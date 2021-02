Neil Patrick Harris‘mari David Burtka se remet d’une chirurgie rachidienne programmée mais «intensive» avec l’aide de ses proches.

L’homme de 47 ans Comment j’ai rencontré votre mère alun a partagé la mise à jour sur la santé de son partenaire le mercredi 3 février. Instagram une photo de Burtka, 45 ans, allongée sur un lit d’hôpital de New York en souriant, levant deux pouces et portant une minerve alors qu’elle était accrochée à une intraveineuse.

« David se remet d’une chirurgie de la colonne vertébrale », a écrit Harris. « C’était assez intense, cela a pris plus de sept heures, mais il est de bonne humeur et va bien. C’est l’un des sentiments les plus effrayants et les plus désespérés – espérer le meilleur, essayer de ne pas craindre le pire, attendre un appel avec des nouvelles. Heureusement, tout s’est déroulé comme prévu. Ouf …! Deux pouces en l’air. Je t’aime, @dbelicious. Ta force m’inspire. Et merci à NY-Presbyterian Hospital pour, eh bien, tout. «

Harris a plus tard commenté à un fan que la chirurgie de Burtka était « prévue pour un certain temps », ajoutant: « Trois disques étant des bites #triplefusion. »

Le lendemain, Burtka a posté sur ses Instagram Stories des photos de fleurs envoyées par des amis et récupéré bientôt des cartes faites par ses jumeaux de 10 ans et ceux de Harris, Gédéon et Harper.