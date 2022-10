Neil Patrick Harris a critiqué en ligne la remarque refaite de Nick Jonas: “Comment les célébrités s’en sortent-elles”?

Neil Patrick Harris a déclenché une réaction en ligne sur les commentaires qu’il a faits à propos de Nick Jonas lors d’une apparition en 2015 sur “The Wendy Williams Show”.

Dans un extrait refait surface de l’interview, l’acteur de 49 ans a admis qu’il avait le “béguin” pour le chanteur désormais âgé de 30 ans.

“Et il était vraiment beau avant qu’on ne lui permette de penser qu’il était beau, ce qui était un peu un problème, il fallait en quelque sorte attendre qu’il ait, vous savez, 19 à 20 ans, et alors vous vous dites : ‘Qu’est-ce qui se passe ?'”, a ajouté Harris.

Harris a fait ces remarques lors du segment “Hot Seat” de l’émission après que Williams ait demandé à l’alun “How I Met Your Mother” qui était son “béguin pour les célébrités”, à part son mari David Burtka.

“David le sait, donc je suppose que ce n’est pas une mauvaise chose à dire… Nick Jonas”, a répondu Harris.

Le chanteur de “Jealous” avait 23 ans au moment de l’apparition de Harris dans le talk-show de Williams tandis que l’acteur de “Doogie Howser, MD” avait 42 ans.

Les représentants de Harris n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Jonas avait 12 ans quand lui et ses frères Kevin et Joe ont formé le boys band The Jonas Brothers en 2005. Ils ont d’abord gagné en popularité grâce à leurs apparitions sur Disney Channel et sont devenus célèbres après la sortie de leur deuxième album studio éponyme en 2007.

Les remarques de Harris ont été fustigées par les critiques en ligne lorsque le clip refait surface a récemment été publié sur TikTok avec la légende : “Comment les célébrités s’en sortent-elles avec des commentaires comme celui-ci ? Il avait 42 ans ici.”

“C’est complètement inapproprié”, a écrit un utilisateur des médias sociaux, tandis qu’un autre a ajouté, “neil fait toujours quelque chose de problématique”.

“J’adore ses personnages mais lui en tant que personne… beurk”, a ajouté un critique.

“C’est dégoûtant”, a commenté un autre avec un emoji de visage souriant nauséeux.

“Parfois, certaines choses ne devraient pas être dites à haute voix”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a noté, “Bro a essayé de le sauver avec le ’19 à 20′”.

Certains critiques ont contesté la réaction du public du studio aux commentaires de Harris.

“pas la foule qui rit”, a écrit un utilisateur, ajoutant un emoji grimaçant au visage souriant.

“Jésus. Le deuxième rire maladroit de la foule. Ils ont fini par s’accrocher une minute”, a ajouté un autre.

Cependant, certains des fans de Harris sont venus à sa défense avec un utilisateur écrivant : “Pourquoi ne s’en tireraient-ils pas ainsi ? Dire simplement que ce n’est pas une infraction pénale.”

“Il n’y a rien de mal à ce commentaire”, a déclaré un autre fan.

Ce n’est pas la première fois que Harris est appelé par les fans. En mai, le double lauréat d’un Emmy Award s’est excusé après qu’une blague morbide qu’il avait faite sur la mort d’Amy Winehouse ait refait surface.

Harris et Burtka ont présenté le plateau de buffet “Le cadavre d’Amy Winehouse” lors de leur fête d’Halloween quelques mois seulement après sa mort en 2011.

“Une photo a récemment refait surface lors d’une fête sur le thème d’Halloween que mon mari et moi avons organisée il y a 11 ans”, a déclaré Harris à Entertainment Weekly dans un communiqué à l’époque. “C’était regrettable à l’époque, et cela reste regrettable aujourd’hui. Amy Winehouse était un talent unique dans une génération, et je suis désolé pour tout mal que cette image a causé.”