pour la défense des 49ers de San Francisco et les Lions de Detroit restent en vie dans la course aux séries éliminatoires NFC | Nouvelles de la NFL

Nick Bosa et la défense des 49ers de San Francisco ont dominé leur victoire contre les Dolphins de Miami dimanche

Nous sommes maintenant sur la dernière ligne droite de la saison régulière 2022. Le jockey pour le positionnement des séries éliminatoires prend vraiment vie – cela était certainement évident après un autre week-end de matchs fous, avec des performances dominantes.

1) Les Eagles montrent qu’ils sont la classe du NFC

Certaines équipes ont vraiment posé des jalons cette semaine, pas plus que les Eagles de Philadelphie, qui, je pense, semblent être une équipe aussi complète que possible.

Ils avaient 363 verges au sol il y a une semaine en battant les Packers de Green Bay. Cette fois-ci, lors de leur victoire 35-10 contre les Titans du Tennessee, ils n’avaient que 67 verges au sol, mais Jalen Hurts va plutôt lancer pour 380 verges et trois touchés. De plus, le receveur vedette AJ Brown est sorti et a dominé son ancienne équipe, avec deux de ces scores.

La défense a également eu six sacs du QB des Titans Ryan Tannehill. C’était un rappel que cette équipe des Eagles peut gagner comme elle le souhaite ; ils ressemblent à la classe du NFC.

2) Les Cowboys suivent de près Philly

Non loin derrière les Eagles dans la NFC se trouvent les Cowboys de Dallas.

Ils ont remporté cinq de leurs six derniers matchs, le dernier en date étant une victoire absolue de 54-19 sur les Colts d’Indianapolis dimanche soir. Et, tout comme les Eagles, ils sont capables de vous battre de multiples façons.

Dans ce match, ils ont récolté 220 verges au sol et quatre touchés; Dak Prescott a lancé pour trois touchés ; la défense a eu trois sacs et trois interceptions.

Inscrivez-moi pour Eagles @ Cowboys la veille de Noël cette année.

3) Burrow sert de rappel du statut d’élite

La victoire 27-24 des Bengals de Cincinnati contre les Chiefs de Kansas City a été un match qui m’a rappelé que nous devons mettre Joe Burrow dans la conversation en tant que l’un des meilleurs quarts de la NFL.

Plus tôt cette saison, nous avons été tellement excités par la rivalité entre Patrick Mahomes et Josh Allen, en nous demandant où cela allait aller dans les années à venir, que Burrow a été quelque peu négligé.

Cette victoire lui a servi de rappel. Le lancer qu’il a fait au milieu de Tee Higgins pour terminer le match était si impressionnant. Burrow a de la glace qui coule dans ses veines et il est juste une formidable avance pour cette équipe.

Les Bengals ont maintenant remporté quatre matchs de suite, avec une variété d’autres joueurs qui se sont également intensifiés – Ja’Marr Chase avait 97 verges sur réception, Samaje Perine avait plus de 100 verges au sol et la ligne offensive, pour la deuxième semaine consécutive, a permis un seul sac.

Cincinnati trouve la forme exactement au bon moment, tout comme l’année dernière.

4) Feisty Lions toujours en vie dans la course aux séries éliminatoires NFC

Les Lions de Detroit sont l’une des histoires vraiment positives de cette saison.

C’est étrange de dire cela, mais les Lions ont dépassé les 30 points pour la sixième fois en 12 matchs avec leur martèlement 40-14 des Jaguars de Jacksonville dimanche – signe que les Lions sont plus avancés dans leur construction d’un avenir meilleur que les Jags sont, lorsque vous comparez les deux équipes avec les deux meilleurs choix de repêchage cette année.

Ils ont entouré Jared Goff d’armes, et il a donc l’air d’un quart-arrière complètement différent de celui que nous avons vu en difficulté la saison dernière.

Les Lions sont fougueux, amusants à regarder et pas encore tout à fait morts dans la course aux séries éliminatoires de la NFC.

5) Les stars de la défense des Niners dans l’épreuve de force des Dolphins

À quel point la défense des 49ers de San Francisco a-t-elle été bonne lors de leur victoire contre les Dolphins de Miami ce week-end ?

Miami a marqué lors du tout premier jeu du match, une passe de touché de 75 verges de Tua Tagovailoa à Trent Sherfield, mais les Niners n’ont pas cillé – même lorsque leur quart-arrière Jimmy Garoppolo a quitté le concours avec un pied cassé.

Leur défense les propulsa vers la victoire. Ils ont eu trois interceptions, marqué sur un retour d’échappé, Nick Bosa a eu trois sacs.

Les Dolphins sont trop bons en attaque pour être complètement fermés, mais leurs moments n’ont été que fugaces, et c’est la défense des Niners qui s’est finalement avérée être la vedette de ce spectacle.

Même avec Garoppolo perdu pour l’année, la force de cette défense et compte tenu du talent offensif qui l’entoure, ils peuvent toujours rester sur la bonne voie même avec la recrue Brock Purdy au QB.

Joueur de la semaine : Nick Bosa

L’ailier défensif des 49ers de San Francisco, Nick Bosa, a été la vedette du spectacle lors de la victoire de dimanche contre les Dolphins de Miami

Je reste avec les 49ers pour le joueur de la semaine. Bosa a été le moteur de cette victoire contre les Dolphins.

Tua n’a pas eu le temps de passer une grande partie de la journée, avec Bosa aussi bon que prévu. En plus de ses trois sacs, il a eu quatre hâtes de quart-arrière et un échappé forcé alors qu’il nous rappelait qu’il était l’un des meilleurs joueurs défensifs de la NFL avec la meilleure défense de la ligue.

Jeu de la semaine : le deuxième TD d’AJ Brown pour les Eagles

Brown était clairement motivé pour avoir une grosse journée contre l’équipe qui l’a échangé lors de la soirée d’ouverture du repêchage plus tôt cette année.

Il était complètement couvert sur la ligne de touche gauche sur ce jeu, mais cela n’avait pas d’importance – il a juste surpassé le défenseur des Titans et a simplement refusé d’être battu au football.

Ce fut un véritable point d’exclamation sur ce qui a été une journée incroyable pour lui et les Eagles.

Entraîneur de la semaine : Mike McCarthy

Je veux donner au coordinateur défensif des Cowboys Dan Quinn une mention honorable, mais Mike McCarthy l’a devancé cette semaine.

Mike McCarthy a son équipe des Cowboys de Dallas qui roule cette saison comme l’un des prétendants les plus forts de la NFC

Avec les Cowboys, nous avons tendance à regarder tant de personnes autres que l’entraîneur-chef, mais si vous dirigez une équipe qui marque 54 points, remportant cinq de vos six derniers, alors vous faites quelque chose de bien.

Il y a parfois une vision négative de McCarthy, mais il fait rouler Dallas et se dirige dans la bonne direction. Cette équipe est en pleine forme au bon moment de l’année.

Sur mon radar : Derrick Henry

C’est vraiment inquiétant maintenant ce que nous voyons du porteur de ballon des Titans.

La superstar des Titans du Tennessee, le porteur de ballon Derrick Henry, a eu du mal à avoir un impact ces dernières semaines

À l’approche du match de dimanche, il marquait en moyenne 2,8 verges par course au cours des trois semaines précédentes, et contre les Eagles, il n’a pas du tout démarré.

Les Titans ont perdu leurs deux derniers, au cours desquels il était de 38 verges en 17 courses pour Henry contre les Bengals, avec un plus long de neuf verges, puis de 30 verges en 11 courses dimanche dernier, avec un plus long de six.

Le Tennessee est tellement embourbé du côté offensif du ballon parce qu’Henry ne peut pas y aller, et personne ne craint Ryan Tannehill et le jeu des passes.

