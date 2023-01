Neil Parish envisage de proposer de se présenter à nouveau aux élections en tant que conservateur

Un ancien député qui a démissionné après avoir admis avoir regardé de la pornographie aux Communes a déclaré qu’il envisageait de se représenter aux prochaines élections générales. Neil Parish a démissionné de son siège à Tiverton et Honiton après avoir déclaré qu’il était l’homme politique que d’autres députés avaient repéré en train de regarder du matériel classé X au parlement. Mais dans une interview franche, Parish a déclaré qu’il sentait qu’il avait des «affaires inachevées» à Westminster et envisageait de proposer de se présenter à nouveau comme candidat du parti conservateur. L’ancien président du comité restreint de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales a démissionné de son poste de député en avril après avoir reconnu avoir visionné du contenu pour adultes alors qu’il était sur les bancs verts. Il a dit avoir accidentellement visionné une vidéo explicite lors de la recherche de tracteurs, avant de le faire plus tard délibérément dans la chambre. Parish, interrogé par Times Radio s’il envisagerait de se présenter à nouveau aux élections, a déclaré: «Oui, pour le moment, je ne veux tout simplement pas le quitter. Quand tu pars si soudainement comme je devais le faire, il y a tellement de travail inachevé. Par conséquent, pour le moment, je n’ai pas vraiment envie de le laisser là. La circonscription anciennement détenue par Parish a été arrachée par les libéraux démocrates lors d’une élection partielle en juin. Le parti a renversé une majorité conservatrice de plus de 24 000 voix en 38 points. Cependant, le siège sera probablement divisé en vertu des propositions de la Commission des frontières qui doivent être finalisées plus tard cette année, avec le nouveau siège renommé Tiverton et Minehead. Parish a déclaré que le nouveau siège “est très proche de ma ferme” et qu’il “envisagerait très sérieusement de se présenter aux prochaines élections générales”. La prochaine élection n’a pas encore été déclenchée, mais devrait avoir lieu avant 2025. Lorsqu’on lui a demandé s’il chercherait à se présenter en tant que conservateur, Parish a déclaré: «J’offrirai mes services au parti – que le parti m’accepte ou non, c’est une autre affaire. “Mais ensuite, j’ai la possibilité de me présenter également en tant qu’indépendant. Il y a un certain attrait pour moi d’avoir une chance en tant qu’indépendant. La prochaine élection générale pourrait en être une où les gens pourraient rechercher quelque chose de légèrement différent de tous les partis politiques. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Au cours de l’interview de 10 minutes, Parish a admis ressentir “un grand regret” face aux circonstances de sa démission du parlement.

Appelant cela une «terrible erreur», il a ajouté: «La honte est que vous sortez en étant essentiellement considéré comme un sleazeball. Et vous pouvez comprendre pourquoi les gens pensent cela. Alors oui, il y a de la honte.

“Mais une fois que vous avez fait une erreur, une fois que vous avez admis une erreur et une fois que vous avez démissionné, je pense que vous vous y attardez un moment, mais ensuite, après cela, vous passez à autre chose.”