Neil Patrick Harris s’est marié avec son partenaire David Bartka en 2014

Comment j’ai rencontré votre mère La célèbre star Neil Patrick Harris a exprimé son enthousiasme dans la dernière publication sur les réseaux sociaux alors que les jumeaux Harper et Gideon viennent d’avoir 14 ans.

Sur son compte Instagram, Neil a partagé une adorable photo de ses enfants et a écrit une note sincère pour leur souhaiter un « joyeux anniversaire ».

La photo montrait les jumeaux assis sur un canapé avec une exposition de ballons derrière.

Harris a commencé la légende en écrivant : « Harper et Gideon ont 14 ans aujourd’hui. »

«Je n’ai jamais été aussi fier de quoi que ce soit de toute ma vie, et je pense que je ne le ferai jamais. Mon mari David et moi sommes émerveillés par leur maturité, séduits par leur chaleur, ravis par leur charme. Nous les aimons tous les deux de manière inconditionnelle et leurs câlins nous remplissent de vie.

Il a poursuivi : « Nous ne leur disons rien de tout cela, évidemment, sinon ils reculeraient ou en tireraient parti à leur avantage. Mais ils ne sont pas sur Insta, donc je suis libre de parler honnêtement. Ils ne le sauront jamais.

En conclusion, le Schtroumpfs L’acteur a écrit : « Joyeux anniversaire, Harper et Gideon. Vous êtes tous les deux stupéfiants.

Là où l’acteur de 52 ans a écrit des mots si réconfortants pour ses enfants, son partenaire David Burtka a également laissé un message pour souhaiter aux jumeaux. Il a également partagé de nombreuses photos mémorables dans la publication sur les réseaux sociaux.

Neil Patrick Harris a épousé secrètement David Burtka en 2014 avec seulement 45 invités. Le duo a accueilli des enfants, Harper et Gideon, via une mère porteuse, en 2010.