Neil Powell a été testé positif au COVID-19

L’équipe sud-africaine de rugby à sept s’est tournée vers la vidéoconférence dans sa tentative de remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo alors que Neil Powell assume le rôle d’entraîneur virtuel pour diriger l’équipe depuis sa chambre d’isolement à Kagoshima.

L’équipe d’Afrique du Sud a été touchée par quatre infections, une dans l’équipe de rugby à VII et trois au sein de l’équipe de football participant aux Jeux.

L’entraîneur-chef des Sevens Powell a été testé positif pour COVID-19 et doit s’isoler pendant 14 jours, ce qui signifie qu’il ne sera pas sur la touche lorsque l’un des favoris d’avant-tournoi visera l’or du 26 au 28 juillet.

Mais il continuera d’aider l’équipe qu’il entraîne depuis 2013 dans ses préparatifs cette semaine, bien que via un écran d’ordinateur, et assurera la liaison avec l’entraîneur adjoint Renfred Dazel le jour du match.

« Nous sommes venus au Japon bien préparés, avec le travail acharné effectué à la maison, ce n’est donc qu’une petite distraction dans cette image plus large », a déclaré Dazel dans un communiqué de presse de SA Rugby dimanche.

« Ça se passe bien, les joueurs se sont bien adaptés à la situation, donc crédit à eux. »

L’ensemble de l’équipe a été placé en quarantaine à son arrivée au Japon lorsqu’ils ont été identifiés comme des contacts étroits d’une personne infectée lors de leur vol de Doha à Tokyo. Le groupe, bar Powell, a depuis été blanchi.

Cela a retardé l’arrivée de l’équipe dans son camp de base à Kagoshima de mercredi à samedi alors qu’ils s’isolaient à Tokyo, ce qui signifie qu’ils ont raté des jours d’entraînement essentiels.

« Nous avons évidemment besoin d’un peu de temps sur le terrain d’un point de vue physique, alors nous espérons nous dégourdir un peu les jambes », a déclaré Dazel.

« Nous sommes tous toujours de bonne humeur et comprenons que nous ne pouvons pas changer ces choses que nous ne pouvons pas contrôler. Nous avons réussi à ajouter des éléments amusants dans le programme d’entraînement ajusté et cela a certainement aidé. »

L’Afrique du Sud a remporté une médaille de bronze sous Powell aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro et sera à nouveau parmi les favoris. Ils sont dans le groupe C avec les États-Unis, le Kenya et l’Irlande.